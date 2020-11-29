За квартиру продавцы просят 5 млн. рублей. Фото: Avito.ru

В Магнитогорске выставили на продажу квартиру, похожую на жилье осужденного за взятки бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева. За недвижимость с дорогим ремонтом площадью 150 квадратных метров просят пять миллионов рублей. Несмотря на то, что СМИ говорят о том, что квартира принадлежит бывшему градоначальнику, риелторы опровергают эту информацию.

Объявление о продаже квартиры с гаражом на четыре машины по улице Строителей, 34 2 ноября на сайте Аvito.ru разметил риелтор агентства недвижимости. В нем сказано, что она расположена в двухквартирном доме с отдельным входом. В ней пять комнат, два санузла и большая душевая кабина, сделан качественный ремонт из дорогих материалов.

— Земли в собственности нет, — говорится в объявлении. — В квартире остается вся мебель — дорогая, итальянская. Три балкона, личный теплый гараж площадью 75 квадратных метров на четыре машины. Так же есть отапливаемый тамбур (20 квадратных метров), который в общую площадь дома не входит. Дом немецкой постройки, очень теплый. Отличный, тихий район. По близости много магазинов и кафе, удобная транспортная развязка.

Объявление разместили еще 2 ноября. Фото: Avito.ru

В сообществе «Магнитогорск. Архитектура и урбанистика» отметили сходство объекта с квартирой Евгения Тефтелева. Той, в которой проходил обыск при задержании экс-мэра.

В квартире дорогой кухонный гарнитур. Фото: Avito.ru

— Похоже, это квартира Тефтелева выставлена на продажу, улица Строителей, 34, — пишут в паблике. — Один из тех многострадальных домов немецкого квартала, что изуродовали пристроями, закладкой окон и самостроем на балконах. В частности, квартира Тефтелева вобрала в себя и то, и другое. А ведь этот тот человек, что подписывал требования к архитектурному облику Магнитогорска еще в 2013 году. Мог бы начать, как говориться, с себя — показать всему городу, что он — глава города, первый начал, добровольно приводить фасад, в первоначальный вид. Вход в квартиру с улицы, сразу на второй этаж, где она и располагалась. Также, помимо самой квартиры бывшего главы, на доме присутствуют такие нарушения как заложенные окна.

А это спальня. Фото: Avito.ru

В квартире пять комнат. Фото: Avito.ru

По данным КП-Челябинск, у осужденного чиновника челябинская прописка. Мы позвонили по номеру, указанному в объявлении с просьбой разъяснить ситуацию, и вот, что нам ответил специалист по недвижимости:

— Давайте так: у СМИ нет подтверждения написанного, они же не заказывали выписку из ЕГРН, не узнали, чья эта квартира. Это квартира не Тефтелева, хорошо? Закажите выписку, а потом уже будем разговаривать. У нас другая квартира. Больше не звоните сюда. Спасибо.

Напомним, бывшему мэру Челябинска вынесли приговор за взятку в 2,5 млн рублей. Экс-градоначальник получил три года колонии строгого режима и штраф в размере 37,5 млн рублей. Прокуратура заявила, что будет обжаловать это решение, как только получит приговор на руки. Мы узнали, какие условия ждут Евгения Тефтелева в колонии строго режима.

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