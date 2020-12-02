На мусорном полигоне под Челябинском нашли младенца

Тело нашли во время сортировки. Фото: полигон ТБО

Сотрудники полигона ТБО в Полетаево обнаружили шокирующую находку при разбое мусора. В картонной коробке и полиэтиленовом пакете лежало тело младенца. ЧП произошло вчера,1 декабря.

— Мусоровоз, в котором предположительно находилось тело, поступил из Коркино, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ООО «Полигон ТБО».

Был ли ребенок жив, когда его выбросили, пока неизвестно. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

— Рабочим сортировочного комплекса на полигоне ТБО (Сосновский район) в обувной коробке обнаружено тело младенца. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

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