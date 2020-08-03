2020-08-03T11:25:26+03:00
Общество

«Печень, как маленькая ягода малина»: челябинские хирурги спасли младенца с кишечником в грудной клетке

Девочка родилась раньше срока [фото]
Ангелина ЗАКИРОВА
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Девочка родилась с весом в 600 граммов. Фото: vk.com/odkb74_ruДевочка родилась с весом в 600 граммов. Фото: vk.com/odkb74_ru
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В Челябинской областной детской больнице прооперировали недоношенную девочку с редким заболеванием. Врачам удалось спасти жизнь малышке.

Кроха родилась на 28 неделе с весом 600 граммов. Сразу после рождения у нее обнаружили редкую патологию — диафрагмальная грыжа слева. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в реанимацию.

Фото: vk.com/odkb74_ru

Фото: vk.com/odkb74_ru

— Диафрагмальная грыжа у новорожденных представляет собой перемещение расположенных в брюшной полости органов в грудную клетку вследствие наличия в диафрагме врожденного дефекта. Желудок, кишечник и селезенка крохи были смещены в грудную клетку, — объяснили в ЧОДКБ.

Неонатальным хирургам Павлу Бабошко и Виктору Базалию пришлось впервые оперировать ребенка с экстремально низким весом. Состояние девочки было очень тяжелым, из-за чего операцию пришлось проводить прямо в палате. Однако врачи справились со сложной задачей.

Фото: vk.com/odkb74_ru

Фото: vk.com/odkb74_ru

— Мы впервые оперировали диафрагмальную грыжу у младенца с такой экстремально низкой массой тела. Такому маленькому пациенту все сложно делать, все манипуляции только пинцетами, руками вообще ничего невозможно коснуться. Печень, как маленькая ягода малина — ее тронешь, и она развалится. Я на практике даже не слышал об операциях диафрагмальной грыжи на таком крошечном весе, — вспоминает Павел Григорьевич.

С момента операции прошло 1,5 месяца. Девочка пошла на поправку, ей удалось удвоить свой вес.

Фото: vk.com/odkb74_ru

Фото: vk.com/odkb74_ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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