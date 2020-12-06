В Челябинске аниматоры предлагают услугу Деда Мороза с антителами

Объявление приобрело бешеную популярность Фото: avito.ru

Аниматоры Челябинска не перестают удивлять и теперь предлагают услугу Деда Мороза с антителами. Такое объявление появилось на сайте «Авито». Дедушка Мороз уверяет, что у него добрые глаза, борода до пояса и, самое главное, антитела к коронавирусу. Поэтому, кроме подарочков, он принесет еще и безопасный праздник.

Автор признался, что объявление приобрело бешеную популярность, когда его начали распространять в социальных сетях. Причем умельцы изменили заголовок: в Интернете гуляет скриншот с подписью «Дед Мороз с антителами», а в оригинале объявление подписано как «Дед Мороз красавец», и лишь в описании указано, что дедушка переболел ковидом.

— Объявление стали просматривать в десятки раз чаще, но клиентов не прибавилось, — рассказал КП-Челябинск автор объявления. — Пришлось еще Снегурочке лицо закрыть, она не хочет, чтобы ее узнали на другой работе.

Изначально мужчина писал в объявлении, что переболел коронавирусом, но сайт запрещает упоминание COVID-19, а вот антитела без проблем прошли цензуру. До 30 декабря Дед Мороз готов устроить сказку за 850 рублей, а потом ценник подскочит до 1500 рублей в час.

Современные проблемы требуют современных решений, такими темпами и детские стишки приобретут ковидный окрас:

Дед Мороз, ты приходи,

Развлекайся с нами.

Нам подарки не нужны —

Будь с антителами!

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