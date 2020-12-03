В Челябинске собрали коронавирусный словарь про маскобесие, зумки и расхламинго

А какие еще вы знаете слова, связанные с коронавирусом? Пишите в комментариях под статьей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

COVID-19 сильно поменял не только нашу жизнь, но и наш лексикон. Новых слов набралось на целый словарь! Филологи ЧелГУ составили сборник слов эпохи коронавируса. В него вошли более 100 слов и значений.

КАРАНТИНИ-МАРТИНИ

Многие из них буквально «изобрели» в пандемию. Например, карантини — карантинные посиделки с мартини, коронавт — медицинский работник в специальном защитном облачении, ковидор — коридор в медучреждении, заполненный больными коронавирусом из-за нехватки палат. Или словосочетание балконный концерт — его мы тоже не употребляли до коронавируса.

— Слово «самоизоляция» в сегодняшнем его понимании отсутствовало в русском языке, — говорит профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания, доктор филологических наук Елена Голованова. — Сейчас оно употребляется в двух значениях: комплекс ограничительных мер со стороны правительства и добровольная изоляция, чтобы предотвратить распространение эпидемии.

А эти слова вам встречались: коронапокалипсис, коронагеддон, маскобесие, маскопаника? Вот еще несколько свежих словечек: зумиться — работать или общаться с помощью программы Zoom, расхламинго — генеральная уборка во время карантина, избавляющая дом от хлама. А знали ли вы, что у состояния, когда уже очень бесят новости про ковид тоже есть название? Это коронабесие - перенасыщение информационного пространства сообщениями о коронавирусе.

ПОСЛОВИЦЫ О КОРОНАВИРУСЕ

Над словарем пандемии филологи работали больше полугода. Изучили более тысячи медиатекстов, просмотрели 34 телепередачи. Особое внимание уделили новым пословицам и анекдотам. Поскольку их анализ позволяет выявить значимые для людей темы. Вот как, например, COVID-19 изменил известные меткие выражения:

* ковид гриппа не слаще;

* не так страшен ковид, как его малюют;

* корона что дышло — куда чихнешь, туда и вышла;

* вирус в бороду — пневмония в ребро;

* не пеняй на вирус, коли ДНК крива%

* виртуальный друг лучше новых двух;

* семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома;

* на чужой вайфай рот не разевай;

* чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в веб-камеру не лезло.

Вирус вдохновил людей на новые анекдоты и шутки. Вот парочка из них: если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину от вируса гораздо раньше, чем ученые. Наступило время, когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение!

ВКЛЮЧИЛИ В СЛОВАРЬ ОКСФОРДА

Авторы словаря отмечают, аббревиатура COVID 19 уже включена в Оксфордский словарь английского языка, там же закреплены понятия «самоизоляция», «социальная дистанция», WFH — work from home, что переводится как «работа из дома». А вот в российские словари новые термины пока не внесены. И собранный филологами ЧелГУ словарь пока нигде не публикован. Это даже, скорее, не словарь, а материалы для него.

— Под словарем здесь имеется ввиду не книга, не готовое собрание слов, которое предлагается для читателя, а именно лексикон — те слова, которые употребляются в нашу эпоху, в наше время. Мы собирали эти слова со студентами. У нас конечно же в электронном виде есть сам словник, и толкование, и тексты иллюстративные, но мы пока не предполагали его публиковать или где-то размещать, это материал для изучения, для исследования. Пока он не готов, чтобы его опубликовать, — говорит Елена Голованова.

Однако профессор не исключает, что когда словарь будет доработан, его разместят на общедоступных ресурсах, чтобы с ним смогли ознакомиться все желающие.

А какие еще вы знаете слова, связанные с коронавирусом? Пишите в комментариях под статьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корова-вирус и ковидиот: какими словами пополнился словарный запас челябинцев за время пандемии

И как скоро они забудутся, — рассказали филологи (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru