Сносило все: в Челябинске убирают последствия вечернего урагана
Сегодня, 1 августа, в Металлургическом районе убирают последствия вчерашнего урагана, который за считанные минуты вырвал из земли деревья вместе с корнями. Читатели «Комсомолки» прислали фото и видео с последствиями бедствия.
Фото: Читатель КП-Челябинск
Фото: Читатель КП-Челябинск
Возле «Ленты» засняли огромную тучу, из которой вырывается сверкающая молния.
Ураган на ЧМЗ возле «Ленты». Видео: Читатель КП-Челябинск.
Мощные порывы ветра повредили крыши зданий.
Фото: Читатель КП-Челябинск
Фото: Читатель КП-Челябинск
Ураган за несколько минут повалил деревья.
Фото: Читатель КП-Челябинск
Ул. Липецкая. Фото: Читатель КП-Челябинск
— Зато ЧМЗ нехило так накрыло! Трамвайные рельсы завалило, сеть контактная легла. ЛЭП снесло, — пишет читатель КП-Челябинск.
Снесло ЛЭП. Фото: Читатель КП-Челябинск
Из-за бушующей стихии сразу в нескольких поселках отключили свет. Электропитанию восстанавливали ночью.
— Отключение электроэнергии в поселках Першино, Дачный, Аэропорт. Силы мобилизованы, аварийно-восстановительные работы будут вестись до глубокой ночи, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
На ЧМЗ убирают последствия урагана. Видео: пресс-служба мэрии Челябинска.
Также вчера от упавших деревьев пострадали два южноуральца.
— Мужчины 28 и 37 лет пострадали от упавших деревьев. 28-летнего пациента с травмой ноги доставили в ГБ-6 для обследования. У второго мужчины травма головы, помощь оказана на месте, от госпитализации отказался, — добавили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU