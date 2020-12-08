Стало известно состояние сотрудника ГИБДД, которого в Челябинской области избил «ряженый» подполковник

Банальное задержание нетрезвого водителя закончилось потасовкой. Фото: скриншот видео ЧП Златоуст/vk.com

В Златоусте Челябинской области нетрезвый военнослужащий в форме подполковника вмешался в задержание пьяного автомобилиста и избил сотрудника ДПС. Инцидент попал на видео. Мы узнали, что произошло.

— В ночь на понедельник, 7 декабря, возле гостиничного комплекса «Парус» сотрудники ГИБДД по сообщению граждан остановили нетрезвого водителя. Когда сотрудники сопровождали его в машину, чтобы составить протокол, вмешался молодой человек из мимо проходящей компании, — рассказал КП-Челябинск собственный источник.

По его словам, молодой человек был в форме подполковника, весь увешан орденами и медалями.

— Сам водитель был спокоен, никаких перепалок не было. Сотрудники ДПС пытались избежать конфликта и попросили прохожего не вмешиваться. «Подполковник» же после пары фразы «Эй, отпустите его!» резко напал с кулаками на гаишника, — добавил источник. — У него сотрясение мозга и множественные ушибы лица.

Товарищи «подполковника» в драку, к слову, не вмешивались. В итоге выяснилось, что дебошир действительно военнослужащий, но только в чине сержанта. Откуда у него форма — будет выяснять военная прокуратура. Туда же ушли материалы для возбуждения уголовного дела.

Пьяный водитель, к слову, хоть и был тихим, но во время перепалки пытался сбежать. На него составлен протокол за вождение в нетрезвом виде.

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