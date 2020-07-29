2020-07-29T09:23:50+03:00
Общество

Перед развлечением на аттракционе проверь его государственный регистрационный знак

На знаке размещается уникальный QR-код, с помощью которого можно узнать об этом месте развлечения
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С 2020 года все эти аттракционы должны пройти государственную регистрацию в Гостехнадзоре: новые — до ввода в эксплуатацию, а давно работающие — по истечении установленного срока в зависимости от степени потенциального биомеханического риска, то есть опасности для пассажиров аттракциона.

Обязанность хозяина аттракциона зарегистрировать его в органе Гостехнадзора по месту установки закреплена в пункте 6 Правил государственной регистрации аттракционов. Зачастую в погоне за прибылью владельцы аттракционов пренебрегают регистрацией и тем самым подвергают опасности получателей развлекательных услуг. В связи с этим граждане должны быть бдительными и не пользоваться сомнительными аттракционами.

Успешно прошедшие госрегистрацию развлекательные устройства и приспособления получают специальный государственный регистрационный знак, устанавливаемый на входе в аттракцион. На этом знаке размещается уникальный QR-код, с помощью которого отдыхающие при желании смогут узнать всю информацию об этом месте развлечения.

Для давно работающих аттракционов установлен переходный период и сроки, когда нужно пройти государственную регистрацию: для аттракционов с высокой степенью риска — 24 месяца, с низкой степенью риска — 30 месяцев с момента вступления в силу Правил государственной регистрации аттракционов — это 9 апреля 2020 года. Государственная регистрация подразумевает соответствие аттракциона всем нормам и правилам, а значит, гарантирует безопасность при его использовании.

Подробную консультацию по вопросам государственной регистрации аттракционов эксплуатанты могут получить в Управлении Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75А, каб. 506, 507, или по телефонам: (351) 239-61-09, 239-61-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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