«Гайки рукой откручиваются»: в Челябинской области новая спортплощадка за 3 млн рассыпалась за несколько недель

В Нязепетровске 10 июля с помпой открыли спортивную площадку ГТО на стадионе «Локомотив» — собрались почетные гости, сказали речь, перерезали красную ленту. Для маленького городка, где нет тренажерных залов, появление спорткомплекса стало большим событием. Но вскоре сами жители начали жаловаться на новую площадку. КП-Челябинск разбиралась в проблеме.

— Гайки на тренажерах рукой откручиваются! В некоторых местах болты без труда вытаскиваются. Конструкции, особенно двуногие, болтаются. Сетки на стяжки приделаны. Плитка уже пошла волнами. Бордюрные камни не залиты в бетон, через сезон-два все поплывет из-за морозов и дождей. Также швы между камнями не залиты, а один угол вообще треснутый. Тренажеры стоят на плитке без вырезов, если плитку придется менять, то весь тренажер — демонтировать, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск местный житель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793330" frameborder="0"></iframe> Новая спортивная площадка в Нязепетровске рассыпалась меньше чем за месяц.Видео: читатель КП

Плитка уже пошла волнами. Фото: читатель КП

Сетка - на пластиковых стяжках, а гайки скручиваются рукой. Фото: читатель КП

«Не площадка, а ад перфекциониста», — считают жители. Фото: читатель КП

В городской администрации о проблеме знают и уже высказали претензии подрядчику. Площадка, которая обошлась бюджету в 3 млн 100 тыс. рублей, на гарантии, все недочеты фирма обязана устранить.

По словам начальника нязепетровского управления по молодежной политике, физической культуре и спорту Натальи Мироновой, есть подозрения, что гайки скручивают вандалы. Она привела в пример Башкирию, где в подобной ситуации пришлось приваривать их к болтам.

Бордюр уже треснул. Фото: читатель КП

— Бригада в ближайшее время подъедет и все недочеты устранит. А также специалисты дадут заключение, что явилось причинами этих недочетов. Пока гайки дважды в день подтягивает работник стадиона, — сообщила Наталья Миронова. Она также добавила, что площадка находится под видеонаблюдением. Вероятно, если скрученные гайки — дело рук вандалов, вычислить их не составит особого труда.

К покрытию у мэрии также есть вопросы, если оно не переживет эту осень, тоже будут обращаться к подрядчику. Отметим, что строительством площадки занимались разные фирмы.

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