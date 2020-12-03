«Шкатулка с драгоценностями» и портреты в стиле Гарри Поттера. Как Челябинская область работает по национальному проекту «Культура»

Челябинская область реализует задачи национального проекта "Культура". Например, ремонтирует музыкальные школы и оснащает их инструментами. Фото: Алексей ФОКИН

— Алексей Валерьевич, пожалуй, самый видимый результат национального проекта — отремонтированное здание Молодежного театра. Уникальное здание, наконец, приведено в порядок, и глаз радуется.

— Да, мы завершили ремонт театра раньше намеченного срока: его мы должны были сдать в 2021 году. Сезон мы открыли в реконструированном здании — театр сейчас удивительный. Кроме того, мы реконструировали 10 клубов в Челябинской области, несколько музыкальных школ, открыли восемь модельных библиотек, устроенных по современному стандарту. Пришлось перевести в режим онлайн переобучение для повышения квалификации 522 человек — это тоже элемент нацпроекта «Культура». То есть, выполнили мы все, кроме одного показателя — посещение нашим мероприятий. Но сие не от нас зависит.

Губернатор Алексей Текслер открыл после капитального ремонта Молодежный театр в Челябинске. Фото: gubernator74.ru

— Открытие обновленного Молодежного театра — одно из главных событий уходящего года. Губернатор Алесей Текслер его открывал, и тогда всех гостей поразила гармоничность стиля здания. Он настолько солиден и завершен, что иного сравнения, как «шкатулка с драгоценностями» я и подобрать не могу. Начиная от проектирования и заканчивая строительным надзором и приемкой — как оно все осуществлялось?

— Процесс не быстрый, потому что выделение средств идет после того, как готова и утверждена проектно-сметная документация. Это тоже потребовало времени, сил, средств, но мы сразу были готовы ко всему, правда, не знали источник финансирования. И тут нам Господь и президент послали нацпроект «Культура», куда попали театры для детей. И основная сумма, сотни миллионов рублей, была выделена из областного бюджета, что ускорило процесс. Проектно-сметная документация была готова, мы ее достали и предъявили. И тут же быстренько начали делать проектно-сметную документацию на театр кукол, поскольку театр тоже попадает в нацпроект. И в этом году стартовал ремонт, и коллектив репетирует и выступает пока везде. Но есть ради чего терпеть временные неудобства. Модернизация будет такой кардинальной, что зрителям такой привычный театр предстанет в потрясающе-обновленном облике.

Цена вопроса — 220 млн. руб. Укреплен фундамент, заменены все инженерные системы, уложена новая кровля. Обновлен фасад и все помещения. Внутри обновлены все площади, капитальный ремонт пережила сцена. Смонтировано самое современное световое и звуковое оборудование. В зале новые кресла. Паркет набран из ценных пород дерева. Не театр — шкатулка с драгоценностями. На премьерном спектакле побывал губернатор Алексей Текслер.

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ

— Чем будет гордиться театр кукол?

— Полностью меняются инженерные сети, техника, сценическое оборудование. Нового уровня будет свет и звук. Появятся новые возможности для артистов. Я участвовал в разных придумках по театру, и коллективно родилась идея новых портретов актеров театра кукол, которые появятся в фойе. Не просто привычные фото, а объемные, в 3D, как в фильмах о Гарри Поттере. Актер будет в нем «жить», что-то говорить. В фойе появится светящийся движущийся потолок, которые позволит устраивать и в этом пространстве какие-то представления.

— И настроит ребенка на особый, волшебный, лад перед спектаклем.

— Конечно! Кукольный театр — это сказка. Молодежный театр, рассчитанный на более взрослого зрителя, посолиднее. И, конечно, людям хочется приходить в такое театр, а артистам — работать. Кстати, в театре кукол, в малом зале, монтируется свет и звук, и он станет совершенно уникальным с точки зрения использования пространства. В нем и на полу можно будет сидеть.

Алексей Текслер в театре драмы Магнитогорска. Июль 2020 года. Фото: gubernator74.ru

— Магнитогорский театр драмы в этом году открылся после ремонта.

— Да, это правда. В Магнитогорске, кстати, в следующем году откроется филиал Челябинской областной филармонии. На постоянной основе в зале консерватории будет работать наша филармония. Кстати, зал консерватории в Магнитогорске мы в этом году мы тоже отремонтировали. И большие средства на ремонт театра драмы в Магнитогорске были выделены по решению губернатора Алексея Текслера. ММК нам сильно помог. И театр вышел загляденьем. Наши челябинские театры — оперный, драмы — могут туда ездить и завидовать белой завистью. Все оборудование новое, все — с иголочки. Быстрее бы заканчивались все ограничения, чтобы люди наслаждались обновленным театральным пространством. Губернатор держал ремонт на контроле.

— Театры Челябинска — оперы, драмы, которые должны завидовать Магнитогорску, тоже отремонтируют?

— Конечно. Так, на капитальный ремонт здания академического театра драмы им. Н. Орлова по решению правительства РФ будет выделено более 240 млн. руб. Всего правительство направит на реконструкцию учреждений культуры в 22 региона более 4,6 млрд. руб. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Челябинск получит деньги в 2022-2023 гг. Отремонтируют театр к 2024 г. Включения важного для города культурного объекта в программу ремонтов с федеральным финансированием добился губернатор Алексей Текслер. Уже сейчас идет ремонт фасада — меняется мраморная облицовка. Потом зайдем внутрь.

Идет ремонт театра оперы и балета. Отремонтированы туалеты, фойе. Обновлены залы для занятий артистов балета, потому что освободилось помещение, где ранее хранились декорации. Потому что для декораций во дворе театра построили специальное здание. Там же будет находиться цех росписи.

Постепенно мы все театры приведем в соответствие с современными запросами жителей.

Модельная библиотека - это не просто хранение и выдача книг. Фото: pravmin74.ru

МЕСТО ДЛЯ ТУСОВОК И ТИХОГО ЧТЕНИЯ

— Так называемые модельные библиотеки, которые появляются в регионе в рамках нацпроекта «Культура» — уже не те книгохранилища, в которых сотрудники восклицают: «Потому что тишина должна быть в библиотеке!».

— Они разные, и потому замечательные. Например, 15 июня после модернизации открылся филиал «Детская библиотека» Центральной районной библиотеки МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» в Еманжелинском районе. В библиотеку записаны более пяти тысяч юных читателей. На ремонт и полное переоснащение детской библиотеки направлено почти 10 млн рублей: 5 млн библиотека получила как участник нацпроекта «Культура» и более 4 млн было выделено из районного бюджета.

Это не традиционные, всем привычные залы с книжными стеллажами. Так, в Комнате сказок есть необычные стеллажи в виде деревьев, импровизированная сцена. В зале для читателей постарше — передвижные лестницы, оригинальные стеллажи и необычный диван. На младшем абонементе — двухуровневый стеллаж, стильные полки-домики. Важно — есть уютные места для чтения самых маленьких читателей.

В библиотеке появилась компьютерная зона, зона творчества, зона для чтения. Здесь можно не только читать, но и делать уроки, общаться. Благодаря грамотной планировке никто никому не помешает.

— Но привычная всем книговыдача сохраняется?

— Не всегда! Недавно был в библиотеке Златоуста, где для приема-выдачи книг установили специальный автомат. Пользоваться им можно, используя специальную пластиковую карту читателя. Хотя есть и привычная книговыдача. У нас все компьютеризировано, есть Интернет, есть подключение к огромной библиотечной базе. У нас подписаны соглашения о президентской библиотеке, и к 2024 году мы должны открыть 100 таких библиотек. Есть соглашение о виртуальном подключении к богатейшим фондам главной библиотеки страны, которая ранее носила имя Ленина. И все эти ресурсы доступны в любой из модельных библиотек. Задача, поставленная губернатором, — сделать так, чтобы и в самой маленькой деревне, можно было получить любую книгу в электронном виде.

А вообще, чтобы понять, что такое модельная библиотека, нужно сходить и посмотреть. В Челябинске это главная детская библиотека им. Маяковского по ул. Энгельса, 61. Она прошла через модернизацию. Но основной акцент мы делаем на библиотеках, расположенных в области.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

— Еще один очаг культуры на селе — это местные ДК. Обживают сейчас селяне помещения после ремонтов?

— Обживают, и активно. Радостно бывать на открытиях дворцов и домов культуры. Хотя сейчас нет полного допуска, и залы мы не можем полностью заполнять. Но люди рады. Замечательно, что благоустраивается пространство вокруг ДК — это поручение губернатора! В поселке Есаульский перед ДК построили летнюю сцену — на месте бывшего пустыря. Мы решаем задачу комплексно — не только ремонтируя, но и приобретая световое и музыкальное оборудование.

Кроме того, за два года регион приобрел пять автоклубов. Уникальная вещь: доедет до самого глухого поселка. Очень легко монтируется сцена, и через полчаса артистическая бригада готова выступать.

ШКОЛА В ШКОЛЕ

— По линии нацпроекта «Культура» предполагается модернизация и обновление материально-технической базы музыкальных школ.

— Мы отремонтировали три школы. В том числе, школу N 2 в Миассе. Два губернатора не могли решить вопрос с ремонтом здания, находящегося в бедственном положении. И только с приходом Алексея Текслера из бюджета области, в рамках областной программы «Реальные дела» капитально отремонтировали здание детской школы искусств N 2. В ней занимается 700 детей. Двадцать лет в помещениях не было ремонта. Из областного бюджета по распоряжению губернатора Миасс получил 49 млн. руб. Заменены инженерные коммуникации, отремонтированы кабинеты и концертный зал. Желающих заняться музыкой, вокалом, хоровым пением, хореографией очень много.

Раз в два года приходят средства на покупку музыкальных инструментов по линии нацпроекта «Культура». В прошлом году у нас в программу вошли 10 музыкальных школ и одно музыкальное училище — в Озерске. Плюс, мы получили 76 фортепиано для 76 школ региона. В 2021 году мы вновь входим в проект, и по 10 школ будем оснащать новыми музыкальными инструментами. Позиция губернатора: если мы делаем ремонт, даже за свой счет, то и оснащаем сразу школы. Для бюджета это непростая нагрузка, но вопрос сдачи «под ключ» принципиален для губернатора Челябинской области.

По договоренности с губернатором и главой Челябинска в новом образовательном центре в ЖК «Ньютон» мы открыли филиалы музыкальной и художественной школ. Оснастили учебные классы инструментами, привлекли педагогов. По количеству детей, принятых на обучение, получилось примерно столько же, как если бы мы строили здание и открывали бы новую школу. На стройке же мы сэкономили, что здорово, конечно. Сейчас мы стараемся перенести этот опыт в другие населенные пункты, даже небольшие, где есть школы, работающие в одну смену. Нужно только увеличить штат музыкальных школ и закупить инструменты.

Постановочная часть - сердце любого театра. Фото: gubernator74.ru

ПОСТАНОВКИ ИДУТ, БЕЗ НИХ — НИКАК

— В условиях пандемии дозволенная заполняемость залов — 30 %. Идет ли в наших театрах работа над созданием новых постановок?

— Ведутся. Есть премьеры. Например, театр оперы и балета выпустил премьерные спектакли «Садко» и «Ромео и Джульетта». Премьерой открылся сезон в отремонтированном Молодежном театре. Кроме того, по договору с Большим театром к нам приезжают солисты главного тетра страны, работают в наших спектаклях. Премьерная постановка есть в афише драматического театра. Постановочные работы идут. Помогает в финансировании наших театров специальная статья в бюджете региона на постановочную работу. Где-то мы ушли в режим онлайн с показами, но постановочная работа — одна из составляющих, которая помогает театрам жить.

— Гордость Челябинской области — новорожденный симфонический оркестр, созданный по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Чем живет коллектив?

— Во-первых, выступает в родном городе, и всегда аншлаг! Недавно оркестр вернулся из Санкт-Петербурга, где выступал при полном аншлаге. 19 января 2021 г. коллектив выступает в Зарьядье — одной из престижных концертных площадок России. Выступит вместе с нашим коллективом пианист Денис Мацуев.

Отложен до лучших времен, когда Австрия откроется, концерт оркестра в Золотом зале Венской оперы. Это будет уже европейская премьера нашего коллектива.