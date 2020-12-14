Умерла 94-летняя звезда Instagram из Челябинской области, болевшая коронавирусом

Бабушка писала жизненные истории под красивыми фотографиями Фото: instagram.com/raisa_90years_old/

Накануне в Магнитогорске умерла 94-летняя звезда Instagram Раиса Гладских. Информацию об этом подтвердила ее внучка Елена. В ноябре пенсионерка заболела коронавирусом, после чего у нее началась пневмония, которая и стала причиной смерти.

— Она практически задохнулась из-за поражения легких, — рассказала КП-Челябинск Елена Гладских.

Фото 1953 года. С мужем Степаном

Раиса Гладских завела свой блог в Instagram около четырех лет назад. Под красивыми фотографиями она рассказывала жизненные истории, чем сразу и привлекла многочисленную аудиторию. За пару месяцев она набрала тысячу подписчиков, а сейчас на за ее аккаунтом следят больше 14 тыс. человек. После обрушившейся славы старушку даже звали на «Давай поженимся».

Фото: instagram.com/raisa_90years_old/

Каждая запись в блоге сопровождается хэштегами #пенсия, #инстабабушка или #житьвкайф. На многие комментарии своих подписчиков бабушка с удовольствием отвечала, однажды даже поставила на место молодого человека, который обратился к ней на «ты» и потребовал поделиться секретом долголетия:

— Во-первых, я не бабуля. А во-вторых, на «ты» со мной только близкие люди. Один из рецептов долголетия — постоянно чему-то учиться. Например, вежливости, — ответила Раиса.

Фото: instagram.com/raisa_90years_old/

Подписчики знали о ее тяжелом состоянии здоровья и писали сотни комментариев со словами поддержки. Теперь под последним постом бабушки пользователи соболезнуют родным и близким.

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