Как стать мамой, если не получается: 10 вопросов репродуктологу об ЭКО

Беременность — важный этап в жизни семьи. От выбора врача и клиники, в которой будут наблюдаться будущие родители, зависит очень многое. Особенно, если долгожданное чудо задерживается. Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клиники «Источник», акушер-гинеколог, репродуктолог Ольга Новоселова ответила на самые распространенные вопросы об экстракорпоральном оплодотворении.

1. Кто такой репродуктолог и когда к нему обращаться?

Каждая планирующая ребенка женщина должна пройти обследование у гинеколога. Он ответит на все вопросы, подготовит к беременности и выявит возможные причины, если беременность задерживается. Репродуктолог же занимается лечением бесплодия.

— Диагноз бесплодие ставят женщине, если она не предохраняется, а беременность все равно не наступает в течение полугода-года. Срок зависит от возраста, после 35 лет за этим стоит следить пристальнее, — объясняет Ольга Новоселова.

2. Что может быть причиной бесплодия?

Забеременеть естественным путем можно при трех условиях: проходимые маточные трубы, овуляция и фертильная сперма у мужа. Поэтому когда на прием в «Источник» приходит пара, оба супруга обследуются вместе. Женщине не назначат лечение, пока половой партнер не пройдет обследование.

Даже после года попыток остается шанс зачать малыша самостоятельно. Учитывается многое: возраст будущих родителей, длительность бесплодия, гинекологические заболевания, сопутствующие соматические заболевания, овариальный резерв женщины (количество яйцеклеток в яичниках на данный момент). Поэтому репродуктолог досконально изучает каждую пару и назначает индивидуальное лечение.

— Иногда чтобы забеременеть, достаточно похудеть при избыточном весе или пройти гормональное лечение при менструальном сбое, — добавляет репродуктолог.

В клинике «Источник» пара в кратчайшие сроки может пройти комплексное обследование, включая гормональный фон, исследование состояния матки, проходимость маточных труб. Сбор анализов обычно проходит в течение одного менструального цикла — не больше 1 месяца.

3. Нужно ли замораживать яйцеклетку?

Часто пациенты клиники «Источник» планируют беременность в позднем репродуктивном возрасте — после 35 лет. При таком отсроченном материнстве рекомендуется заморозить яйцеклетки заранее, поскольку с возрастом снижается овариальный резерв яйцеклетки и шансов забеременеть меньше. Конечно, граница 35 лет условная.

— Иногда и у молодых женщин запас яйцеклеток может быть низким. Особенно не рекомендуется откладывать беременность женщинам, у которых были операции на яичниках , — комментирует Ольга Новоселова.

Заморозка яйцеклеток проводится быстрым способом и не влияет на их качество .

4. Всегда ли показано ЭКО?

Экстракорпоральное оплодотворение считается самым эффективным методом лечения бесплодия. Есть абсолютные показания для назначения ЭКО. Это отсутствие маточных труб, маточная патология, генетические заболевания у пациентов. Если после 3-6 месяцев лечения, включая гормональную коррекцию, стимуляцию овуляции, искусственную инсеминацию, эндоскопическую коррекцию внутриматочной патологии, эффекта нет — назначается ЭКО.

5. Можно ли провести ЭКО бесплатно?

Экстракорпоральное оплодотворение достаточно дорогая процедура. В клинике «Источник» проводятся как бесплатные, так и коммерческие циклы. Если у пациента не хватает средств, то есть возможность оформить кредит у банков-партнеров на месте. Клиника входит в реестр учреждений, которые осуществляют лечение по ОМС. Для проведения лечения методом ЭКО сюда могут обратиться не только жители Челябинска и Челябинской области, но жители других регионов нашей страны.

6. Как получить квоту на ЭКО?

После того, как женщине поставлен диагноз и принято решение назначить лечение методом ЭКО, она заполняет заявление с указанием клиники, в которой хочет проходить процедуру. Репродуктолог этой клиники оформляет электронную выписку со всеми анализами и результатами обследований. Документы поступают в Минздрав и после заочной комиссии женщине дается направление. Это значит, что уже можно вместе с репродуктологом планировать программу ЭКО. Если возникнет желание сменить клинику, то это можно сделать.

В клинике «Источник» нет очереди, ЭКО здесь проводят по мере готовности пациентов.

— Во-первых, многие анализы имеют определенный срок годности. А, во-вторых, семьи планируют свою жизнь и не хотят ждать. Очень важно, с каким настроем и психоэмоциональным фоном женщина пойдет к программе ЭКО, от этого зависит, как пройдет протокол и наступит ли долгожданная беременность, — говорит Ольга Новоселова.

7. Я хочу двойню. Можно выбирать?

Все зависит от того, сколько эмбрионов переносят женщине (возможен перенос не более 2х эмбрионов). В «Источнике» чаще всего переносят один эмбрион. Репродуктолог отмечает, что увеличение количества «подсаженных» эмбрионов не повышает эффективность процедуры.

— Современные питательные средства и высокотехнологичное оборудование эмбриолологической лаборатории позволяет получить эмбрион отличного качества. К тому же сейчас используется предимплантационная генетическая диагностика, которая позволяет выбрать и перенести женщине здоровый эмбрион, — комментирует Ольга Новоселова.

8. Как понять, что забеременела после ЭКО?

Через две недели после переноса эмбриона нужно сдать анализ на ХГЧ, который покажет, случилась ли беременность. Эффективность лечения ЭКО в клинике «Источник» составляет 48-50%.

— Я рекомендую тщательно выбирать клинику для ЭКО. От того, насколько современна клиника и насколько технологично оснащена эмбриологическая лаборатория, зависит эффективность экстракорпорального оплодотворения, — объясняет Новоселова.

Большое значение имеет квалификация врачей. В «Источнике» работают врачи с многолетним стажем и серьезным опытом — у них много удачных ЭКО и рожденных детей.

— Самый главный принцип работы нашей клиники — индивидуальный подход к пациенту. Мы не назначаем лишние анализы, манипуляции и ударную дозу гормонов, а действуем по принципу доказательной медицины, — говорит Ольга Юрьевна.

В «Источнике» замкнутый цикл сопровождения беременности — от планирования и ЭКО до рождения здорового малыша. Выдаются и больничный лист, и родовой сертификат.

9. Как быть тем, кто готов приехать на ЭКО издалека?

В клинику «Источник» на программы ЭКО приезжают пациенты со всей области, из других регионов России, из-за границы. Для того, чтобы познакомиться с врачом, пройти обследования и подготовку, нужно время. Вопросы могут возникнуть и после протокола.

— В этих случаях нам на помощь приходят телемедицинские консультации. Мы с пациентом можем дистанционно познакомится, собрать анамнез, изучить медкарту, решить, с какими анализами необходимо приехать на очный прием. Коррекцию лечения или подготовку к протоколу также можно проводить дистанционно, — считает эксперт.

10. А если не получилось забеременеть после ЭКО?

Здесь все индивидуально. Понятно, что если женщина прошла три стандартных программы ЭКО и все безрезультатно, то нужно предложить другое решение.

• Мы можем предложить программы : с использованием донорских ооцитов, спермы донора , программу суррогатного материнства . Подход к проблеме всегда индивидуальный, и решение всегда есть — говорит Новоселова.

Все вопросы об ЭКО в клинике «Источник» можно задать по телефону: (351) 77-88-910.

г. Челябинск, улица Чичерина, 36В.

ci74.ru

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