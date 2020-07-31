Сотни книг от челябинской «Комсомолки» передадут в библиотеки и школы

Челябинская редакция проводит акцию «Читай с Комсомолкой» Фото: Юлия РЕУТОВА

Сотни книг от издательства «Комсомольская правда» разойдутся по Челябинской области. Накануне учебного года челябинская редакция решила провести акцию «Читай с Комсомолкой».

В списке переданных книг — серия юношеской библиотеки, кулинарные издания с красивыми фотографиями и вкусными рецептами, о лучших архитекторах мира, известных поэтах и знаменитых музеях. В акции также участвуют такие популярные серии, как «Великие романы о любви», «Великие умы России».

Книги будут переданы челябинскому региональному отделению «Единая Россия» и общественному движению «Соцгород», которые вручат издания библиотекам, школам, предприятиям.

— Мы с удовольствием приняли предложение «Комсомолки» поучаствовать в акции. Тем более, что «Соцгород» уже не раз проводил подобные мероприятия. Уверен, что все издания, предоставленные «КП», найдут своего читателя. Это и художественная, и научно-популярная литература, и исторические книги. Накануне нового учебного года такая литература будет очень востребована, и мы обязательно передадим книги в школы, детские дома, городские и сельские библиотеки, — прокомментировал депутат Государственной Думы, председатель общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев.

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