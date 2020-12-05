На коньки встали Алексей Текслер с сыном и Стас Ярушин: в Челябинске открыли современный каток

Утром можно покататься абсолютно бесплатно. По вечерам — за 100 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парк Терешковой в этом году превратился в одно из «инстаграмных» мест в Челябинске. В летнюю жару горожан радовал «сухой» фонтан с подсветкой. С наступлением зимы там залили каток. Но не просто площадку, где все ездят по кругу (как это делают в других парках), а дорожки по всему парку.

— Проезды сделаны на существующих дорожках, — рассказал вице-мэр по городской среде Александр Егоров на радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM). — Не просто каток по кругу, который уже стал неинтересным — это прошлый век. Сейчас дорожки будут залиты по дорожкам парка, чтобы люди сформировали маршрут и ездили так, как хотят.

Протяженность дорожек — 800 метров, ширина от 15 метров (центральная аллея) до 2,5 метров (примыкающие по бокам аллеи). Для наморозки и поддержания льда используется хладагент. Таким образом, покататься на коньках можно будет, если не летом, то ранней весной точно. Система способна работать при температуре до +10 градусов Цельсия.

На улице можно и без маски, но в толпе дополнительная защита не помешает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для праздничного настроения — гирлянды и музыка. В числе первых лед опробовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, он пришел на каток с сыном Мишей. Рядом с главой региона был замечен шоумен, звезда сериала «Универ» Стас Ярушин.

Алексей Текслер пришел на каток с сыном Мишей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместе с Алексеем Текслером прокатился и Стас Ярушин. Интересно, что они обсуждали? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Скоро Новый год – это наш любимый праздник, мы ждем его с нетерпением. Конечно, нам хочется, несмотря ни на какую пандемию, праздничного новогоднего настроения. Мне кажется, это замечательный подарок, который позволит уже сейчас, в начале декабря это настроение создать, — глава региона на церемонии открытия.

Баскетбол и коньки — совершенно разные вещи, но маскот «Челбаскета» Леброша продемонстрировал отличные навыки катания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Современный каток обошелся в 60 млн рублей — деньги выделило одно из предприятий города. Созданием катка занималась компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Лед будут поддерживать специальные установки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дорого ли покататься на таком льду? Если придете с 10:00 до 16:00, — вообще бесплатно. После 16:00 и до 22:00 (а в выходные и праздничные дни — до 23.30) — по 100 руб./сеанс. Это если у вас есть свои коньки. Прокат обойдется дополнительно 100 рублей. Для многодетных семей и инвалидов скидка 50% — только документ не забудьте!

И еще один важный момент: выход на лед проходит по сеансам 1,5 часа. В течение дня будет семь сеансов с техническим перерывом на 30 минут.

Если нет своих коньков, можно взять в прокат Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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