«Тест не делают, эпидрасследование не проводят»: журналист из Челябинска о том, как город победил коронавирус

Челябинка Александра Мыльникова — журналист и мама двух детсадовцев-сорванцов. С первых дней пандемии она старалась защитить семью от коронавируса. Сначала честно отсиживалась с детьми дома, потом нашила защитных масок и выводила мальчишек только с антисептиком. Но неделю назад сама Александра почувствовал себя плохо.

«СТЕПЕНЬ ЛЕГКАЯ, А БОЛИТ — ВСЕ»

— Сорок восемь часов жуткой лихорадки. А потом, как обухом по голове: друг, с которым встречались на выходных, в больнице. По КТ — 50 % поражения легких. Высокая вероятность COVID-19. И мы с мужем — самые что ни на есть контактные. Кто из нас троих в тот момент был бессимптомником, уже не узнать, — рассказывает Александра.

Скоро к температуре добавилась боль в груди, у девушки пропало обоняние.

— Даже спирт и нашатырь нюхала. Что-то там издалека пробивалось. Все это похоже на ковид в легкой степени, описанный в протоколах. Мда, врагу не пожелаешь такой «легкой степени», — говорит Александра.

ТОМОГРАФ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Саша вызвала терапевта из поликлиники и, несмотря на диагноз ОРВИ, добилась компьютерной томографии легких — помогло упоминание про заболевшего друга в больнице.

— Про очереди на КТ я была наслышана по самое не хочу. Про палатку для отдыха врачей напротив приемника знаю. Взяла с собой минералку и приготовилась ждать часов пять. Но нет, — рассказывает Александра. — Когда приехали на улицу Островского, оказались в очереди вторые или третьи. Потому что в Челябинске реально работают несколько томографов. А коллапс, по словам фельдшера, случался при наличии всего двух аппаратов и внезапной поломке одного из них. Тогда да, ждали часами. Надо мной же, наверное, так звезды сошлись, что все вопросы: врач из поликлиники, осмотр, направление, скорая, КТ и возвращение своим ходом домой — заняли ровно четыре часа. В скорую вообще с первого гудка дозвонилась. А с поликлиникой общаюсь через вайбер. Очень бережет время, нервы и минуты на телефоне.

«МЕНЬШЕ ТЕСТОВ — ЛУЧШЕ СТАТИСТИКА»

Признаков пневмонии у Александры не обнаружили. И все-таки две недели врач посоветовала провести в изоляции дома.

Чем лечат ОРВИ с подозрением на коронавирус. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

— В неформальном разговоре один врач признался: выбить тест — крайне сложно. А вопрос про эпидрасследование его вообще рассмешил. Наш драгоценный товарищ еще в приемнике хотел сдать все имена, пароли и явки. Ему сказали: не надо. Так что официальную статистику по заболевшим, мне кажется, можно смело умножать на три. Как-то с трудом верится в сотню заразившихся по региону, когда сама сидишь в машине скорой, ожидая очереди на КТ. А дома еще такой же муж. И дети с температурой 37, — говорит Александра.

В понедельник стало известно, что друг семьи получил положительный тест на ковид. Так что сомнений в своем диагнозе у девушки не осталось.

— У друга в больничке положительный тест на коронавирус. Круг его контактов составлен не был. И не будет. А без этой бумажки нам с мужем тест не положен. В Багдаде все спокойно, ковид побежден нехитрыми математическими расчетами. Меньше тестов — лучше статистика. А у нас с друзьями каждый день свой оперштаб с отчетами о здоровье. Соблюдение режима — только на совести заболевших и контактных. Хочешь гулять — иди и гуляй. Соскучился по работе — иди на работу. Никакой вам полиции и Роспотреба, которые денно и нощно бдили за народом в начале эпидемии, — замечает Саша.

Она, конечно, сознательный человек и не станет нарушать изоляцию. Хотя уже могла заразить пассажиров маршрутки, когда возвращалась домой с КТ.

Увы, в Челябинске это обычное дело: контактных и даже больных с легкой степенью коронавируса отправляют домой своим ходом. Почему? На такие вопросы по коронавирусу Роспотребнадзор давно не отвечает.

Так что не забывайте про личную бдительность.

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