В Челябинской области соберут урожай зерна несмотря на удар засухи

В июле по Челябинской области ударила засуха. Все усилия аграриев по ранней посевной, по удержанию максимального объема весенней влаги в почве пропали: за три недели летнего месяца в 21 аграрном районе региона дождя не было или вовсе, или в минимальном, не более 15 % от нормы, количестве.

Губернатор Алексей Текслер объявил режим ЧС по всей территории Челябинской области. И поручил минсельхозу готовить документы в правительство РФ и федеральный минсельхоз документы для компенсации ущерба. По предварительным подсчетам, убытки будущего урожая составят более двух миллиардов рублей.

СРОКИ ЧЕТКИЕ. МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

— Режим ЧС объявлен с 24 июля. Подсчитаны ли площади сгоревшего урожая?

— Площадь пострадавших посевов по состоянию на 30 июля — 393,5 тыс гектаров. Сумма ущерба — более двух миллиардов рублей. От засухи в регионе пострадали 477 сельхозтоваропроизводителей. На прошлой неделе на селекторном совещании министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин доложил о ситуации в региональном АПК министру сельского хозяйства России.

Сейчас в каждом муниципальном образовании Челябинской области, где пострадал от засухи урожай, работают комиссии. Их задача — фиксация поврежденных посевов. Готовятся документы. По поручению губернатора в срок до 7 августа документы по гибели урожая должны быть предоставлены в минсельхоз региона. После на имя председателя Правительства России Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть вопрос оказания помощи нашим аграриям.

Есть четкий срок подачи документов в федеральный минсельхоз: в течение месяца с момента введения режима ЧС в регионе. Еще 30 дней минсельхоз и Россельхозцентр проводят экспертную оценку и готовят акт анализа материалов регионов. Если будет принято положительное решение, федеральное правительство издает распоряжение о возмещении ущерба и выделяются деньги из федерального бюджета на компенсацию ущерба от засухи. По закону «О бюджете Российской Федерации» средства в течение трех месяцев дойдут до аграриев. То есть, к декабрю.

— Речь о крупных предприятиях или крестьянско-фермерские хозяйства тоже могут рассчитывать на поддержку?

— Конечно, помощь планируется оказать всем. Мы работаем с банками, чтобы отсрочить платежи по кредитам и лизингу. Наш главный банк, «Россельхозбанк», уже заявил о намерении поддержать этим аграриев.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства области проконтролировать доведение до аграриев средств господдержки с учетом июльских субсидий. Хозяйствам переведено 1,5 млрд руб.

Урожай оценивается в миллион тонн зерна.Фото: Николай ХИЖНЯК

УБОРОЧНАЯ НАЧАЛАСЬ

— Какие прогнозы по урожаю?

— С хлебом мы будем. Планируем намолотить миллион тонн зерна. Потребность региона — половина от указанного объема. Цены на хлебобулочные изделия не изменятся.

— Уже сейчас стартовала уборочная кампания.

— В шести районах области идет уборка зерновых культур. Скашиваются и обмолачиваются озимые, они дали хорошую урожайность, ведь созрели до июньско-июльской засухи. В Красноармейском и Аргаяшском районах убирают овощи — раннюю капусту, зеленые культуры.

Важно заложить семенной фонд для посевной-2021, и эта задача будет исполнена. Надеемся заготовить кормовые травы: сейчас идут дожди, мы ждем второй укос многолетних трав. Задача неотменима: мы должны заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову. Заготовлено 9,4 ц кормовых единиц на условную голову скота.

ФЕРМЕРЫ — НАРОД СТОЙКИЙ

— В Челябинской области развито фермерство: есть новички и крупные хозяйства. Которые, и этому есть примеры, укрупняясь, перерастают в мощные агропредприятия. Не распугает нынешняя засуха желающих вести бизнес на земле?

— Фермеры — народ крепкий, его не так просто сбить с выбранного пути. В регионе действует мощная Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств. Ее возглавляет Анна Григорьевна Таскаева. У нас действует более двух тысяч фермерских хозяйств и индивидуальных агропредпринимателей. Их вклад в общее дело уникален: они производят половину регионального объема зерна, около 40 % масличных; 70 % овощей открытого грунта; 11,5% от объема молока. Фермеры — это работодатели, в некоторых селах — главные предприятия.

Фермер Амангильды Тлеугабилов из Челябинской области делает из кобыльего молока отличный кумыс.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для развития важного для продовольственной безопасности бизнеса год от года растут объемы господдержки. Фермеры получают все существующие виды субсидий, грантов. Получают помощь на сбор, переработку и реализацию сельхозпродукции — в этом году средства в объеме 9,7 млн рублей направлены 9 кооперативам, 8 из которых — молочного направления, один занимается переработкой мяса. Внедряются новые программы поддержки в рамках национального проекта. Например, 23 фермера получат гранты «Агростартап» на 60 млн рублей (в прошлом году — 44 млн руб.).

В августе в министерстве сельского хозяйства откроется конкурсный отбор га гранты семейным фермам и новичкам. Общая сумма грантов — 120 млн рублей: 90 млн. ру.б — для начинающих, 30 млн руб. — для семейных ферм.

В эфире радио КП-Челябинск замминистра сельского хозяйства 00:00 00:00

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