Мальчик из Челябинской области попал на шоу к Максиму Галкину без кастинга
Степан Митязов очаровал продюсеров программы «Лучше всех» во время выступления на региональном конкурсе. Мальчик — воспитанник златоустовской цирковой студии «ЛЭВиС», название которой расшифровывается как «Ловкие, энергичные, веселые и симпатичные».
— Организаторы передачи отметили пластичность, гибкость и, конечно, талант Степана, — рассказали в администрации Златоуста.
Сегодня, 2 октября, стартовали съемки программы. Они продлятся до конца недели.
Педагоги отмечают, что Степа — способный мальчик, никогда не пропускает занятия, но ему порой мешает неуверенность в себе. Возможно, съемки помогут ему избавиться от стеснения.
Мальчика заметили на выступлении. Фото: Образцовый коллектив цирковая студия"ЛЭВиС"/vk.com
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