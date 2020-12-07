Трехлетняя девочка из Челябинской области насмерть замерзла в сенях частного дома

Тело девочки нашли утром Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагичная история произошла в городе Сатка Челябинской области. Утром 4 декабря в одном из частных домов женщина проснулась и не нашла свою трехлетнюю дочь в комнате. Позже мать вышла в сени и там увидела бездыханное тело своего ребенка. Девочка замерзла насмерть, поскольку сени совсем не отапливаются.

На место ЧП приехали сотрудники Следственного комитета. По словам матери ребенка, перед сном она убедилась, что дочка спит в своей кроватке, поэтому понятия не имеет, как она могла оказаться в сенях и насмерть замерзнуть.

— В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас следователи собирают доказательную базу, устанавливается полная картина произошедшего.

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