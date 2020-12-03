Юрий Ивин работает в Центре Чумакова больше 10 лет. Фото: Юрий Ивин/instagram.com, Валерий ЗВОНАРЕВ

32-летний уроженец Троицка Юрий Ивин стал одним из создателей третьей вакцины от COVID-19. Он руководит группой ферментации и культивирования в научном Центре имени Чумакова в Москве. «Комсомолка» узнала, как молодой ученый попал в группу разработчиков, чем отличается эта прививка, и почему он до сих пор не испытал ее на себе.

Как вы занялись работой над вакциной и за что отвечаете?

— Я попал в Центр Чумакова, когда учился на четвертом курсе факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Когда я поступал в вуз, мне было интересно заниматься разработкой медицинских препаратов, вакцин. Конечно, про вирусы тогда не думал.

Мы работали над отечественной инактивированной вакциной против полиомиелита. Ее недавно зарегистрировали, перед тем как начался коронавирус, но не успели запустить в производство. Из нашей группы сформировали команду разработчиков вакцины от коронавируса.

Я отвечаю за технологию выращивания клеток и размножения вируса. Чтобы получить вакцину, нужно наработать много живого вируса. А чтобы его наработать, нужно вырастить много клеток — основу для размножения вируса. Мы культивируем клетки обезьян, поскольку они тоже заражаются этим коронавирусом. На клетках мышей, к примеру, сделать не получится.

Сейчас вакцину тестируют в трех городах — Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге Фото: Валентина ВАГАНОВА

Чем отличается ваша вакцина от «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V», разработанного в центре Гамалеи?

— Наша вакцина инактивированная. Мы наращиваем вирус, а потом убиваем его. То есть он уже не живой и не может никого заразить. Затем очищаем и, в общем-то, очищенный вирус — это и есть вакцина.

Центр Гамалеи разработал вакцину «Спутник V» на основе аденовирусного вектора. Простыми словам, это одна из частей коронавируса — «шипики» короны (спайк-белки или S-белки), которые торчат в разные стороны, если вы откроете картинку коронавируса. Организм вырабатывает иммунитет только на этот белок.

Мы используем цельную частицу вируса, и он поступает в организм как копия живого вируса. Организм вырабатывает иммунитет на всю частицу. Кроме S-белка, их там как минимум еще три.

Про вакцину «Вектора» мало информации. Знаю, что они также используют S-белок или часть белка, который нарабатывается в каких-то системах, очищают и используют в качестве антигена.

Прививку будут ставить дважды, в плечо Фото: Валентина ВАГАНОВА

С октября начались испытания вакцины. Волнуетесь за добровольцев? На себе уже испытали свою вакцину?

— Были отобраны группы в возрасте от 18 до 60 лет из трех городов — Новосибирска, Кирова и Санкт-Петербурга. Конечно, волнуемся. Но мы знаем, что хорошо очистили вакцину, полностью проверили на безопасность. Мы тестировали ее на животных, побочных эффектов не было, хотя ставили большую дозу.

Сами еще не прививались, но планируем. Все препараты идут на испытания. У нас заявлено три города, помимо них нельзя. Вколоть себе по-тихому — незаконно.

Некоторые считают, что испытания вакцины проходят слишком быстро, поэтому ставят под сомнение ее безопасность.

— Есть стандартная схема: первая, вторая, третья фаза клинических испытаний. Сейчас во всем мире она укорочена. Если мы будем испытывать вакцину несколько лет, зачем она будет нужна? Сейчас идет вторая волна, люди умирают. Безопасность и эффективность вакцин была показана еще на животных.

Как будут ставить прививку? Если человек болеет бессимптомно, можно ли заболеть еще больше, как это бывает с прививками от гриппа?

— Прививку будут ставить дважды. Инъекция делается внутримышечно, в плечо. Побочных эффектов пока не обнаружено.

Так как наша вакцина «убитая», заболеть сильнее вряд ли получится. Но этот вопрос пока изучается. От гриппа иногда прививают «живым» вирусом, тогда состояние может ухудшиться. Хорошо было бы перед вакцинацией сдать тест на антитела.

Нужно ли ставить прививку тем, кто уже переболел? Ведь антитела к коронавирусу держатся недолго.

— Антитела — молекулы, которые «плавают» в крови и взаимодействуют с вирусом. Если организм не встречается с вирусом, ему нет смысла держать антитела. Вакцина стимулирует клеточный ответ: иммунные клетки узнают инфекцию и начинают с ней бороться при попадании инфекции. Он, мы надеемся, держится дольше, но измерить его существенно сложнее, чем уровень антител.

Возможно, стоит ставить прививку через какое-то время после болезни.

Сколько будет держаться иммунитет после прививки?

— Это сказать пока сложно. Летом мы прививали обезьян — игрунковых мармозетов. У них до сих пор есть антитела, и их уровень не падает.

Будет ли вакцина дорабатываться с учетом мутаций?

— Геном коронавируса достаточно большой. Знаю, что находили мутации, но их не столь много. Вирус мутирует довольно медленно. Но если будут другие данные от ученых, нужно будет реагировать.

Как вы переживаете пандемию?

— Я живу за МКАДом, там же находится наша лаборатория, поэтому я редко заезжаю в центр Москвы. Поначалу было волнительно, мы читали и научную литературу о том, как протекает инфекция. Сейчас люди уже привыкли. Я до сих пор никуда не хожу. Максимум — в парикмахерской был один раз за все лето. Стараюсь не посещать ни кафе, ни бары — считаю это не очень адекватно.

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