Пригодится на новогодних каникулах: власти составили список горнолыжных курортов Челябинской области

Сохраняйте подборку себе, чтобы не потерять.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Южном Урале больше десятка горнолыжных курортов, с трассами разной протяженности и сложности. Здесь могут кататься и новички, и профи. Чтобы было проще выбрать подходящий вариант, власти составили наглядную инфографику. На ней собраны все курорты с картинками и описанием. Очень пригодится на новогодних каникулах!
Подборку опубликовал в своем инстаграме Алексей Текслер.
— Этой зимой по понятным причинам многие проведут каникулы дома. И это хороший повод освоить новый вид спорта, да и просто выбраться погулять — в горах отличные виды, свежий воздух, — написал губернатор.
Пост глава региона иллюстрировал своим фото в горнолыжной экипировке. Однако отметил, что это снимок прошлогодний. Пока Текслер не открыл сезон — много работы.
— Но выберусь обязательно. Встретимся на трассах! — добавил губернатор.
Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Фото: instagram.com/alexeytexler.official
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