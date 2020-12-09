До конца года на Южный Урал придет еще 2000 доз вакцины "Спутник V". Фото: Минздрав Челябинской области

В Челябинской области начали ставить прививки от коронавируса. На этой неделе «укололись» врачи, учителя, военные, полицейские, волонтеры. Всего в этом году регион получит 3000 доз «Спутник V». В редакцию «Комсомолки» всю неделю поступают вопросы от читателей, где поставить вакцину от коронавируса в Челябинской области 2020.

Разбираемся вместе со специалистами регионального минздрава.

Кого прививают в первую очередь?

Челябинская область одна из первых в России получила большую партию вакцины «Спутник V» (торговая марка «Гамм-КОВИД-Вак»). Всего в 2020 году регион по соглашению с Минздравом получить 3000 доз. Первую тысячу уже распределили по больницам Челябинска и области. 7 декабря вакцинация началась в пяти медучреждениях Челябинска: они получили по 100 доз, ОКБ №3, как крупный госпиталь, — 200. Во вторник прививочная кампания стартовала в Магнитогорске, Сатке и Миассе. Прививки поставили 150 военнослужащим уральской танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области.

На протяжении всей недели прививаются врачи, педагоги, волонтеры, полицейские, соцработники. Как уточнили в минздраве, в первую очередь это медики, которые работают в «красной зоне».

Поставить прививку от COVID-19 можно только добровольно. Для этого минздрав собирал анкеты. В списках — больше пяти тысяч человек.

— Мы видим, что вакцину ждут. Желающих очень много, — прокомментировали в министерстве.

В аптеках вакцина не появится, хранить ее непросто. Фото: Минздрав Челябинской области

Нужно ли сдавать тест на коронавирус перед прививкой?

Когда приехала вакцина, добровольцев вызвали по списку. Для того чтобы поставить прививку, нужно обязательно, как и при любой вакцинации, пройти осмотр врача.

— Необходимо убедиться, что с человеком все в порядке, он не болеет, нет температуры и так далее. После в обязательном порядке сдается тест на содержание антител — иммуноглобулин G и M. Это очень важно, так как если тест положительный, то ставить вакцину нельзя, — пояснили в минздраве. — Только после всего этого ставят укол с вакциной. Второй укол через месяц.

Кому нельзя ставить прививку от коронавируса: людям старше 60 лет, беременным и тем, кто планирует рождение малыша.

Я педагог и хочу посмотреть, как на вакцину отреагируют коллеги. Могу потом поставить?

Вакцина «Спутник V» достаточно капризная, для ее транспортировки и хранения требуются специальные условия. Например, поддержание температуры минус 18-22 градуса. Ее размораживают за полчаса до укола. То есть прийти в любой момент и поставить прививку — сложно.

— Принимая первые партии, мы как раз отстраивали маршрутизацию, то, как вакцину доставляют и хранят в больницах — там обязательно должны быть холодильники, — объясняют в минздраве. — Пока вакцина в большом количестве не наработана, поэтому обеспечить всех желающих нет возможности.

Как пояснили в ведомстве, если у приоритетных категорий все-таки появится желание поставить прививку, нужно также подать анкету и ждать, когда придет вакцина.

Доз так мало. Продавцов и кондукторов прививать не будут?

В этом году прививки от коронавируса получат три тысячи южноуральцев. Прививка добровольная, но часть заявившихся из приоритетных групп отсеивается на осмотре. Одни уже переболели коронавирусом и имеют антитела, другие в данный момент не в лучшем состоянии здоровья.

— Есть много людей, которые часто подвергаются риску заражения коронавирусом. Но, как мы уже поясняли, вакцина специфичная, объемы производства ее пока невелики. Но в будущем число людей, которые получат возможность поставить прививку, будет расти. Важно, чтобы вакцина нарабатывалась в должном количестве и поступала в регион, — пояснили в минздраве.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в понедельник, 7 декабря, выразила надежду, что в первом квартале 2021 года вакцину наработают в промышленном масштабе (министр здравоохранения России сообщил о семи миллионах доз) и с января вакцинация будет продолжена в более крупных масштабах. Когда, в каком количестве и какая придет вакцина (за исключением еще двух тысяч доз, на которые заключено соглашение), никто не знает.

Перед прививкой обязательны осмотр и тест на антитела. Фото: Минздрав Челябинской области

Будет ли вакцина продаваться в аптеке?

Сегодня вакцины от COVID-19 в свободной продаже нет. Дело, опять в той же специфичности — необходимо правильно ее хранить и ставить по регламенту, иначе она будет бесполезной.

— Сегодня есть четкий алгоритм работы с медучреждениями. Станет ли вакцина продаваться в аптеках — большой вопрос. Время коронавируса такое, что мы практически каждый день подстраиваемся под новые реалии. За этот год вся общественная жизнь перестроилась на новый уровень и что нам принесет COVID-19 дальше сказать сложно, — поясняют в минздраве.

А носить маску после прививки уже не надо?

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов уверен, что прививка от коронавируса — еще не повод выбрасывать маску. Он называет несколько причин.

Первая причина — кроме коронавируса есть и другие ОРЗ, в том числе грипп. И сейчас в Челябинской области неблагоприятная эпидобстановка.

— Человек, который поставил прививку «Спутник V», заболеть и заразить COVID-19 других не может, так в вакцине нет самого вируса. Но нужно помнить, что не каждый организм после прививки может выработать иммунитет. Эффективность данной вакцины хоть и высокая — 94-95%, остается процент людей, которые не ответят на вакцину и антитела не выработаются. Это второе, — поясняет Александр Выгоняйлов.

Третье — с момента укола до выработки антител должно пройти время, не меньше 2-3 недель. И без маски в это время ходить не стоит, рискуем подхватить другую заразу.

— К тому же мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, как долго сохраняется напряжение иммунитета к коронавирусу после болезни. Пока оценка — 6-8 месяцев. Столько же после вакцинации, но так как периода наблюдения нет — цифра может поменяться, — поясняет Александр Выгоняйлов.

И четвертое — в Челябинской области действует масочный режим. Не будем же мы махать справкой? Хотя и это не поможет. Эксперт добавляет: в законе не указано, что привитые освобождаются от ношения масок.

— Отказаться от масок мы сможем тогда, когда закончится сезонный подъем по ОРВИ и гриппу и произойдет снижение заболеваемости коронавирусом, в том числе благодаря вакцинации. Для этого нужно, чтобы привились почти 70% южноуральцев, — комментирует Александр Выгоняйлов.

В минздраве добавили, что любая пандемия заканчивается, если половина населения либо переболеет, либо будет вакцинирована.

— Поэтому ждем вакцину, — резюмируют в минздраве.

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