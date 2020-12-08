«Как в Африке»: популярный блогер внес Челябинск в топ городов с засильем маршруток

Блогер уверен, что в Челябинске процветает "маршруточная мафия" Фото: Андрей АБРАМОВ

Блогер Илья Варламов составил рейтинг городов, в которых маршрутные такси преобладают над общественным транспортом. Челябинск занял почетное второе место после Волгограда.

«Маршруточный» топ основывается на докладе НИУ ВШЭ «Императивы развития транспортных систем городов России».

— Сюда не вошли такие города, как Пермь, Красноярск и Санкт-Петербург, а также те, где живет меньше миллиона человек (Тула и Астрахань могут выдохнуть). Кроме того, с 2018 года ситуация могла несколько измениться в лучшую сторону, поскольку некоторые города (тот же Екатеринбург или Воронеж) стали закупать автобусы большого класса, — пишет Варламов.

— Что, как справедливо замечают авторы доклада, роднит их с мегаполисами Африки, — пишет блогер.Посмотрев статистику, Варламов делает вывод, что Волгоград, Челябинск и Уфа почти полностью захвачены маршрутками.

В Миндортрансе Челябинской области КП-Челябинск рассказали, что город активно разрабатывает новую транспортную сеть Челябинска.

— Новую транспортную схему разработал ЮУрГУ. Мы ее выставили на обсуждение челябинцам, люди присылали нам свои предложения. Сейчас как раз начала работу комиссия, которая внесет все дополнения и какие-либо изменения с учетом пожеланий горожан, — прокомментировали в пресс-службе Миндортранса.

Над новой сетью министерство активно работает с начала года и уже с 1 января 2021 года проекту должны были дать старт. Но пандемия внесла коррективы.

— Из-за самоизоляции было невозможно просчитать пассажиропоток. Сделать мы это смогли только осенью, когда все вышли на работу и учебу, — добавили в Миндортрансе. — Поэтому реализация сети отложена еще на год.

Новая маршрутная сеть предполагает сокращение маршруток в городе.

— В той схеме, которую разработал ЮУрГУ, предполагается, что в Челябинске будут автобусы, троллейбусы и трамваи. По некоторым маршрутам пускать автобусы большой вместимости нерентабельно, там останутся автобусы малой вместимости. Но большинство маршрутов будет покрыто большими автобусами, — сообщили в Миндортрансе.

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