Александр Выгоняйлов был готов привиться, но вакцины от коронавируса ему не хватило. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Первую тысячу доз «Спутник V» ставят по желанию не только медработникам. Все бы ничего, но главному эпидемиологу минздрава Челябинской области Александру Выгоняйлову прививки не хватило.

— Прививку не делал, потому что есть более блатные люди. Так можете и написать, — рассказал КП-Челябинск Александр Выгоняйлов. — Посылать по всяким очагам — это всегда пожалуйста, а прививку ставят какие-то, извините, преподаватели медуниверситета, которые к ковиду (особенно гастроэнтерологи) имеют такое же отношение, как я к балету.

Александр Выгоняйлов как главный внештатный эпидемиолог Челябинской области и штатный специалист противотуберкулезного диспансера должен был сделать прививку в горбольнице №1 Челябинска.

— В нашем учреждении (находится на улице Воровского) нет прививочного кабинета, поэтому по территориальному принципу я и мои коллеги — 39 человек — относимся к ГБ №1, — продолжает Александр Выгоняйлов. — Мы подавали списки желающих, в том числе указывали, кто из нас работает с коронавирусными пациентами. У нас есть инфекционное отделение на 165 коек, не говоря о постоянных заносах инфекции, так как плановую помощь больным туберкулезом пациентам мы не останавливали ни на минуту. Но нам ответили отказом, потому что у них своих желающих достаточно. Мотивировали это так: «У вас 30 не поставили, а у нас 500, а дали нам 100 доз». Когда я посмотрел в СМИ, кто эти «свои», то был крайне удивлен. Далеко не все сотрудники больницы.

Для эпидемиолога, который по долгу службы бывает в разных больницах, в том числе с очагами коронавирусной инфекции, это стало неприятным сюрпризом. Говорит, что персонал в красной зоне достаточно хорошо защищен для работы с коронавирусными пациентами, «правда они заражаются в чистой зоне, потому что расслабляются, и часто друг от друга». При этом от идеи привиться, когда поступит вторая партия «Спутник V» Александр Выгоняйлов не отказывается.

— Я в эту партию был готов, — добавил он.

На этой неделе от коронавируса прививали врачей, учителей, военных, полицейских и волонтеров. Всего в этом году регион получит 3000 доз «Спутник V». Вместе со специалистами регионального минздрава мы разбирались, где можно сделать вакцину от коронавируса в Челябинской области.

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