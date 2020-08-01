2020-08-01T09:56:03+03:00
История современности

Вернуть жемчужину: на Южный Урал впервые приехал потомок купцов братьев Яушевых

В Троицке пытаются возродить знаменитый пассаж
Елизавета ЗАДОРИНА
Поделиться:
Знаменитые пассажи Яушевых построены в Челябинске и ТроицкеЗнаменитые пассажи Яушевых построены в Челябинске и Троицке
Изменить размер текста:

В Троицке Челябинской области провели концерт в заброшенном пассаже знаменитых купцов Яушевых. Так работники культуры решили привлечь внимание к красивейшему зданию — памятнику федерального значения, которое разрушается на глазах. Впервые со времен революции челябинскую землю посетил предок предпринимателей — праправнук Яушева.

Братья Яушевы были известными купцами, им принадлежало несколько пассажей. В нем в Челябинске нынче располагается картинная галерея. Пассаж в Троицке был более нарядным, но это его не спасло. В годы Гражданской войны помещения превратился в военный склад. С 1946 по 2015 в здании работал цех электромеханического завода. Он же отвечал за откачку грунтовых вод, которые скапливались в основании пассажа. С 2015-го года здание опустело. Появилась угроза его разрешения.

В пассаж приходили за покупками

В пассаж приходили за покупками

В просторных залах раздается эхо, всюду следы запустения. И только на один день в пассаже раздались звуки фортепиано. Артисты города устроили концерт в поддержку немого свидетеля истории.

— Я уверен, что это самое красивое здание в Челябинской области. Хотелось бы пожелать ему, нам всем, чтобы эта жемчужина была сохранена, и чтобы в городе Троицке был восстановлен памятник федерального значения «Пассаж братьев Яушевых», — прокомментировал заместитель главы города по социальным вопросам Кирилл Рогель.

Артисты устроили концерт, чтобы привлечь внимание к красивейшему зданию

Артисты устроили концерт, чтобы привлечь внимание к красивейшему зданию

Внутри пассажа просторные залы

Внутри пассажа просторные залы

По его словам, на протяжении нескольких лет администрация города вела работу по поиску инвесторов для этого прекрасного здания. Наконец появился человек, который заинтересован в восстановлении данного памятника. Сейчас здание находится на этапе его передачи в муниципалитет.

На концерте также присутствовал праправнук Муллагали Яушева Александр Чайчиц:

— Мои предки уехали из этих мест более ста лет назад. Я мечтаю и хочу пожелать, чтобы это здание дальше жило, чтобы оно служило городу, служило региону, людям, которые здесь живут и посещают Троицк. Чтобы пассаж рождал в них светлые чувства как своим обликом, историей, так и теми событиями, которые здесь будут проходить. Уверен, этого хотели бы пожелать Муллагали и его семья. Я очень рад здесь быть, и надеюсь, что приеду еще не один раз.

Праправнук Яушева впервые приехал в Челябинскую область

Праправнук Яушева впервые приехал в Челябинскую область

Сейчас Александр пишет книгу о знаменитых предках-предпринимателях

Сейчас Александр пишет книгу о знаменитых предках-предпринимателях

Это первый визит одного из потомков купеческого рода с 1918-го года. Александр также готовит книгу о своих предках, которая осенью выйдет в Казани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24