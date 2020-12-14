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«Вы будете в Цирке дю Солей»: Дима Билан похвалил гимнаста из Челябинской области на конкурсе «Синяя птица»

Звездные судьи оценили акробатический номер мальчика
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Степан Митязов выступил на шоу талантов на Первом канале. Фото: Ольга Митязова/vk.com

Степан Митязов выступил на шоу талантов на Первом канале. Фото: Ольга Митязова/vk.com

12-летний гимнаст из Златоуста Степан Митязов принял участие в детском конкурсе талантов «Синяя птица» на Первом канале. Звездные судьи оценили талант мальчика.

— Для меня это огромный подвиг. Степан, Вы, конечно колоссальный молодец — в 11 лет делать такие вещи. Я уверен в том, что Вы будете в Цирке дю Солей! — сказал певец Дима Билан.

Сложность акробатического номера отметил и артист балета Николай Цискаридзе.

— Степа, ты наверно не привык работать со страховкой, — подметил Николай Цискаридзе. — Это заметно, потому что в какой-то момент она тебе мешала. Ты очень гармонично выпутывался, преодолевал эти сложности. И риски ты делал необыкновенные.

Приглашение для семьи Степы было неожиданностью, призналась мама мальчика Ольга. Приехать из Златоуста в столицу пришлось буквально сразу после звонка с Первого канала.

— Конечно, мы были удивлены. Нам позвонили вечером в пятницу и сказали, что хотят нас видеть уже в субботу, а в воскресенье будет прямой эфир! Мы вылетели в эту же ночь, — рассказал КП-Челябинск Ольга Митязова.

Из-за такой внезапной поездки, мальчику было тяжело на во время выступления. Но все трудности он преодолел, как настоящий артист, с улыбкой на лице.

Степан занимается в цирковой студии «ЛЭВиС» с четырех лет и старается не пропускать занятия. Кстати, это не первое шоу мальчика. В прошлом году на региональном конкурсе его заметили продюсеры программы «Лучше всех». Степан им так понравился, что его взяли в шоу к Максиму Галкину без кастингов.

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