Деликатная проблема: симптомы геморроя, его причины и лечение

Практически каждый десятый житель России в той или иной степени страдает геморроем. Таковы данные официальной медицинской статистики.

Каковы причины заболевания? Какие меры помогут избежать проявления геморроя? Как его лечить? И почему опасно заниматься самолечением?

На эти вопросы «КП-Челябинск» отвечает специалист сети учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина, врач-колопроктолог, хирург высшей квалификационной категории Елена Богданчикова.

— Елена Васильевна, что такое геморрой и как он проявляется?

— Геморрой является наиболее частой причиной обращения к врачу-колопроктологу. Основные жалобы пациентов на приеме — выделение крови из прямой кишки, зуд, жжение, болезненность, дискомфорт в анальной области. К сожалению, эти жалобы характерны не только для геморроя, но и для других более тяжелых заболеваний. Поэтому очень опасно заниматься самолечением. При появлении неприятных симптомов необходимо обязательно обратиться на прием к специалисту. После осмотра и необходимых обследований (а это минимум аноскопия и реткороманоскопия), в случае, если пациенту выставлен диагноз «геморрой», доктор определит дальнейшую тактику и объем лечения в зависимости от стадии заболевания.

— Правда ли, что геморрой появляется из-за «сидячей» работы?

— Существует мнение, что геморрой — это болезнь парикмахеров, учителей и водителей. Но это не так. Встречаются люди, которые много сидят, но при этом вовсе не имеют проявлений геморроя.

Геморроем чаще страдают те, у кого есть генетическая предрасположенность к заболеванию. Если кто-то из родителей им страдал, вы — автоматически в группе риска. Подчеркну, что геморроем болеют как женщины, так и мужчины.

При наследственных факторах проявление геморроя является следствием застоя в малом круге кровообращения, когда человек долгое время находится в одном и том же положении — стоячем или сидячем. Его появлению также способствует малоподвижный образ жизни, хронические запоры или частые поносы, тяжелая физическая нагрузка, неправильное питание, частые стрессы.

— Какие способы избавления от геморроя предлагает современная медицина?

— Их очень много: тактику лечения назначает врач в зависимости от степени тяжести заболевания. Есть малоинвазивные способы лечения, они не требуют наркоза и госпитализации. Их, как правило, применяют в начальной стадии заболевания. Но такую процедуру должен проводить высококвалифицированный специалист, который безошибочно выставит показания и анатомически правильно все проведет.

Современная проктология располагает и другими возможностями решения этой деликатной проблемы — способы лечения подбираются индивидуально. А радикально избавиться от геморроя поможет операция.

— А какие способы лечения геморроя применяются в Дорожной клинической больнице?

— Все существующие современные способы лечения проктологической патологии доступны нашим пациентам в полном объеме. Замечу, что современная тенденция лечения геморроя — это лечение его в амбулаторных условиях, что довольно активно воплощается на практике.

— Елена Васильевна, дайте совет нашим читателям: как не допустить появление геморроя?

— Лучшая профилактика заболевания заключается в том, чтобы больше двигаться, меньше перенапрягаться, отказаться от избытка мясных и острых блюд, газированных напитков, быть умеренным в потреблении спиртных, чаще есть богатые клетчаткой овощи и фрукты, пить не меньше 1,5-2 л жидкости в день, а также следить за регулярностью стула.

Но главное — это своевременное обращение к врачу. Осложненных форм геморроя было бы гораздо меньше, если бы при первом же ощущении дискомфорта в прямой кишке люди сразу шли на прием к колопроктологу, а не терпели до последнего.

Откладывать визит к врачу при наличии явных тревожных симптомов, таких как боль, зуд, выделение крови из заднего прохода, опасно еще и потому, что такие же признаки бывают и при более опасных заболеваниях — полипах и раке прямой кишки.

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»

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