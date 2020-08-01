Вернуть жемчужину: на Южный Урал впервые приехал потомок купцов братьев Яушевых

В Троицке Челябинской области провели концерт в заброшенном пассаже знаменитых купцов Яушевых. Так работники культуры решили привлечь внимание к красивейшему зданию — памятнику федерального значения, которое разрушается на глазах. Впервые со времен революции челябинскую землю посетил предок предпринимателей — праправнук Яушева.

Братья Яушевы были известными купцами, им принадлежало несколько пассажей. В нем в Челябинске нынче располагается картинная галерея. Пассаж в Троицке был более нарядным, но это его не спасло. В годы Гражданской войны помещения превратился в военный склад. С 1946 по 2015 в здании работал цех электромеханического завода. Он же отвечал за откачку грунтовых вод, которые скапливались в основании пассажа. С 2015-го года здание опустело. Появилась угроза его разрешения.

В пассаж приходили за покупками

В просторных залах раздается эхо, всюду следы запустения. И только на один день в пассаже раздались звуки фортепиано. Артисты города устроили концерт в поддержку немого свидетеля истории.

— Я уверен, что это самое красивое здание в Челябинской области. Хотелось бы пожелать ему, нам всем, чтобы эта жемчужина была сохранена, и чтобы в городе Троицке был восстановлен памятник федерального значения «Пассаж братьев Яушевых», — прокомментировал заместитель главы города по социальным вопросам Кирилл Рогель.

Артисты устроили концерт, чтобы привлечь внимание к красивейшему зданию

Внутри пассажа просторные залы

По его словам, на протяжении нескольких лет администрация города вела работу по поиску инвесторов для этого прекрасного здания. Наконец появился человек, который заинтересован в восстановлении данного памятника. Сейчас здание находится на этапе его передачи в муниципалитет.

На концерте также присутствовал праправнук Муллагали Яушева Александр Чайчиц:

— Мои предки уехали из этих мест более ста лет назад. Я мечтаю и хочу пожелать, чтобы это здание дальше жило, чтобы оно служило городу, служило региону, людям, которые здесь живут и посещают Троицк. Чтобы пассаж рождал в них светлые чувства как своим обликом, историей, так и теми событиями, которые здесь будут проходить. Уверен, этого хотели бы пожелать Муллагали и его семья. Я очень рад здесь быть, и надеюсь, что приеду еще не один раз.

Праправнук Яушева впервые приехал в Челябинскую область

Сейчас Александр пишет книгу о знаменитых предках-предпринимателях

Это первый визит одного из потомков купеческого рода с 1918-го года. Александр также готовит книгу о своих предках, которая осенью выйдет в Казани.

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