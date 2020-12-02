Проект бюджета Челябинской области-2021: курс на развитие не отменим

Губернатор Челябинской области провел совещание с замами про проекту бюджета-2021. После чего многостраничный документ был отправлен на рассмотрение депутатами Заксобрания. Фото: gubernator74.ru

Уходящий год стал испытанием для нашей страны, и Челябинская область — не исключение. На борьбу с пандемией коронавируса и разразившимся экономическим кризисом потребовались существенные расходы. Доходы казны региона сократились. Регион с ситуацией справился. Помогла помощь федерального бюджета: Челябинская область получила три транша. Они частично компенсировали падение собственных доходов. «Внимание» федеральных властей объяснимо, в том числе, настойчивыми усилиями губернатора, заявлявшего с высоких трибун о необходимости поддержки федеральным центром регионов в непростой период.

В 2020 году область исполнила все социальные обязательства и намеченные ранее цели. Мы выполняем все

цели, обозначенные в нацпроектах: строим новое жилье и с опережением расселяем ветхо-аварийное; ремонтируем и вводим в строй новые километры дорог; открываем современные школы и детсады; создаем комфортную городскую среду и последовательно решаем экологические задачи.

Уже в пандемию губернатором Алексеем Текслером было принято своевременное решение о строительстве современного областного инфекционного центра на 482 места. Важнейший проект финансировался исключительно из областного бюджета: выделено 2,5 млрд руб.

А в конце ноября депутаты ЗСО одобрили еще одну инициативу главы региона — по увеличению мощностей инфекционного центра. Из бюджета области выделено более 580 млн руб. — на возведение трех корпусов больницы.

С учетом текущих реалий и прогнозов возможного развития работа над проектом областного бюджета-2021 губернатором и членами правительства региона была особенно тщательной.

НЕ СОКРАТИТЬ — УВЕЛИЧИТЬ

Итак, главными, приоритетными статьями в проекте бюджета региона-2021 остаются социальные гарантии, расходы на социальную сферу, систему здравоохранения и образования. Это 70 процентов бюджета области. Несмотря на сложности, которые вся страна переживает в условиях новой коронавирусной инфекции, в Челябинской области сохранены расходы на развитие инфраструктуры территорий, дорожное строительство.

И не просто сохранятся, а вырастут по важнейшим направлениям. Увеличится финансирование здравоохранения. Регион запускает программу модернизации первичного звена. Продолжится строительство и ремонт новых объектов.

Расходы на здравоохранение в Челябинской области вырастут. Фото: gubernator74.ru

На 15 — 20 % вырастут расходы на исполнение социальных обязательств бюджета. На 4% будут проиндексированы региональные выплаты. Продолжатся выплаты, введенные в 2020 году (ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, на третьего и последующих детей; компенсация затрат на домашнее обучение детей-инвалидов).

По решению губернатора расширятся возможности применения социального контракта. Он считает социальный контракт одним из главных инструментов борьбы с бедностью. Его использование в регионе, подчеркивает губернатор, в 2021 году должно выйти на принципиально новый уровень.

Область наращивает расходы на образование. Плюс 7% — это создание новых мест в детсадах и школах; обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Продлевается региональная программа «Школьное молоко».

Еще один приоритет — ремонт и строительство дорог. В прежнем объеме сохраняется региональная часть дорожного фонда. Акцент в 2021 году будет сделан на ремонте дорог местного значения. Их много в Челябинской области, дорог между населенными пунктами, на которых дорожную технику не видели десятилетиями. В том году, например, около 8 км дороги восстановлено, а точнее, построено заново между деревнями Барсуки и Травники в Чебаркульском районе.

— По сравнению с 2018, 2019 годами мы заметно увеличили финансирование в текущем году и продолжаем эту политику и в следующем году. Надо сказать, что жители это видят, позитивно реагируют на это, значит, продолжим курс по ремонтам, стройкам дорог, не будем отказываться, несмотря на бюджетную ситуацию, и при этом продолжим работать с Москвой в части дополнительных федеральных средств дорожного фонда, — сказал губернатор.

В приоритетных направлениях — газификация, ЖКХ, переселение из ветхого и аварийного жилья. Они важны с позиций обеспечения качества жизни людей, развития городов и районов Южного Урала.

Переселение из ветхого жилья будет идти ускоренными темпами, для чего из областного бюджета в следующем году планируется дополнительно направить более 750 млн руб.

В Челябинске грядет финальный этап рекультивации городской свалки: в 2021 году на месте гигантского мусорного кургана появится зеленый холм. И на выполнение задачи в проекте бюджета предусмотрены средства. Готовятся проекты рекультивации свалок в Миассе, Златоусте, Троицке, Верхнем Уфалее, Озерске, Магнитогорске.

ВЕРНУТЬСЯ НА ПРЕЖНИЕ ПОЗИЦИИ

Губернатор поставил задачу уже в следующем году вывести экономику на докризисный уровень.

— Собственные доходы рассчитаны на основе параметров прогноза социально-экономического развития Челябинской области. Наш основной ориентир — восстановление экономики и выход в 2021 году на докризисные показатели, которые мы в целом ставили для себя на 2020 год, — сказал Текслер.

Позиция губернатора: крайне важно исполнять обязательства государства перед южноуральцами, сохраняя при этом нужный объем государственных инвестиций для развития области. Заемное финансирование нужно использовать с умом. Для того чтобы идти вперед, оправдано временное увеличение кредитной нагрузки. Но займы должны быть минимизированы, благодаря политике эффективного расходования бюджетных средств.

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В 2021 году планируется нарастить финансовую поддержку городов и районов Челябинской области. Важнейшей программой в деле благоустройства территории останется проект «Реальные дела». Все объекты, которые войдут в его перечень, нужно согласовывать с жителями. Инициативное бюджетирование — отдельная задача следующего года.

Отметим, что практика инициативного (народного) бюджетирования будет применена в Челябинской области впервые. Жители выступят экспертами программы, внеся в реестр объектов для благоустройства важные для решения местных проблем.

В проекте областного бюджета-2021 заложено 750 млн рублей на реализацию гражданских инициатив.

Ремонт и строительство дорог - один из приоритетов Алексея Текслера. Фото: gubernator74.ru

ЦИФРА

172 млрд руб

Запланирована доходная часть бюджета региона в 2021 году.

После принятия федерального бюджета регионам дополнительно распределили еще 13,5 млрд рублей. С учетом этого доходы региональной казны возрастут до 185,5 млрд рублей.

Расходы — 194,4 млрд рублей. С учетом поступлений из федерального бюджета — 208 млрд рублей.

Дефицит — 22,5 млрд рублей. Погасить его планируется коммерческими заимствованиями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Сложности в бюджетной политике, конечно, есть, и пока будет пандемия, некоторые сложности сохранятся, но это не значит, что мы отказываемся от курса на развитие. Наоборот, предлагаемый бюджет региона ставит задачу удержать набранную динамику по ключевым направлениям. Это прежде всего решение задач нацпроектов и создание социальной и иной инфраструктуры. Конечно, вопросам борьбы с пандемией, вообще здравоохранению — особое внимание. Мы должны также обеспечить последовательное достижение национальных целей развития, обозначенных президентом.

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