2020-08-01T09:14:18+03:00
Общество

Сносило все: в Челябинске убирают последствия вечернего урагана

Читатели «Комсомолки» поделились фото разрушений [видео, фото]
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Показываем последствия грозы. Фото: Читатель КП-ЧелябинскПоказываем последствия грозы. Фото: Читатель КП-Челябинск
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 августа, в Металлургическом районе убирают последствия вчерашнего урагана, который за считанные минуты вырвал из земли деревья вместе с корнями. Читатели «Комсомолки» прислали фото и видео с последствиями бедствия.

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Возле «Ленты» засняли огромную тучу, из которой вырывается сверкающая молния.

Ураган на ЧМЗ возле «Ленты». Видео: Читатель КП-Челябинск.

Мощные порывы ветра повредили крыши зданий.

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Ураган за несколько минут повалил деревья.

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Ул. Липецкая. Фото: Читатель КП-Челябинск

Ул. Липецкая. Фото: Читатель КП-Челябинск

— Зато ЧМЗ нехило так накрыло! Трамвайные рельсы завалило, сеть контактная легла. ЛЭП снесло, — пишет читатель КП-Челябинск.

Снесло ЛЭП. Фото: Читатель КП-Челябинск

Снесло ЛЭП. Фото: Читатель КП-Челябинск

Из-за бушующей стихии сразу в нескольких поселках отключили свет. Электропитанию восстанавливали ночью.

— Отключение электроэнергии в поселках Першино, Дачный, Аэропорт. Силы мобилизованы, аварийно-восстановительные работы будут вестись до глубокой ночи, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

На ЧМЗ убирают последствия урагана. Видео: пресс-служба мэрии Челябинска.

Также вчера от упавших деревьев пострадали два южноуральца.

— Мужчины 28 и 37 лет пострадали от упавших деревьев. 28-летнего пациента с травмой ноги доставили в ГБ-6 для обследования. У второго мужчины травма головы, помощь оказана на месте, от госпитализации отказался, — добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никто не распознал бы грамотную провокацию»: «российских бойцов», задержанных в Белоруссии, могли использовать втемную
Специалисты заявляют – 33 человека, которые якобы прибыли в Республику, чтобы устроить беспорядки и стычки, стали жертвами политических игр
Новости 24