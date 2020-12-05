С предложением увековечить подвиг врачей выступил председатель «Союза отцов Челябинской области» Михаил Щапов Фото: Алена МЫЗГИНА

В Челябинске планируют поставить памятник медицинским работникам в знак благодарности от жителей Челябинска и области. По задумке автора проекта, это место станет знаковым для горожан.

С предложением увековечить подвиг врачей выступил председатель «Союза отцов Челябинской области» Михаил Щапов. Его поддержали медики и известные общественники региона. А также председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он предложил направить на установку памятника премиальный фонд депутатов и установить скульптуру на Кировке — на месте, где раньше была красавица, любующаяся перед зеркалом. Место примечательно еще и тем, что находится напротив Министерства здравоохранения Челябинской области.

— Изначально мы предлагали на согласование два места: сквер на Воровского 28 и сквер рядом с Городской клинической больницей №1 на Воровского, 16, — пояснил КП-Челябинск Михаил Щапов. — Глава Центрального района Виктор Ереклинцев и главный архитектор Павел Крутолапов поддержали второй вариант.

Михаил Щапов уточняет, что место для установки скульптуры будет определено позже, с учетом пожеланий горожан.

— Это полностью благотворительный проект — устанавливать памятник мы планировали на пожертвования. Мы запустим сайт и проведем конкурс среди челябинских скульпторов для разработки эскизов. Саму композицию будет создавать итальянская компания, — комментирует Михаил Щапов. — Ориентировочно, после всех согласований памятник должен появиться летом 2021 года.

Это набросок скульптуры. Окончательный эскиз будут рисовать позже Фото: Алена МЫЗГИНА

Проекта памятника еще нет, есть наброски, которые необходимы для согласования документации. Эти наброски общественник показал КП-Челябинск.

— Не будьте критичны, памятник будет выглядеть по-другому, — уверяет Михаил Щапов.

Почему городу нужен памятник медицинским работникам — читайте в интервью с председателем «Союза отцов Челябинской области» Михаилом Щаповым в понедельник на сайте КП-Челябинск.

Ранее, вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщала, что перед новой инфекционной больницей появится мемориальный камень в память о медиках. По нашей информации, его еще не заложили.

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