SKODA SUPERB в Автоцентре «Чешский Дом»: еще просторнее, чем когда бы то ни было

Мощные двигатели, быстродействующая система коробки передач DSG, система полного привода и система DynamicChassisControl: SUPERB — это модель, возглавляющая модельный ряд ŠKODA и обладающая всем, что нужно вам.

Внутреннее пространство ŠKODA SUPERB — это целый мир. Размер пространства в районе коленей пассажиров — 157 мм. Помимо невероятного комфорта, которым в полной мере могут насладиться пассажиры, он оснащен множеством практичных решений, незаменимых при ежедневной эксплуатации.

Система безопасности новой модели не знает границ. Модель оснащена ассистентом смены полосы движения SIDEASSIST. Благодаря двум радарным датчикам, встроенным в заднюю часть автомобиля, ассистент смены полосы движения SideAssist определяет приближающиеся сзади автомобили или автомобили, находящиеся в неконтролируемой водителем зоне. За информирование водителя отвечает светодиод, встроенный в корпус наружного зеркала заднего вида. Ассистент смены полосы движения SideAssist способен определить автомобили на расстоянии до 70 метров и оперативно предупредить водителя об опасных ситуациях на магистралях и шоссе.

В рамках обновления дизайн модели SUPERB подвергся незначительным усовершенствованиям, позволившим создать легендарный, наполненный динамикой и грацией дизайн.

Выберите автомобиль, который будет похож на члена вашей семьи и который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Приезжайте в Автоцентр «Чешский Дом» на Братьев Кашириных 126/1 и записывайтесь на тест-драйв, чтобы познакомиться поближе с обновленным ŠKODASUPERB. В наличии модель в комплектации Style.

Дополнительную информацию можете узнать по телефону: (351) 211-34-00

Подробнее о модели на сайте.

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.126/1.

Новости компаний.