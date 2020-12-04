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Костюмы из занавесок и маминых платьев: в чем ходили челябинцы на новогодние елки

Публикуем фотографии от наших читателей
Алина КУНГУРЦЕВА
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Родители мастерили костюмы, чтобы создать для нас настоящую сказку

Родители мастерили костюмы, чтобы создать для нас настоящую сказку

Фото: личный архив героев

Предновогодняя пора – особенное время, когда среди ярких гирлянд и блестящей мишуры все мы немного возвращаемся в детство. Хочется взять фотоальбом и посмотреть фотокарточки с детских утренников. Тогда наряды шили сами, из того что было — зато у каждого костюма своя уникальная история.

Давайте ностальгировать вместе! Присылайте свои воспоминания и фотографии на почту irina.fadyushina@phkp.ru и мы их опубликуем. А пока журналисты КП-Челябинск расскажут свои истории.

Когда мы переставали верить в Деда Мороза, мы начали дарить сказку другим детям. Фото из архива Ирины Фадюшиной

Когда мы переставали верить в Деда Мороза, мы начали дарить сказку другим детям. Фото из архива Ирины Фадюшиной

— В 1996 году моя двоюродная сестра работала в театре и дала нам проходку на елку. Денег не было. Бабушка сшила мне костюмчик из занавески, украсив его мишурой. Фотографию сделали на «Полароид» — тогда было невероятно круто получить моментальное глянцевое фото! А 8 классе (2003 год) я была Снегурочкой на новогодней елке у младших классов. Мы с подружкой спорили, кто будет исполнять эту роль — она была влюблена в мальчика, игравшего Деда Мороза. Вот такие «драмеди» были! — вспоминает журналист КП-Челябинск Ирина Фадюшина.

У Ольги Семенюк сохранилось всего два фото с утренников. Фото из архива Ольги Семенюк

У Ольги Семенюк сохранилось всего два фото с утренников. Фото из архива Ольги Семенюк

— Ни одного новогоднего утренника в дошкольном возрасте я не помню. В домашнем альбоме сохранилась только одна фотография с новогоднего утренника в детском саду. На ней мне где-то пять лет, конец 1996 года. Мама говорит, что каждый раз, когда наступал Новый год, я вечно заболевала и, увы, из-за температуры пропускала праздники, — рассказала журналист КП-Челябинск Ольга Семенюк. — Зато в первом классе — в конце 1998 года — был новогодний карнавал. Я попросила маму сшить костюм Царевны-Лебедь. Очень мне хотелось, чтобы месяц под косой блестел, и во лбу горела звезда. Из чего мама в итоге сшила мне костюм, не знаю, но помню, что была очень довольна. Даже дома попросила меня сфотографировать у елочки.

Ольга поделилась фотографиями своего супруга Александра:

Костюм гномика Александру достался от старшего брата, а наряд ковбоя выдавали в фотозоне. Фото из архива Ольги Семенюк

Костюм гномика Александру достался от старшего брата, а наряд ковбоя выдавали в фотозоне. Фото из архива Ольги Семенюк

— Фотография в костюме ковбоя была сделана на новогодней елке в театре ЧТЗ в конце 1992 года, ему тогда было четыре года. В этот день было очень холодно, и детей даже особо не раздевали. Свекровь уже не помнит, откуда костюм ковбоя: жилетка, шляпа и пистолет. Говорит, что вроде как тогда его выдавали всем желающим сфотографироваться в фотозоне. Эта елка была от предприятия — показывали представление и давали подарок. В костюме гномика муж ходил на новогодний утренник в детском саду, когда ему было пять лет. Костюм достался от старшего брата — его мама сшила колпачок и штанишки под цвет футболки.

Алена Мызгина была Снежинкой, а потом доросла до Снежной Королевы. Фото из архива Алены Мызгиной

Алена Мызгина была Снежинкой, а потом доросла до Снежной Королевы. Фото из архива Алены Мызгиной

— Сколько себя помню, в садике я всегда была снежинкой! Пока платье мало не стало. Потом доросла до Снежной королевы. У моего карнавального наряда появился высокий ворот. Корона, правда, была та же самая. Но самым большим чудом перед утренником для меня был момент, когда мама доставала длинное белоснежное платье, чтобы погладить. Я примеряла его и в самом деле чувствовала себя королевой, часами крутилась перед зеркалом. Ведь это не просто наряд, это свадебное платье моей мамы. Кстати, до меня этот же путь с костюмами прошла старшая сестра, — вспоминает журналист КП-Челябинск Алена Мызгина. — На один из утренников для сценки нужно было меня нарядить комариком. Я рыдала от такого страшного костюма: крылья из проволоки обтянутые серыми колготками и нос, приделанный на голову.

Среди этих ребятишек — супруг Алены Мызгиной Алексей. Фото из архива Алены Мызгиной

Среди этих ребятишек — супруг Алены Мызгиной Алексей. Фото из архива Алены Мызгиной

— Новый год для меня всегда был самым любимым праздником, — продолжает Алена. — Причем я не вспомню даже сейчас, какие подарки получала. Главное — это елка. Каждый вечер я залезала под елку (помните, где крестовина такая деревянная, прикрытая ватой и простынями?), включала гирлянду и снизу разглядывала веточки и игрушки.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯНовый год в Челябинске-2021

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