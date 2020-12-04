Челябинцы - добрые и отзывчивые, только теперь с деньгами у многих стало туго

Этот год был тяжелым для всех. Пандемия и самоизоляция показали, что в уязвимой ситуации может оказаться каждый и это не зависит от материального положения. Последние месяцы в Челябинске появляется все больше людей, которые отказываются от подарков на дни рождения, свадьбы, Новый год и отдают эти деньги на благотворительность. Рассказываем три истории челябинцев, которые решили, что помогать другим важнее. Почему эта тема так популярна — объясняет психолог.

Не надо цветов на свадьбу — несите корм для собак

Известная в Челябинска пара спортсменов-тхэквондистов Константин Минин и Татьяна Кудашова на свою свадьбу попросили друзей и родственников вместо цветов принести корм для собак. Они передали его в приют для бездомных животных.

— Я увидела, что так сделала одна пара. Предложила мужу, он согласился, — рассказала КП-Челябинск Татьяна Минина. — Указали это в наших приглашениях и озвучили лично. Очень рады, что все гости нас услышали и поддержали. Действительно, каждый принес корм для собачек.

Константин и Татьяна Минины отказались от цветов на свадьбе, чтобы помочь бездомным собакам. Фото: Татьяна Кудашова/Instagram.com

Татьяна Минина считает, что в городе много людей и животных, которые нуждаются в помощи.

— Мне кажется, чудесно, когда люди хотят и могут помогать. Я сама взяла чужой пример и хотела бы стать для кого-то так же примером, чтобы люди задумались о тех, кому повезло чуть меньше, — объясняет Татьяна.

Кто хочет поздравить с днем рождения — перечислите деньги в фонд

Челябинский журналист Сергей Блиновских не первый год занимается благотворительностью. Обычно он об этом не говорит. Но в свой день рождения Сергей обязательно размещает пост в соцсетях с предложением вместо поздравлений отправить деньги на помощь нуждающимся.

— Этому я научился у своего знакомого Дмитрия Федечкина. Подумал, что это правильно, — говорит Сергей Блиновских. — Честно скажу, первый раз сильно сомневался, стоит ли мне просить об этой помощи публично. Я делаю много реже и меньше, чем можно и должно. Опасался, что кто-то скажет (или подумает), что парень на такой теме лайки собирает, внимание привлекает. Мой посыл был в другом — привлечь внимание к проблеме.

Сергей Блиновских считает, что благотворительность - это не норма поведения в сообществе. Фото: Сергей Блиновских/Facebook.com

По мнению Сергея Блиновских, традиция благотворительности в стране не развита. Большинство простых, но состоятельных людей, может и хотят помогать, но не доверяют фондам. В чем-то это обоснованно, потому как мошенников много.

— Я рассказал о тех фондах, которым сам доверяю. И те, кто доверяют мне, могут быть уверены, что их помощь дойдет до адресата, — говорит Сергей. — Благотворительность, на мой взгляд, это не широкий жест, а норма поведения человека в сообществе. Вы когда заходите в троллейбус, соблюдаете правила? Оплачиваете проезд, не разговариваете громко по телефону и тому подобное. Так и здесь. Мы часть сообщества и должны брать на себя ответственность, в том числе материальную, за тех, кому сложнее.

Чиновники обойдутся без шампанского, лучше деньги отдать детям

В этом году о помощи задумываются не только обычные люди, но и целые компании. Так, к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой обратился один из челябинских холдингов с предложением отправить бюджет, запланированный на новогодние подарки партнерам, чиновникам и банкам, на благотворительность.

— Этот год сложный и тратить эти деньги на торты и шампанское не хочется, не то время, — признаются в компании.

А партнерам холдинг подарит открытки с указанием, куда и зачем пошли деньги на их подарки. Евгения Майорова порекомендовала несколько фондов. И как она сообщила КП-Челябинск, компания выполнила задуманное.

— Челябинцы готовы помогать, но не хотят быть обманутыми. Хочется, чтобы было все прозрачно, и помощь дошла до тех, кому предназначалась, — рассказала она.

Объясняет психолог: почему люди начинают помогать

Психолог-консультант, сотрудник Института личностного и организационного развития «Эго Ресурс» Алина Миллер выдвинула несколько предположений относительного того, почему стали чаще жертвовать подарками в пользу благотворительности.

Предположение первое — современная молодежь более осознана, умеет отдавать и делиться.

— Говорят, что молодое поколение сейчас инфантильное и невзрослое. Я думаю, что это не совсем так. Мне кажется, что оно более осознанное. Об этом свидетельствуют поздние браки и поздние дети. Для меня это про осознанный выбор, ведь все чаще молодые женщины освобождаются от стереотипов о тикающих часиках, 40 кошках и прочего, — комментирует Алина Миллер. — А способность осознанно выбирать — это однозначно показатель зрелости. В том числе о зрелости говорит и умение отдавать. Так работает семейная система, что родители дают (жизнь, заботу, любовь), а дети берут и, повзрослев, передают это дальше, своим потомкам. Так вот, люди, которые умеют отдавать и делиться, получили достаточно любви и энергии от своих родителей и мира, а значит, способны легко делиться с другими.

Молодежь сегодня умеет жить сегодняшним днем и готова отдавать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одно предположение — более глобальное: современные люди стали меньше нуждаться.

— У каждого поколения есть какие-то свои черты и особенности. И дети, рожденные в 90-е, конечно, повидали всякое, но все же не было тех тяжелых лишений и голода, как, например, в войну. И таким образом, у них не сформировалось привычки копить, беречь и откладывать красивый сервиз только на особый случай, — поясняет психолог. — Они живут здесь и сейчас, и не испытывают потребности в этих деньгах, потому что это не последний их подарок и деньги. А значит, опять же могут этим поделиться от того, что сами не испытывают нужды. Это объясняет то, что благотворительность носит часто повторяющийся характер.

Нельзя упускать из виду и личные мотивы. Здесь гипотезы могут быть самые разные.

— Предположу, что такой жест может быть из убеждения: «Я этого не заслужил, пусть эти деньги получит кто-нибудь другой». Или это попытка откупиться от каких-то проступков, то есть человек где-то чувствует вину, но напрямую он ее искупить не может, тогда выход этой эмоции он находит в благотворительности. А также: способ привлечь внимание, чтобы к этой проблеме обратились другие меценаты, для саморекламы и многое другое, — предполагает психолог Алина Миллер.

Самым тревожным звоночком, на ее взгляд, такой поступок становится, когда человек жертвует все свое имущество, прощается, закрывает долги. Конечно, стоит учитывать эмоциональное состояние человека, его отношения с близкими и предшествующие события.

Жители Челябинска готовы помогать, но боятся мошенников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Еще благотворительность — это способ остаться в чьей-то памяти, ведь, возможно, именно эта помощь окажется судьбоносной, — добавляет Алина Миллер. — Мотивы, безусловно, у всех свои, зачастую, для окружающих они не имеют значения, ведь это значимая помощь и поддержка кому-то. А добро, как мы знаем, непременно возвращается часто в непредсказуемых формах.

Коронакризис ударил по благотворительности

Сотрудник приюта для животных «БиМ» Ирана Амирова рассказала КП-Челябинск, что сочувствующих людей в 2020 году больше не стало.

— Чаще помогают небольшими суммами, советами. Субботники проходят, но без энтузиазма. В этом году вообще у всех проблемы со здоровьем, и массовых встреч в приюте не было, — рассказала Ирана Амирова.

Евгения Майорова также считает, что люди стали добрее, но пожертвований в этом году все же стало чуть меньше.

— Ситуация сейчас сложная, люди отдают то, что у них есть. В условиях пандемии мы увидели, что независимо от того, есть у тебя деньги или нет, уязвимы все одинаково, — считает детский омбудсмен. — Из своего опыта могу сказать, что обычные люди более отзывчивы. Они четко чувствуют, что сами могут оказаться в ситуации, когда потребуется помощь. И если раньше у каждого были свои проблемы, то коронавирус стал общей проблемой. Это еще больше объединило людей, но не умоляет того факта, что финансовое состояние изменилось. Челябинцы стали более отзывчивыми и готовыми помочь, стать волонтерами, но финансовую помощь оказывать стало сложнее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru