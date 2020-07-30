2020-07-30T17:21:03+03:00
Общество

День железнодорожника: афиша в Челябинске 2020

Публикуем афишу на День железнодорожника
Рустам ЯХИН
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Участники могут начать свой бег в любой назначенный день, и их никто не осудит за внешний видУчастники могут начать свой бег в любой назначенный день, и их никто не осудит за внешний видФото: Евгения ГУСЕВА
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В Челябинске День железнодорожника отметят 2 августа. Свои коррективы в программу внесла пандемия коронавируса. Публикуем полную афишу праздника.

На Южно-уральской железной дороге решили провести четвертый по счету благотворительный забег «Достигая цели!». Сами состязания пройдут в дистанционном формате и будут организованы в Челябинске, Кургане и Оренбурге. Это значит, что бегунам придется самостоятельно преодолевать нужную дистанцию и записывать свои достижения через мобильные трекеры.

В Челябинске и Кургане забег можно совершить в период с 30 июля по 30 августа, а в Оренбурге – со 2 по 9 августа.

— Бегуны получат в подарок футболки и медаль «Благотворительный забег «Достигая цели!»». Собранные на забеге финансы железнодорожники перечислят в благотворительные фонды помощи детям, — прокомментировали в пресс-службе ЮУЖД.

Помимо благотворительного забега будет организован виртуальный концерт «YUZD.Live», который состоится 2 августа. Он начнется в 16:00 по московскому времени и пройдет на заранее заготовленных площадках, размещенных на объектах Южно-Уральской магистрали. Каждая из них представит свое музыкальное направление. Для зрителей выступят ВИА «Ариэль», эстрадно-джазовый оркестр Антона Бугаева, арт-группа «Живые голоса» и другие исполнители.

Трансляцию концерта можно будет посмотреть на YouTube (YUZD.Live).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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