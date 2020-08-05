Отключение горячей воды в Челябинске: кто попал под пятый этап опрессовки

Во вторник, 11 августа, начнется отключение горячей воды в Челябинске. Это будет пятый, последний, этап. И продлится он две недели — до 25 августа.

Во время опрессовок энергетики проводят гидравлические испытания трубопроводов и выявляют слабые, дефектные участки. Эти трубы меняют, чтобы зимой их не прорвало.

Вместе с энергетиками к отопительному сезону готовятся управляющие компании многоквартирных домов. Они должны осмотреть и промыть оборудование дома, иначе позже отдельные квартиры могут страдать о некачественной подачи тепла.

— При проведении гидравлических испытаний бывают прорывы труб и разлив горячей воды. Но ее температура не превышает +40 градусов. Здоровью человека это не угрожает. И все же мы просим челябинцев соблюдать осторожность и сообщать об утечках диспетчеру дежурной службы, — замечают в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

Номер диспетчера: +7 (351) 246-72-73.

Иногда опрессовка не укладывается в намеченный срок: энергетики или слесари управляйки не успевают устранить все дефекты.

Узнать, почему нет горячей воды, поможет особый сервис компании «УСТЭК-Челябинск» — достаточно забить свой адрес.

НА ЗАМЕТКУ

Какие дома отключат в Челябинске на пятом этапе опрессовки

Калининский район

— ул. Артиллерийская, 8, 10, 26, 32;

— ул. Кудрявцева, 3, 4, 5, 12, 12а, 16, 16а, 20, 20а, 21, 27;

— ул. Либединского, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39;

— ул. Лобкова, 2;

— пр. Победы, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154;

— ул. Российская, 32, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 57б, 59, 59а, 59б;

— ул. Северная, 1, 2, 3, 5, 6, 7;

— ул. Турбинная, 61, 63;

— ул. У. Громовой, 10, 12;

— ул. Шадринская, 71, 73.

Советский район

— ул. Авторемонтная, 1-а;

— ул. Белорецкая, 32, 32а, 34, 34а, 60, 60а, 62;

— ул. Блюхера, 2, 2б, 2в, 4, 8, 8б, 10, 51,53, 59, 63, 67;

— ул. Воровского, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59а, 61б, 63, 63а, 65, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

— ул. Гайдара, 13а;

— ул. Доватора, 27, 33, 42, 42а, 42б, 42в, 44а, 46;

— ул. Знаменская, 3б, 12;

— ул. Керченская,2, 6;

— ул. Корабельная, 6, 6а, 8, 8а, 10;

— ул. Крупская, 19а, 23б;

— ул. Малиновая, 29;

— ул. Мебельная, 37, 39, 39а, 41а, 45а, 47а, 51, 56;

— 2-ой Мебельный переулок, 4;

— ул. Неймана, 1а, 3, 24, 26, 26а;

— ул. Новосельская, 7, 25, 31, 31а;

— ул. Омская, 54, 87, 91;

— ул. Пономарева, 27, 36, 38;

— ул. Тарасова, 46, 48, 50, 54;

— ул. Телеграфная, 2, 2а, 4, 6а, 10а, 12а;

— ул. Рылеева, 2б, 2в, 4а, 6, 6а, 6б;

— ул. Центральная, 8;

— ул. Яблочкина, 2, 4, 9, 12, 13а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24а.

Тракторозаводский район

— 1-я Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48;

— 1-й Пятилетки, 10, 10а, 14а, 3;

— 2-я Эльтонская, 18, 20, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53;

— 2-й Стройгородок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

— 10-й Лобинский, 1, 2, 3, 3а;

— ул. Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;

— ул. Героев Танкограда, 59, 61, 65, 61а, 61б, 63а,110, 112, 114, 116, 118, 118а, 118б, 120;

— ул. Горького, 22, 24;

— ул. Детская, 5;

— ул. Зальцмана, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48;

— ул. Кулибина, 21, 25;

— ул. Комарова, 110, 112, 114, 110а, 112а, 114а, 116, 129, 131, 131а, 131б, 133, 133а, 133б, 135, 135а, 137, 137а;

— ул. Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

— ул. Котина, 7а;

— ул. Марченко, 2, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 11б,11в, 11г, 11д, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19а, 19б, 19в, 21б, 21в, 23б, 23в, 25б;

— общежитие ПЧ-11 на 2109 км 17 Радистов, 1, 3, 5, 7, 9;

— ул. Салютная, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 21, 21а, 23, 23б, 23а/1, 23а/2, 26, 26а;

— ул. С. Ковалевской, 3, 5, 6, 8, 8а;

— ул. Трашутина, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

— Танкистов, 142, 142а, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146/1, 181, 187а, 189, 189а, 191, 191а, 191б, 191в, 193, 193а, 193б, 193в;

— ул. Шуменская, 4, 6, 10, 14, 18, 31, 31а, 33, 20, 47, 47а.

Центральный район

— ул. 3-го Интернационала, 58, 59, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65, 65а, 66, 68, 68а, 70, 71, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 111;

— ул. Архитекторная, 38;

— ул. Варненская, 6, 7, 9, 13, 15;

— ул. Верхнеуральская, 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 18, 20;

— ул. Витебская, 1, 3, 5, 13;

— ул. Воровского, 32, 34, 34а, 36б, 38б, 38в, 40, 42, 42а, 50, 52, 52а, 54, 54а, 60;

— ул. Гвардейская, 2, 4, 8;

— ул. Курчатова, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 27б;

— ул. Лесопарковая, 9, 23;

— Медгородок, 6, 6а, 6б, 10;

— ул. Образцова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28;

— ул. Рубежная,15, 17;

— ул. Смирных, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9а, 11, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 24, 26;

— ул. Татьяничевой, 2, 3, 4, 6, 9, 9а, 12, 12а, 14, 15, 17;

— ул. Тернопольская, 12, 21, 21а, 23, 27;

— ул. Пермская, 51, 55, 56, 57, 58, 59;

— ул. Постышева, 6;

— пр. Ленина, 38, 40, 42, 48;

— ул. Пушкина, 6а, 12, 25, 27, 27а, 30, 32 ,48, 55, 56, 56а;

— ул. Российская, 61а, 61б ,63, 63а, 63б, 65, 71, 71а, 73, 159, 161, 163, 165, 167, 171, 196, 196а, 198, 200;

— ул. Свободы, 44, 62, 66, 93;

— ул. Советская, 36, 38, 45, 47, 65, 67;

— ул. Труда, 3, 5, 5а, 7, 9, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30;

— ул. Цвиллинга, 31;

— ул. Худякова, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23, 25;

— ул. Энгельса, 44а, 44б, 44г, 46, 46а, 46б, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, 56, 58, 95, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 99в, 101а, 103;

— ул. Энтузиастов, 19, 21, 21(пристрой), 23, 25а, 25б, 27, 29, 29а, 31, 37, 38, 38а, 39.

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