Пережить коронакризис: пять способов сэкономить деньги в Челябинске, ни в чем себя не ограничивая

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, южноуральцам пришлось затянуть пояса. Хочешь не хочешь, приходится экономить. Но сохранить деньги можно и без жестких ограничений. Мы собрали для вас способы сэкономить, особо не ограничивая себя. Какие-то даже облегчат и чуточку улучшат жизнь. Итак, сэкономить можно…

НА ШОПИНГЕ

Неоспоримая народная мудрость — готовь сани летом. На внесезонные товары всегда есть скидки. Сейчас, к примеру, можно выгодно купить хорошую куртку, теплую обувь, трикотаж. Так, добротный пуховик, который прослужит ни один сезон, можно ухватить за 4-5 тысяч. Уже через три месяца он взлетит в цене в два раза. Не забывайте также, что в августе начнутся распродажи.

— Где-то за месяц перед новым сезоном нужно идти в магазины, — говорит Анастасия, автор блога в Инстаграме про акции и скидки в магазинах Челябинска. — Еще установите себе приложения любимых магазинов на телефон и следите за акциями. Или же мониторьте их на сайте. Все магазины анонсируют распродажи, скидки, акции. Только успейте попасть на них первыми. Товары с большими скидками раскупают моментально. Уже на второй день вещей с красными ценниками можно не найти. А на третьи сутки в магазине вообще нечего делать.

Еще один способ меньше потратить — мониторить цены в интернет-магазинах. Там всегда есть скидки. Да, подобрать размер и фасон сложнее. Но есть хитрость — примерить вещь в оффлайн-магазине, а затем найти такую же на сайте. Часто заказы в интернет-магазинах, особенно с онлайн-оплатой, обходятся дешевле.

НА ИНТЕРНЕТЕ

Хорошо сэкономить можно на мобильной связи и интернете. Чтобы не переплачивать, проанализируйте рынок на досуге. Операторы сейчас идут клиентам на встречу и предлагают выгодные предложения. Например, южноуральцы активно подключают цифровые сервисы оптом, а это и дешевле, и удобнее — контролировать расходы и пополнять счет можно, сидя на диване.

Подключившим такой «пакет» у МТС, первый месяц всеми тремя услугами можно пользоваться бесплатно, далее — оплачивать только домашние сервисы, а мобилой и вовсе пользоваться бесплатно. Плюс можно дать скидку до 50% на связь родным и близким. «Пакетный» тариф — это еще очень удобно. Не надо держать в голове даты, когда за что платить. Оплата за все — раз в месяц, причем, заплатить можно, не выходя из дома.

— Такие предложения востребованы не только в Челябинске, но и в области — Миассе и Магнитогорске. В этих городах мы развиваем сеть фиксированной связи и еженедельно подключаем новые дома — их жители могут пользоваться нашим домашним интернетом и цифровым телевидением, получая бонусом — бесплатно — мобильную связь. «Набор» сервисов выходит на 30% выгоднее каждый месяц по сравнению с их оплатой по отдельности, — отмечают эксперты МТС.

По данным аналитиков МТС, спрос на тарифы, объединяющие домашний интернет, цифровое телевидение и связь вырос в первом полугодии в 5 раз по сравнению с докарантинным — 2019. При этом, количество новых пользователей таких тарифов увеличилось втрое!

НА ПРОДУКТАХ

Вместо того чтобы перебирать искусственные помидоры в супермаркете, надеясь отыскать покраснее и помясистее, отправляйтесь на рынок. Здесь во всей красе и аромате представлены томаты буквально с грядок. Цены на любой кошелек, к тому же, можно сторговаться. Овощей, фруктов, ягод на рынках сейчас в изобилии.

Еще можно приобрести натуральные, свежие продукты у бабушек на улицах. Например, пучок салата обойдется всего в 25 рублей, вместо 50 в супермаркете. Заодно поможете пожилым людям пережить кризис.

Если не хотите отказывать себе в блюдах из кафе и ресторанов — берите еду на вынос. Из-за пандемии некоторые заведения отменили скидки на меню и обслуживание, но акции на вынос остались. А перекусить можно и на лавочке в сквере.

Ну и не забывайте простые истины — поесть перед походом в магазин, а также заглядывать на нижние полки, куда с глаз убирают дешевые продукты.

НА ОТДЫХЕ

В целях экономии можно отказать себе в путешествиях по России или за границу, и поездить по своему региону.

— Но, конечно, побережье Средиземного моря очень тяжело поменять на Тургояк или Увильды. Если человек захотел поехать, он менять Турцию на Тургояк, конечно, не будет. Что бы не говорили: красиво, чисто, но некомфортно. Поэтому люди экономят: сокращают категорию отеля, питание и количество дней, — говорит эксперт в сфере туризма Олег Ежков. — Например, берут отели ниже классом, либо арендуют квартиру. Если раньше брали питание все включено, то теперь — полупансион — завтрак и ужин, либо вообще готовят сами.

Кстати, во время поездок за границу тоже можно экономить на связи. Для жителей Челябинской области появилась новая возможность звонить по обычному номеру, но по Wi-Fi или LTE. Пока технологии VoWi-Fi (voice over Wi-Fi) и VoLTE (voice over LTE) доступны только абонентам МТС, однако, звонить можно на номера любых операторов. Работает очень просто — если в другой стране подключиться к гостиничному Wi-Fi, сможете совершать звонки по телефону как обычно — без WhatsApp или Skype. Экономия налицо — такой звонок будет стоить так де, как и в домашнем регионе, или расходоваться из пакета минут тарифного плана. И никакого роуминга!

НА СПОРТЕ

Из-за пандемии спортсмены вынужденно перебрались из спортзалов в парки. А когда фитнес-центрам разрешили работать, некоторые продолжили тренировки на улице.

— В жару кондиционер в зале не спасает. А на свежем воздухе заниматься и легче, и полезнее. К тому же, это бесплатно. Мне абонемент на восемь занятий обходится в 2500 рублей. А сейчас я хожу на спортплощадку за Курчатовым и вообще не трачу деньги. Думаю, до осени буду тут тренироваться, — рассказала КП-Челябинск читательница Александра.

Еще совет — больше ходите пешком. Например, после работы. И отдохнете, и подышите, и на проезде сэкономите. Также можно на лето пересесть с автомобиля на велосипед или самокат.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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