Пусть в походную юность уносит меня: «Комсомолка» отправляется на Таганай

Большая Каменная река, Перья и Бараньи лбы, Белый ключ и Митькины скалы, Откликной гребень и Долина сказок — эти причудливые названия носят достопримечательности жемчужины Южного Урала — национального парка «Таганай». Именно туда уже завтра, 31 июля, отправится команда «Комсомольской правды» совместно с партнерами проекта.

В автопробег мы двинемся на внедорожниках Changan дилерского центра «АВЕРС-АВТО»: в мощности и надежности этих автомобилей мы уже убедились в предыдущих автопробегах «КП-Челябинск». «АВЕРС-АВТО» — официальный дилер автомобилей Changan с 2013 года. Все еще полны предрассудков, относительно китайских автомобилей? Тогда вам пора познакомиться с Changan поближе!

Отличным перекусом в дороге станет знакомая всем лапша «Доширак»: согласитесь, лучшего перекуса в поездке или походе не найти! Быстролапшу попробуют наши ЗОЖники, они-то и проверят на себе и новые вкусы, и питательность известного продукта. Ну что, признавайтесь: захотелось по лапшичке?

Наши туристы будут вести прямую трансляцию прямо с места событий, рассказывая об огромных горных хребтах и причудливых каменных останцах, удивительной каменной реке и реликтовых лесах, а также о горных реках, которые текут как в Европу, так и в Азию. В этом нам помогут сотрудники национального парка, оберегающие богатство Южного Урала, также они расскажут о жизни постояльцев «Таганая».

А поддержать силы в походе нам помогут мясные продукты златоустовского производителя «Январь»: эта компания уже много лет известна своими пельменями, котлетами, варениками и фаршем.

В общем, голодными наши туристы не останутся, а заодно накормят читателей яркими эмоциями и настроением «походной юности».

Следите за нашими новостями! Наши корреспонденты постараются сделать все возможное, чтобы, сидя в офисе, вы почувствовали себя на вершине уральской горы.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Компания «Доширак Рус» — эксклюзивный дистрибьютор всеми любимого бренда Доширак. Более 30 лет компания радует вас только качественной продукцией. Доширак — это гарантия качества, верность традициям и забота о потребителях.

Компания «Аверс-Авто» — официальный дилер автомобильных марок Great Wall и Changan в Челябинске и Челябинской области. Осуществляет продажу, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей, продажу оригинальных запасных частей и аксессуаров, обмен старого автомобиля на новый (Trade-In).

Компания «Январь» (г.Златоуст) — один из крупнейших производителей и поставщиков продуктов глубокой заморозки на Южном Урале. Ассортимент продукции глубокой заморозки насчитывает до 400 наименований.

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