2020-07-03T09:30:08+03:00
Общество

Корова-вирус и ковидиот: какими словами пополнился словарный запас челябинцев за время пандемии

И как скоро они забудутся, — рассказали филологи
Поделиться:
Еще немного и дезинфекторы «как в кино» тоже перестанут смущать горожанЕще немного и дезинфекторы «как в кино» тоже перестанут смущать горожанФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса заметно пополнила лексикон челябинцев. Еще каких-то полгода назад такие слова как «антисептик» и «санитайзер» использовались исключительно в узких кругах. Теперь их знают даже дети. Даже само слово «коронавирус» фиксировалось Национальным корпусом русского языка еще в конце 1990-х годов, отмечают филологи ЮУрГУ.

Как трудоустраивается молодежь и как сменить профориентацию в пожилом возрасте, — Екатерина Карпенко

00:00
00:00

Между тем, появляются и новые слова. Конструкции подчас заимствуются из английского языка. Например, «ковид», «ковидиот» (человек, не верящий в существование коронавируса), «зуминар» (вебинар, проводимый при помощи приложения Zoom) и другие.

— Надо сказать, что в части этих слов ощущается их игровой, окказиональный характер, что проявляется в каламбурном словообразовании. Так, например, слово «ковидиот» образовано путем наложения друг на друга слов «ковид» и «идиот». В языкознании такое явление называется фузией. А слово «корова-вирус» появилось благодаря сближению похоже звучащих слов — «корона» и «корова». Все эти слова фиксируются «Словарем перемен» и, возможно, какие-то из них войдут в бумажную версию этого словаря. Рискну предположить, что слова «коронавирус» и «ковид» будут находиться в списке главных претендентов на то, чтобы стать словом года. Но как сложится судьба этих слов в дальнейшем, покажет время, — отмечает доцент кафедры «Русский язык и литература» ЮУрГУ Денис Пелихов Денис Пелихов.

Останутся ли эти слова, когда пандемия уйдет в историю и забудется как страшный сон? Скорее всего, только в справочниках, считает завкафедрой «Русский язык как иностранный» Елена Харченко

— Язык очень быстро реагирует на все события, но так же быстро стряхивает с себя все лишнее. Надолго ли закрепятся новые слова, будет зависеть не от языка, а от экстралингвистических факторов. Как только появится замещающее событие, даже менее масштабное, чем пандемия коронавируса, фокус внимания и процесс словотворчества сместятся в другую область, — сказала Елена Харченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске вынесли приговор грабителям-неудачникам, нападавшим на банки
В Челябинской области больше часа тушили магазины «Пятерочка» и «Светофор»
Гигантская надпись «Я дома» появится на набережной Миасса в Челябинске
В Челябинской области вынесли приговор менеджеру, оформлявшей кредиты на бывших клиентов
В Челябинске заплыв возле «Заячьего острова» закончился трагедией
Полиция опубликовала фото подозреваемого в поджоге бомжей в Челябинске
Корова-вирус и ковидиот: какими словами пополнился словарный запас челябинцев за время пандемии
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 июля 2020 года: из палат выписывают все больше людей
В ГИБДД рассказали, как будут чинить новое ограждение после ДТП в промзоне Челябинска
Путин подписал бумаги о «трудовой доблести» для Челябинска и Магнитогорска
ЕГЭ в Челябинской области 2020: нужно ли школьникам надевать перчатки и маску
Покупка в Магнитогорске: что не так с кокосами из известного супермаркета
Пьяный житель Челябинска требовал у бригады скорой тест на коронавирус
Краевед из Челябинска требует прогнать людей на скейтах от памятника Курчатову
Погода в Челябинске 3 июля 2020: теплеют и дни, и ночи
В Челябинской области прошла серия землетрясений
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Новую набережную в Челябинске будут проектировать архитекторы из Москвы
Челябинскую школу для слабовидящих детей раскрасят мастера граффити
В день голосования в челябинском гипермаркете украли два десятка масок
Челябинску и Магнитогорску присвоят звание «Город трудовой доблести»
Денежные переводы с карты Visa в Samsung Pay без комиссии
Онлайн ресурс СберЗдоровье теперь доступен жителям жилого комплекса «50 мкр. Парковый»
Возле университета в центре Челябинска запретили парковку
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
Легковушка разнесла защитное ограждение на въезде в промзону Челябинска
Жители Челябинской области украли витамины на 5 миллионов в «Арианте»