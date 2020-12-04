Добровольно-обязательный: в Челябинской области принят региональный экологический стандарт

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель Координационного совета по вопросам экологии Рашид Исмагилов. Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области готов первый в России региональный экологический стандарт. Большая работа велась целый год по поручению губернатора Алексея Текслера. Для предприятий региона разработаны дополнительные требования по охране окружающей среды, которые не содержатся в федеральном и региональном экологическом законодательстве. На заседании Координационного совета по вопросам экологии глава региона утвердил документ.

— Для нашей области вопрос экологии — приоритетный, решаем мы его сегодня активно. Работа над проектом регионального экологического стандарта шла весь год, несмотря на пандемию. Члены Координационного совета сосредоточились на вопросах, волнующих жителей региона: качестве атмосферного воздуха, обращении с отходами, озеленении, сохранении порядка в особо охраняемых природных территориях, — сказал губернатор.

НАСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНАЦИЯ

Региональный экологический стандарт устанавливает свод норм, правил и рекомендаций в отношении предприятий и других организаций, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду.

Положения экостандарта, подчеркнул губернатор, будут включены в региональное экологическое законодательство. Предприятиям региона будет предложено присоединиться к исполнению требований документа.

МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ ОНЛАЙН

Требования регионального экологического стандарта жестче действующих правил и норм. Например, по поручению губернатора в Челябинской области будет введена система онлайн-мониторинга качества воздуха. Есть такой тренд и на федеральном уровне, но на Южном Урале эту работу завершат в текущем году, ведь и начали ее раньше. Все данные о развитии ситуации будут в открытом доступе.

— Для предприятий и их руководителей это будет настолько наглядно, что сам факт попадания в эти списки будет вызывать вопросы. У мониторинга не только информационная, но и прикладная задача — все должны понимать, что скрыть ничего не удастся, — сказал губернатор.

Кроме того, глава региона объявил о начале разработки системы мониторинга воды и почв, и Челябинская область идет в этом вопросе чуть быстрее, чем в целом его реализуют по стране.

Важнейшее положение регионального экостандарта — распространение эксперимента по квотированию выбросов, помимо Челябинска и Магнитогорска, на другие территории региона. Федеральное законодательство в рамках списка пилотных городов определяет только два промышленных города. Но Южный Урал — в целом территория промышленная, потому по решению губернатора практика квотирования расширится.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ: ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ВЫСАДИТЬ, ВАЖНО УХАЖИВАТЬ

Увеличение количества и площади особо охраняемых природных территорий Текслер называет ключевым показателем эффективности для министерства экологии. Губернатор благодарен руководителю рабочей группы по развитию этого направления, директору НП «Таганай» Алексею Яковлеву за летнее восхождение на Двуглавую сопку и путешествие на Каменную реку — незабываемые впечатления. Природа Южного Урала — потрясающее богатство, которое нужно хранить, развивая современную туристическую инфраструктуру, чтобы экология ООПТ не страдала от присутствия человека.

Озеленение городов и уход за зеленым фондом - важная составляющая регионального экологического стандарта. Фото: cheladmin.ru

Региональный экологический стандарт ужесточит требования к общественному и коммунальному транспорту, а в перспективе — к коммерческому. В период всеобщей весенней самоизоляции на улицах городов Челябинской области было очень мало автомобилей, и воздух в городах реально стал чище. Вопросу разработки экологических требований к транспорту губернатор уделяет особое внимание.

На контроле Текслера еще одна важнейшая тема, вошедшая в региональный экологический стандарт — озеленение территорий, разработка требований к озеленению. В стандарте этой темой уделено значительное внимание. Рабочая группа под руководством директора ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер не только консультировала власти Челябинска в нынешней кампании масштабного озеленения, но и разработала реестр пород деревьев, которые приживаются и прекрасно себя чувствуют в наших климатических условиях. Готова и инструкция по грамотной омолаживающей обрезке, когда растение не гибнет в форме высокого пня, а стимулируется развитие кроны.

По поручению губернатора в Челябинске важнейшим вопросом постоянного ухода за зелеными насаждениями займется муниципальное предприятие. Нет в этой теме места временщикам-подрядчикам.

ВЫСОКАЯ МЕРА

Активно заключаются соглашения с промышленниками: до конца года дополнительно к ранее заключенным 16 соглашениям еще 30 предприятий подпишут соглашение с правительством региона.

Важная тема — обращение с отходами. Точка зрения губернатора — их максимальная сортировка и переработка. Сделать это по территориальной схеме нужно оптимально, в рамках действующих тарифов.

— Считаю, что региональный экологический стандарт в итоге заслуживает продвижения и на федеральном уровне. Его положения могут и должны войти в действующее экологическое законодательство. Будем над этим работать. Нужно приступать к внедрению стандарта в реальную практику, — сказал губернатор.

Национальный парк «Таганай» вошёл в ТОП-9 красивейших мест для экотуризма. Рейтинг составили на портале naturerussia.travel. Фото: пресс-служба НП «Таганай».

С принятием документа работа Координационного совета при главе региона не завершится. В федеральную законодательную базу вносятся изменения, и в рамках нового указа президента страны о национальных целях сформулированы дополнительные задачи по экологии. Стандарт нужно будет синхронизировать с этими процессами. Появляются новые технологии, и документ должен совершенствоваться постоянно.

Руководитель Координационного совета по вопросам экологии Рашид Исмагилов подчеркнул, что опыта по разработке подобного документа в стране не было ни у кого. Региональный экологический стандарт в Челябинской области стал первым в России. Многие регионы примеряются к нашей планке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Новый стандарт принимается для того, чтобы улучшилось экологическое благополучие жителей. Это касается и воздуха, и почвы, и воды, и озеленения, и сохранения биоразнообразия — словом, важен комплексный подход к решению задач. Ранее мы заключили четырехсторонние соглашения с крупными предприятиями по чистому воздуху. А сейчас заключаем с ними соглашения по воде, по снижению сбросов в водные источники. По озеленению, по обращению с отходами, по охране наших нацпарков и заказников. Это системная работа, которую описал региональный стандарт.

Есть в стандарте положение о добровольном экологическом аудите с публичным его форматом. Мы обязательно будем его внедрять. И, таким образом, речь идет не том, чтобы кнутом заставлять наши предприятия его выполнять — должна быть экологическая ответственность предприятий. Не должно быть мысли или сомнения в том, что можно работать в Челябинской области и не нести экологической ответственности. Да, с одной стороны, есть история нашего региона, и мы работаем со старейшими предприятиями. Но все новые производства сразу должны быть экологически безопасными — эти требования мы жестко соблюдаем при обсуждении инвестиционных проектов.

КСТАТИ

С полным текстом регионального экологического стандарта можно ознакомиться на сайте www.ecosovet74.ru

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