Деревья для расширения дороги в центре Челябинска вырубать не будут

— Губернатор Челябинской области назвал ремонт и строительство дорог один из приоритетов работы регионального правительства. Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги идут по графику?

— Третий год в Челябинской области, в Челябинской и Магнитогорской агломерациях, реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на Южном Урале в рамках нацпроекта будет введено в эксплуатацию 200 км дорог. Всего же будет отремонтировано 788 км дорог.

Реализация работ по нацпроекту в 2020 году — 3 млрд 315 млн руб. Из них 1 млрд 672 млн руб — федеральные средства, 1 млрд 672 млн руб — средства областного бюджете.

Региональные задачи приведения дорог в надлежащее состояние — это такие объекты как: Челябинск — Харлуши; Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева; Миасс — Карабаш — Кыштым; Миасс- Златоуст. В Челябинске ремонтируются основные магистрали. Открыта транспортная развязка Троицкий тракт — ул. Дарвина. Движение по новому путепроводу запущено, и подрядчик сейчас ремонтирует старый путепровод.

ЗЕЛЕНКУ НЕ ТРОНУТ

— Много было волнений по поводу угрозы вырубки деревьев на ул. Дарвина для расширения проезжей части…

— Предыдущим проектом предусматривалось расширение дороги до шести полос: по три в каждом направлении. Сейчас в каждом направлении дорога на ул. Дарвина — это полторы полосы. А трафик высокий, очень. Проект реконструкции по распоряжению губернатора Алексея Текслера был отправлен на корректировку. Должно появиться по две полосы в каждом направлении. И деревья будет сохранены. Если какие-то деревья и будут удалены, то только больные и высохшие. Взамен обязательно будет произведена компенсационная высадка. Мы предполагаем, что проект будет готов до конца 2020 года. Весной будущего года должно быть готово заключение государственной экспертизы по проекту. В окончательном виде дорога по ул. Дарвина должна быть готова через два года.

Один из объектов нынешнего года - новый путепровод ул. Дарвина - Троицкий тракт. Фото: gubernator74.ru

В этом году по распоряжению губернатора Алексея Текслера объем дорожного фонда Челябинской области составил 20,4 млрд руб. Годом раньше его объем составлял 18 млрд руб. Дополнительно на решение задач в дорожно-строительной отрасли из федерального бюджеты привлечено 100 млн руб и подписано распоряжение о привлечении 836 млн. руб. Эти средства пойдут на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— У темы строительства дорог есть два аспекта: качество и конкурентность. Есть ли к подрядчикам приоритетного национального проекта претензии?

— Безусловно. Без претензий заказчика добиться нужного качества исполнения трудно. Как ни крути, есть моменты в работе исполнителей, на которые в социальных сетях обращают внимание неравнодушные жители, за что им огромное спасибо. И мы, как заказчик, не дремлем, проверяя исполнение работ и в Челябинской, и в Магнитогорской агломерациях, которая, замечу, по нацпроекту получила 150 млн. руб. Челябинск, напомню, получил миллиард рублей. Есть входной контроль, операционный контроль и приемочный. За качеством следят администрации Челябинска и Магнитогорска: у них есть дорожные лаборатории и передвижные мобильные лаборатории. И мы, министерство, осуществляем постоянных контроль работы подрядчиков. На контроле работают две организации — «Челябинскавтодор» и «Южно-Уральский центр дорожных испытаний». Мы проверяем и свои дороги, и муниципальные. Замечания есть, они устраняются процессе производства работ.

— Пришлось ли в течение этих трех лет менять материалы, используемые в работах?

— По закону, межремонтный срок эксплуатации дороги составляет 12 лет. Есть гарантийный период — от 4 до 5 лет, в зависимости от интенсивности движения. Соответственно, и материалы применяются надежные. Например, щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего покрытия. Он устойчив к резким перепадам температуры, характерной для Челябинской области, пластичен, износоустойчивый.

По конкурентности. С учетом поручения губернатора о демонополизации рынка дорожно-строительных работ мы провели работу с Челябинским УФАС. В этом году на каждый аукцион было пять — шесть участников. Выявлены пять организаций, которые могут работать в регионе.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в Челябинской и Магнитогорской агломерациях. Фото: gubernator74.ru

КОВИД — НЕ ПОМЕХА

— Помешала ли эпидемия коронавируса вашей работе, например, в части начала ремонтного сезона?

— Нет. Были и остаются вопросы по кадрам, но это не связано с эпидемией. Не хватает специалистов в отрасли: в регионе есть только средне-специальное учебное заведение. Сейчас мы работаем с ЮУрГУ, очень надеемся, появится профильный факультет. Разнорабочих нам хватает. В сезон они зарабатывают до 70 тыс. руб. в месяц. Его главное качество — выносливость. Когда укладываемая асфальтовая смесь раскалена выше 100 градусов, и сверху печет солнце, нужно приспособиться к этим условиям и качественно выполнять тяжелую работу.

— Как будет развиваться наша транспортная сеть, чтобы из точки А в точку Б, и не только внутри Челябинска, но и в пригород? Чтобы добраться до нужного места в нужное время, на комфортабельном транспорте….

— Мы начали с малого: прорабатываем схему транспортного сообщения Челябинска, Сосновского района и Копейска. Мы с 1 января 2020 года взяли полномочия по транспортному обслуживанию населения на себя. Почему мы это сделали? По поручению губернатор. Глава региона утвердил Дорожную карту по оптимизации транспортной системы Челябинской агломерации на 2019-2024 годы. Определены мероприятия и сроки их реализации. Важно «оборвать» условные обязанности муниципалитетов — до границы населенного пункта. Но мы бы не хотели, чтобы пассажиры платили дважды или трижды из-за пересадок. Нужен и будет единый пересадочный билет. Нужно менять транспорт, покупать новые автобусы. Но с учетом коронавируса в части подготовки документации по транспортному планированию мы немного запаздываем. Важно правильно посчитать пассажиропоток, но из-за пандемии коронавируса этим сейчас заниматься нерационально. С нами работают эксперты ЮУрГУ. До конца года работа завершится.

АВТОБУСЫ ПРИДУТ ОСЕНЬЮ

— В прошлом году Челябинск получил несколько десятков новых низкопольных автобусов на экологически чистом топливе. Ожидается ли поставка машин в этом году?

— Да. 34 автобуса поступят в течение осени: в ближайшее время будет объявлена закупка. Итого, с учетом партии, приобретенной в прошлом году, получится 100 единиц. Первые машины новой партии подойдут в сентябре. Завершится закупка к зиме. Были планы по приобретению 350 автобусов по федеральной программе «Чистый воздух», на средства федерального бюджета. Но реализация задуманного отложена из-за эпидемии коронавируса. Средства в размере более чем 653 млн руб из резервного фонда бюджета Челябинской области выделены по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Кроме 34 автобусов для Челябинска будет куплено четыре автобуса для Кунашака, пят трамваев и пять капитально отремонтированных вагонов — для Магнитогорска. Миасс получит два новых троллейбуса. Для пассажиров Златоуста отремонтируют пять трамвайных вагонов.

Министр Нечаев на радио КП 00:00 00:00

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