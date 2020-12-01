«Потерялась после аварии»: челябинка подобрала собаку на трассе и за пару часов нашла ее хозяев

Ляля - любимица семьи Фото: представлено героиней

Предновогодние чудеса начались! Именно так начала свой рассказ о спасении собаки Ляли челябинка Кристина. В выходной день девушка на трассе подобрала беременную собаку, обратилась к зоозащитникам, и уже через пару часов малышка встретилась с хозяевами. Выяснилось, что у собаки интересная судьба и добрая душа.

Оказывается, утром случилась авария. Машина, в которой ехала собака, перевернулась. От шока Ляля сбежала.

Собаку подобрали на трассе Фото: irina_amirova/Instagram

— Едем мы сегодня по трассе Южноуральск-Челябинск. Поднимаю глаза от телефона, вижу, на обочине черную собачушку, бежит, хромает вдоль дороги, вокруг ни души, — пишет челябинка Кристина. — На улице -17 градусов! Разворачиваемся, собака напугана, замерзла сильно, поджимает лапы. Собаку в машину. До ближайших населенных пунктов далеко. Собака очень ласковая и добрая. Видно, что домашняя. Решили пока оставить ее у себя.

Девушка написала волонтеру Иране Амировой, чтобы разместить пост в группу потеряшек. И буквально через несколько часов хозяева нашлись!

Долгожданная встреча с хозяйкой Фото: irina_amirova/Instagram

— Звонит мне хозяйка вся в слезах. Оказывается, утром они попали в ДТП, и собака убежала от стресса и шока. Тут рыдаю уже я. Зовут собачку Ляля, она еще и беременная. Боже, храни социальные сети и людей, которые спасают своих животных! — пишет девушка.

Мы связались с хозяйкой Ляли Екатериной. Девушка рассказала КП-Челябинск, что семья переезжала из Асбеста Свердловской области. Машина ехала загруженная вещами, и Ляля спала на заднем сидении. По словам хозяйки, поездки она любит. В салоне в переноске ехала еще кошка.

— Мы не справились с управлением, машину занесло, она перевернулась. Пока мы отстегивались, Ляля сбежала через водительское окно. Мы, когда удостоверились, что целые, бросились ее искать. Но она уже убежала далеко, — рассказывает Екатерина. — Не могу представить свою жизнь без нее. Пока искали, сердце кровью обливалось.

Ляля коту Барсику как мать Фото: предоставлено героиней

Оказалось, что собаку Лялю семья так же приютила больше четырех лет назад.

— Я даже не знаю ее породу. Что-то типа таксы, наверное. Но она очень умная, сама пришла к нам. Всегда спит со мной или с мамой, у нее есть отдельная подушка. Спит обязательно под одеялом, — рассказала Екатерина. — Нашего кота Барсика выходила с самого рождения. От него мать отказалась, когда он глаза отрыл, и Ляля взяла материнство на себя. Она его любит, вылизывает, спит вместе с ним.

По ее словам, внешне Ляля в порядке. Но она беременна, и как чувствую себя щенки, пока непонятно. У Екатерины в Асбесте хороший ветеринар, скоро собаку повезут на осмотр.

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