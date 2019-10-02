2019-10-02T07:34:14+03:00
Общество

Мальчик из Челябинской области попал на шоу к Максиму Галкину без кастинга

Юный гимнаст имеет отличную гибкость и выполняет головокружительные трюки
Ирина Фадюшина
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Так Степа занимается домаТак Степа занимается дома
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Степан Митязов очаровал продюсеров программы «Лучше всех» во время выступления на региональном конкурсе. Мальчик — воспитанник златоустовской цирковой студии «ЛЭВиС», название которой расшифровывается как «Ловкие, энергичные, веселые и симпатичные».

— Организаторы передачи отметили пластичность, гибкость и, конечно, талант Степана, — рассказали в администрации Златоуста.

Сегодня, 2 октября, стартовали съемки программы. Они продлятся до конца недели.

Педагоги отмечают, что Степа — способный мальчик, никогда не пропускает занятия, но ему порой мешает неуверенность в себе. Возможно, съемки помогут ему избавиться от стеснения.

Мальчика заметили на выступлении. Фото: Образцовый коллектив цирковая студия"ЛЭВиС"/vk.com

Мальчика заметили на выступлении. Фото: Образцовый коллектив цирковая студия"ЛЭВиС"/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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