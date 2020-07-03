Корова-вирус и ковидиот: какими словами пополнился словарный запас челябинцев за время пандемии

3 Июль 2020 2020-07-03T09:30:08+03:00

Еще немного и дезинфекторы «как в кино» тоже перестанут смущать горожан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Пандемия коронавируса заметно пополнила лексикон челябинцев. Еще каких-то полгода назад такие слова как «антисептик» и «санитайзер» использовались исключительно в узких кругах. Теперь их знают даже дети. Даже само слово «коронавирус» фиксировалось Национальным корпусом русского языка еще в конце 1990-х годов, отмечают филологи ЮУрГУ.

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Между тем, появляются и новые слова. Конструкции подчас заимствуются из английского языка. Например, «ковид», «ковидиот» (человек, не верящий в существование коронавируса), «зуминар» (вебинар, проводимый при помощи приложения Zoom) и другие.

— Надо сказать, что в части этих слов ощущается их игровой, окказиональный характер, что проявляется в каламбурном словообразовании. Так, например, слово «ковидиот» образовано путем наложения друг на друга слов «ковид» и «идиот». В языкознании такое явление называется фузией. А слово «корова-вирус» появилось благодаря сближению похоже звучащих слов — «корона» и «корова». Все эти слова фиксируются «Словарем перемен» и, возможно, какие-то из них войдут в бумажную версию этого словаря. Рискну предположить, что слова «коронавирус» и «ковид» будут находиться в списке главных претендентов на то, чтобы стать словом года. Но как сложится судьба этих слов в дальнейшем, покажет время, — отмечает доцент кафедры «Русский язык и литература» ЮУрГУ Денис Пелихов Денис Пелихов.

Останутся ли эти слова, когда пандемия уйдет в историю и забудется как страшный сон? Скорее всего, только в справочниках, считает завкафедрой «Русский язык как иностранный» Елена Харченко

— Язык очень быстро реагирует на все события, но так же быстро стряхивает с себя все лишнее. Надолго ли закрепятся новые слова, будет зависеть не от языка, а от экстралингвистических факторов. Как только появится замещающее событие, даже менее масштабное, чем пандемия коронавируса, фокус внимания и процесс словотворчества сместятся в другую область, — сказала Елена Харченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU