30 ноября 2020 года автозавод «Урал» отмечает 79 лет со дня образования

30 ноября 2020 года автомобильный завод «Урал» отмечает 79 лет со дня образования. Уральское предприятие было основано в самый суровый, самый тяжелый первый военный год. Сегодня автозавод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых полноприводных автомобилей в России. Постоянное повышение качества продукции и создание новых моделей в соответствии с требованиями потребителей позволяет автозаводу «Урал» на протяжении многих лет сохранять и укреплять свои позиции на российском коммерческом рынке большегрузных автомобилей.

Понимая огромную важность обеспечения войск автомобилями, Государственный Комитет Обороны в октябре сорок первого принял решение об эвакуации Московского автомобильного завода имени Сталина (ЗиС) в глубокий тыл. Всего из Москвы было вывезено 12800 единиц оборудования, размещенного на 7708 вагонах и платформах. Сначала станки и оборудование вывезли в Ульяновск, однако 30 ноября 1941 года последовало решение разместить моторное и литейное производства в Миассе. Именно с этого дня уральский автозавод ведет свою историю, эта дата считается днем рождения предприятия.

Первый эшелон на Урал с оборудованием цехов «моторного» и «коробки скоростей» был отправлен с Московского автозавода в конце ноября 1941 года. Оборудование прибывало на открытых платформах обледеневшее, занесенное снегом. Разгрузочная площадка растянулась на 360 метров вдоль железнодорожной ветки, а эшелоны с оборудование все прибывали. Разгружая станки, материалы, детали, люди работали самоотверженно, понимая: чем больше моторов станет получать фронт, тем выше будет скорость наступления советских войск. При разгрузке платформ создавались ударные бригады. В тот первый военный год зима была особенно суровой, стояли сильные морозы. А у некоторых прибывших из Москвы работников не было даже рукавиц. Миассцы делились с прибывшими теплой одеждой, тем, кто «обжигался» железом, отливали руки теплой водой. Снятые с железнодорожных платформ станки ставились на железные листы, катки и волокуши, и вручную доставлялись к местам установки, для разгрузки не было подъемных механизмов и талей. «Когда измученные непосильным трудом люди буквально валились с ног, на их место вставали другие. Поначалу домой никто не уходил, это требовало лишних затрат времени и сил, устраивались на отдых кто где мог. Спальные бараки появились позднее», — так описывает это событие Артур Манин в исторической книге «Завод у подножия Ильмен».

В срочном порядке возводились производственные корпуса: за 7 дней было построено здание подстанции, за 21 день — инструментальный цех, за 45 дней к новостройке была протянута высоковольтная линия электропередач. Стены корпусов только еще достраивались, не было крыш и окон, но в морозную зиму прибывшие москвичи и миассцы, обогреваясь кострами и самодельными печками, начали давать первую продукцию. В цехах в срочном порядке устанавливалось новое оборудование, которое ждало запуска и наладки. Работы велись круглосуточно, ночью — при свете карбидных ламп. Уже в марте 1942 года начал работать первый цех нового завода, а в апреле 1942 года были собраны первые моторы и коробки скоростей. За 1942 год заводом было выпущено 9430 автомобильных моторов, и 15 375 коробок скоростей. За годы войны заводом было выпущено 77 813 моторов, а всего за время их производства до 1 июня 1978 года 1 708 420 единиц.

Страна остро нуждалась в автомобилях, и по решению Государственного Комитета Обороны от 14 февраля 1943 года автомоторный завод преобразовывается в автомобильный. Автозаводцы взялись за выполнение новой ответственной задачи. Перед выпуском первого автомобиля монтажники не выходили из цехов по трое суток. Первый уральский автомобиль «ЗиС-5В», прозванный в народе «Захаром», сошел с конвейера 8 июля 1944 года. В годы войны автомобиль был одинаково востребован на фронтовых передовых и в тылу. Уральские грузовики воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны, на их шасси делались топливозаправщики, полевые мастерские, санитарные автомобили и т. п.

В дальнейшем на автозаводе «Урал» конструкция автомобиля «ЗиС-5В» прошла несколько этапов модернизации: на машину были установлены гидравлический привод тормозов, усиленный редуктор заднего моста, бортовая платформа увеличенной прочности, улучшенный водяной насос, новый держатель запасного колеса и др. В конце 40-х гг. автомобиль стал называться ЗИС-5М (модернизированный). В послевоенные годы завод выпускал двухосные автомобили собственной разработки: газогенераторный «ЗиС-21А», «Урал-ЗИС-353М», покоритель целины «УралЗиС-355М». Преемниками «ЗиС-5В» стали «УралЗиС-355М», трехосные автомобили «Урал-375», дизельные «Уралы-4320», ставшие основой для создания целых семейства грузовиков. Каждый из этих автомобилей стал определенной вехой в истории создания техники марки «Урал». В последующие десятилетия было налажено производство автомобилей для сельского хозяйства и для нефтегазового комплекса, организовано собственное производство вахтовых автобусов «Урал-3255», организован выпуск полноприводных автомобилей повышенной грузоподъемности — таковы основные этапы истории развития уральского автомобильного завода и уральских грузовиков. Уральские автомобили всегда отличали такие качества как надежность, выносливость, повышенная проходимость.

Сегодня АО «Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых полноприводных автомобилей в России. Постоянное повышение качества продукции и создание новых моделей в соответствии с требованиями потребителей позволяет автозаводу «Урал» на протяжении многих лет сохранять и укреплять свои позиции на российском рынке большегрузных автомобилей. Автозавод имеет производственные мощности по сварке, окраске и сборке автомобильной техники, литейный, заготовительный и автокомпонентный переделы. Диверсификация продуктовой линейки, постоянное обновление модельного ряда с учетом требований рынка грузовой техники и мнения потребителей, являются одними из основополагающих принципов деятельности автозавода «Урал». Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области. Генеральный директор АО «Автомобильный завод «Урал» Павел Яковлев.

На автозаводе постоянно модернизируется и обновляется оборудование, привлекаются инвестиции для улучшения организации рабочего пространства. Сегодня автозавод «Урал» реализует свыше 70 различных инвестпроектов, направленных на обновление, улучшение производства и модернизацию производства и действующего оборудования. Большое внимание уделяется состоянию культуры производства. В рамках этой работы с целью усиления контроля за состоянием культуры производства в подразделениях в течение года регулярно проводились аудиты. Особое внимание было обращено на исправность и безопасное состояние производственных и вспомогательных помещений, зданий и территорий, на состояние санитарно-бытовых комнат, зон отдыха, производственного интерьера, вентиляционного оборудования, соблюдение нормативного теплового режима, соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда и др.

С 2019 года в агрегатном цехе производства автокомпонентов приступил к работе новый зубошлифовальный комплекс. Оборудование состоит из зубошлифовального станка Liebherr («Либхерр»), зубоизмерительного центра Klingelnberg («Клинкельнберг»), позволяющего производить поэлементный контроль параметров зубчатого зацепления, и вертикального токарного центра с числовым программным управлением для подготовки базовых поверхностей. Данное оборудование используется для качественной и высокоточной финишной шлифовки зуба шестерен раздаточных коробок и редукторов мостов всех без исключения модификаций автомобилей «Урал». Использование в техпроцессе высокотехнологичных станков позволяет значительно повысить качество раздаточной коробки и редуктора моста автомобиля «Урал».

С целью соблюдения требований экологической безопасности, а также для улучшения условий труда сотрудников в литейном производстве вступило в строй новое вентиляционно-очистное оборудование по улавливанию промышленной пыли. Теперь для очистки отходящих газов от трех электродуговых печей и двух миксеров плавильного участка литейного цеха №3 применена установка на основе рукавного фильтра с сухой очисткой запыленного воздуха.

В сварочном цехе заготовительного производства приступил к работе новый пресс для гибки листового металла. Целью реализации данного проекта является бесперебойное обеспечение производства всей номенклатурой деталей, изготовленными собственными силами.

В метрологической службе дирекции по управлению качеством, в лаборатории поверки геометрических и механических средств измерений установлена новая координационно-измерительная машина (КИМ), позволяющая с точностью до микрона контролировать правильность изготовления деталей. Достаточно сканировать несколько точек детали — и машина выдаст на экран массу параметров, может работать автоматически, в заданном программном режиме.

С 2019 года на автозаводе реализуется проект по оснащению цехов новыми системами освещения. В целом модернизация освещения предприятия снизит потребление электроэнергии в пять раз и вдвое улучшит показатели освещенности рабочих мест.

К важным реализующимся проектам можно отнести развитие технологии изготовления рам и поставку современного оборудования по пробивке лонжеронов рам автомобилей «Урал». Еще одно важное производственное направление — модернизация в литейном производстве действующей автоматической формовочной линии GF («Georg Fisсher»). В 2020 году выполнена разработка модернизации системы управления и произведен поузловой монтаж системы управления без остановки линии. Успешно реализуются IT-проекты «Инфраструктура 1С», «Внедрение PDM», «Внедрение системы CRM для автоматизации продаж». Открыто финансирование 45 прочих инфраструктурных направлений на сумму более 200 млн.руб. Предприятие в текущем году подтвердило соответствие своей Системы менеджмента качества действующим стандартам: международному ISO 9001: 2015 и национальному ГОСТ Р ИСО 9001: 2015

Автозавод «Урал» сегодня выпускает мощные и надежные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Также предприятие выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Модельный ряд предприятия представлен более чем 250 модификациями машин. Благодаря уникальной проходимости техника «Урал» используется в самых разных отраслях при реализации стратегически важных для экономики России проектов и выполняет самые разноплановые задачи.

В настоящий момент доля отгруженных на экспорт автомобилей сегодня превышает 20% от общего объема продукции, реализуемой предприятием. Уральские грузовики за последние три года поставлялись более чем в 20 стран Дальнего и 10 государств Ближнего Зарубежья, среди которых — страны Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и др. В 2020 году автозавод «Урал» стал «Лучшим экспортером года в сфере промышленности» в России. На сегодняшний день сервисная сеть АЗ «Урал» на территории РФ и ряда стран СНГ насчитывает более 100 сервисных центров.

Продукция автомобильного завода традиционно пользуется устойчивым спросом у российских министерств и ведомств, в нефтегазодобывающей и лесной отрасли, и это далеко неслучайно. Техника уральского автозавода способна работать на высоте до 4500 м над уровнем моря, при температуре окружающего воздуха от -50 до +50°С, способна преодолевать снежную целину, рвы, вертикальные препятствия, косогоры, брод. Способность автомобилей «Урал» двигаться по бездорожью обеспечивается мощным двигателем, специальной конструкцией ведущих мостов, централизованной системой регулирования воздуха в шинах. Завод тщательно изучает отзывы и пожелания покупателей и учитывает их в производстве новых моделей грузовиков «Урал». Шасси «Урал» служит основой для создания более 400 наименований специальной техники: это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства и многое другое. Автозавод «Урал» совместно с партнерами- заводами — изготовителями специальной техники постоянно совершенствует свои автомобили с учетом современных требований рынка и желаний потребителей.

В 2015 году автозавод «Урал» вывел на рынок принципиально новый продукт: полноприводный автомобиль «Урал NEXT» (с колесными формулами 4х4 и 6х6), в котором легендарная проходимость миасского внедорожника сочетается с современным уровнем комфорта, надежности и безопасности. Автомобиль получил заслуженное признание — в 2016 году он признан лучшим грузовиком года в России.

В 2018 году началось производство автомобилей нового дорожного семейства «Урал NEXT 6х4» с капотной кабиной, которые могут использоваться на дорогах общего пользования и технологических дорогах. При разработке новых моделей применены лучшие технические решения, а также современные материалы и комплектующие. Новое семейство включает самосвалы грузоподъемностью до 15,6 т для перевозки насыпных и навалочных грузов, седельные тягачи с полной массой автопоезда до 62 т и шасси с различной длиной колесных баз.

А поскольку современному отечественному рынку сегодня необходимы бескапотные автомобили дорожного семейства, автозавод в 2019 году создал бескапотную версию дорожного грузовика, это явилось следующим этапом развития линейки дорожных грузовиков предприятия. Бескапотная кабина обеспечивает лучшие параметры по маневренности и грузоподъемности, а также позволяет расширить линейку применяемых на шасси надстроек и спецтехники. Автозавод «Урал» в 2021 году выводит его на рынок и планирует дальнейшее развитие линейки дорожных бескапотников, которые могут эффективно применяться в строительстве и в дорожно-коммунальном хозяйстве. С выпуском дорожной гаммы предприятие выходит в новый сегмент российского рынка грузовиков.

Предприятие активно развивается, наращивает объемы производства и реализации, выводит на рынки новые модели мощных и надежных грузовиков «Урал». На данное время на автозаводе «Урал» действует более двадцати социальных программ. За 79 лет автозавод «Урал» выпустил на дороги всего мира чуть менее полутора миллионов грузовиков марки «Урал».

Партнерский материал.