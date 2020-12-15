В Челябинске задержали за взятку чиновницу Минздрава

В Челябинске задержали начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арину Устюгову. Фото: facebook.com/Арина Устюгова

Сегодня, 15 декабря, в Челябинске задержали начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арину Устюгову. Чиновницу обвиняют в получении взятки. В министерстве здравоохранения подтвердили сообщение о задержании.

— В настоящее время работа ведется следственными органами. Министерство заинтересовано в объективном расследовании и окажет все необходимое содействие, — сообщила пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь также прокомментировал инцидент.

— Алексей Текслер всегда подчеркивал (и не далее, как вчера на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции), что эта работа системная и постоянная. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере. Заинтересованы в тщательном расследовании, губернатор уже поручил оказать следствию исчерпывающее содействие, — рассказал Сергей Зюсь.

СПРАВКА КП

Арина Устюгова родилась 1 сентября 1973 года (47 лет). Окончила Пермский фармацевтический институт. Кандидат фармацевтических наук, доцент. Преподавала Южно-Уральском государственном медицинском университете.

По итогам прошлого года Арина Устюгова задекларировала доход в размере около 1,2 млн рублей, то есть по 100 тыс. рублей в месяц. Владеет квартирой в 112 кв. м. В собственности мужа — два земельных участка (500 кв. м. и 182 кв. м.), садовый дом (288 кв. м.), две квартиры (34,3 кв. м. и 61,4 кв.м. доля 1/2 в еще одной квартире (8,5 кв. м.) А заработал супруг всего 36 рублей 68 копеек.

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