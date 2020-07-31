И в праздник, и в пандемию — без перерыва в движении

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.

Вспоминаем историю Дня железнодорожника и рассказываем, как работники Южно-Уральской железной дороги обеспечивают жизнедеятельность экономики региона в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции.

День железнодорожника — первый профессиональный праздник в России. Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I (25 июня), начавшего строительство железных дорог в России.

Праздновался День железнодорожника ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года. В этот день железнодорожники отдыхали, а вечером, как правило, в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный прием с концертом. После 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет.

В 1936 году празднование Дня железнодорожника было возобновлено. Возрождение традиции было связано с тем, что в 1935 году впервые за много лет был перевыполнен план перевозок. В конце июля в Москве собрались передовики и руководители производств, 56 из них получили ордена. Тогда ряд дорог обратился к правительству с просьбой отмечать ежегодно трудовые успехи. Постановлением правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на ближайший выходной день, и сейчас отмечается в первое воскресенье августа.

Строительство железных дорог всегда было судьбоносным для развития регионов. В свое время прохождение Транссиба через Челябинск увеличило его население вчетверо. Благодаря железной дороге Южный Урал стал крупнейшим транспортным центром, связавшим Запад и Восток нашей страны.

Южно-Уральская железная дорога сейчас входит в число крупнейших отечественных магистралей. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Южно-Уральская железная дорога сейчас входит в число крупнейших отечественных магистралей. Развернутая протяженность ЮУЖД — 7567,3 км, эксплуатационная длина 4545 км. Общая площадь полигона — более 400 тысяч квадратных километров. А это в 4 раза больше, чем площадь Болгарии, и в 10 раз больше площади Швейцарии! Магистраль охватывает территории 7 субъектов Российской Федерации, на полигоне дороги расположены такие крупные промышленные центры, как Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Оренбург, Орск, Новотроицк, Медногорск, Курган. ЮУЖД — одно из крупнейших предприятий региона, которое вносит серьезный вклад в развитие экономики и промышленности.

В 2019 год по ЮУЖД было отправлено более 9 млн пассажиров, из них в дальнем следовании — 2,66 млн пассажиров, в пригородном сообщении — 6,51 млн пассажиров. Это как перевезти поездами все население Австрии или Швейцарии! В грузовой работе тоже удалось добиться внушительных показателей. За 2019 год на ЮУЖД было погружено 76 млн тонн различных грузов. По массе это сопоставимо почти с двадцатью пирамидами Хеопса! Кроме того, в 2019 году был значительно увеличен объем инвестиционных вложений в развитие магистрали. Он составил почти 23,4 млрд рублей, что на 70% больше чем в 2018 году. Основные средства были направлены на обновление железнодорожного пути и тягового подвижного состава, путевой техники, развитие пассажирской инфраструктуры.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Ограничения, связанные с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по самоизоляции, приостановили активную социальную жизнь регионов, но железная дорога не прекращала работу, хотя объемы пассажирских и грузовых перевозок в первые месяцы пандемии снизились. Железнодорожники применили беспрецедентные меры, чтобы обеспечить бесперебойные перевозки продовольствия и безопасность для своих пассажиров.

Андрей Кокарев, дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала Челябинск. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Своевременная доставка товаров первой необходимости во время пандемии приобрела огромное значение. Для решения вопросов по вывозу продукции взаимодействие с производителями было организовано в особом, оперативном режиме. В результате отгрузка муки в марте возросла по сравнению с февралем на 42% — дополнительно поезда перевезли 10 тысяч тонн. А погрузка зерна увеличилась на 16% — плюс 19 тысяч тонн. Больше 98% работы с грузоотправителями на ЮУЖД сейчас происходит дистанционно.

Не прекратились и пассажирские перевозки, а все поезда и вокзалы проходят дезинфекционную обработку.

В период пандемии в здании челябинского вокзала были соблюдены все требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Для помощи ветеранам сотрудники Южно-Уральской железной дороги присоединились ко Всероссийской акции #мывместе. На магистрали действуют собственные волонтерские отряды, которые помогают пенсионерам-железнодорожникам. Активисты занимаются доставкой продуктов и лекарств на дом, помогают в оплате услуг ЖКХ и других бытовых вопросах.

Южно-Уральская железная дорога продолжает работать 24 часа 7 дней в неделю. И все благодаря своим сотрудникам, которые круглосуточно следят за безопасностью движения и здоровьем тех, кто эту безопасность обеспечивает, водят поезда и доставляют нужные нам грузы.

РАЗВИТИЕ ВОКЗАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Несмотря на этот непростой период, продолжается работа по улучшению вокзалов.

В мае на станции Челябинск завершено строительство пешеходного тоннеля и платформы № 5 для пассажиров пригородного комплекса. Строительство объекта велось в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Пешеходный тоннель соединил пригородный вокзал Челябинска и новую платформу № 5, расположенную между 9-м и 10-м путями. Тоннель позволил сделать проход от вокзала до платформы безопасным и удобным для пассажиров. До этого пройти к 9-му и 10-му путям для посадки на поезд можно было только по пешеходному мосту. Протяженность тоннеля составляет 54 метра. В нем предусмотрен безбарьерный путь для маломобильных граждан — войдя на вокзал, пассажир может спуститься в тоннель на лифте или на эскалаторе, а на выходе на платформу имеется пандус. Новая платформа №5, как и все платформы у пригородного вокзала Челябинска, высокая, что позволяет обеспечить удобную посадку и высадку пассажиров из вагонов.

На станции Челябинск построен пешеходный тоннель для пассажиров пригородного комплекса. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» выполняются строительно-монтажные работы по техническому перевооружению здания железнодорожного вокзала Челябинск. Здесь проводится реорганизация пространства для удобства и безопасности пассажиров, а также модернизация инженерных сетей. Уже открыт обновленный зал с кассами открытого типа, что позволило сделать первый этаж здания светлее и просторнее.

«ЛАСТОЧКА» ПРИЛЕТИТ

С января 2021 года планируется запуск скоростного пригородного железнодорожного сообщения по маршруту Челябинск — Магнитогорск и Челябинск — Карталы с использованием электропоездов «Ласточка». Рассматривается вопрос организации технического обслуживания электропоездов «Ласточка» на полигоне ЮУЖД.

В будущем году скоростная "Ласточка" свяжет Челябинск и Магнитогорск. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

ПРАЗДНИК ОНЛАЙН

Впервые в этом году на Южно-Уральской магистрали мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, пройдут в формате онлайн. Так, 2 августа состоится виртуальный концерт «YUZD.Live». Он начнется в 16.00 по московскому времени и пройдет на нескольких площадках, расположенных на объектах Южно-Уральской магистрали. Каждая из них представит свое музыкальное направление. В прямом эфире будут звучать хиты в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Ариэль», эстрадно-джазового оркестра Антона Бугаева, участников культурной программы Олимпийских игр в Сочи-2014 арт-группы «Живые голоса», а также солистов Екатеринбургского театра оперы и балета Ольги и Алексея Семенищевых. А в завершение праздничный эфир продолжится подключением площадки музея железных дорог России в Санкт-Петербурге, где выступит ретро-оркестр «Пролетарское танго». Трансляция концерта будет вестись в Youtube (YUZD.Live).

Благотворительный забег "Достигая цели" - замечательная традиция ЮУЖД. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Кроме того, уже четвертый раз подряд коллектив магистрали в начале августа устраивает благотворительный забег «Достигая цели». В предыдущие годы этот праздник проводился на стадионе имени Елены Елесиной. В поддержку детей, нуждающихся в лечении тяжелых болезней, на старт дружно выходили и взрослые, и дети. В 2020 году забег состоится в режиме онлайн и пройдет сразу в трех регионах — Челябинске, Кургане и Оренбурге. Но как и прежде южноуральские железнодорожники побегут не за рекордами, а ради жизни детей — все собранные средства будут перечислены в благотворительные фонды.

Все собранные на забеге средства пойдут на благотворительные цели. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

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