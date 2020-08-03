2020-08-03T18:03:18+03:00
Общество

Стартует прием заявок на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2020»

«Челябинское эхо» и 31 телеканал объявляют о старте шестого сезона бизнес-премии
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С 3 августа заявки от желающих принять участие в мультимедийном проекте будут принимать на сайте. Этот этап продлится месяц, до 3 сентября. Затем экспертное жюри выберет 10 финалистов премии.

Проект «Сделано в Челябинске 2020» стартует в эфире радиостанции «Челябинское эхо» и 31 телеканала во второй половине сентября. Руководители компаний-финалистов смогут рассказать о своем бизнесе широкой аудитории: радиослушателям, телезрителям и пользователям соцсетей. Также в рамках проекта запланированы съемки в офисах и на производственных площадках компаний. Сюжеты будут выходить на 31 телеканале в рубрике «Дневник бизнес-премии».

Поддержку проекту оказывает многофункциональный центр «Территория бизнеса». Директор по развитию организации Алена Шорохова подчеркнула, что, несмотря на нынешние непростые условия, деловая активность южноуральских коммерсантов сейчас успешно восстанавливается.

— Если брать целиком весь бизнес, то деловая активность оживает: растет количество участников наших мероприятий, число обращений в «Территорию бизнеса». Это все говорит о том, что деловая активность находится на хорошем уровне. Предприниматели обращаются как за поддержкой, так и принимают участие в развивающих, мотивационных мероприятиях. Конечно, не для всех кризис прошел благополучно, есть компании, для который продолжение карантинных мер до сих пор мешает возобновить деятельность в полной мере, — прокомментировала Алена Шорохова.

Информационным партнером бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2020» выступил геосервис 2ГИС. Руководитель коммерческого отдела местного филиала компании Наталья Петрушина уверена, что цели и миссия проекта совпадают с задачей сервиса — информированием южноуральцев об интересных товарах и услугах, которые предлагают локальные предприниматели.

— Почему нам важно участвовать в премии? Потому что нам близок формат и посыл, за годы реализации проекта мы увидели, какую колоссальную поддержку он оказывает предпринимателям-участникам. Наша миссия звучит так — «мы помогаем людям жить в городе». Если сравнивать наши цели и задачи, то, думаю, что мы пойдем по одному пути, — отметила Наталья Петрушина.

Проект «Сделано в Челябинске» в 2020 году реализуется в шестой раз. За все время финалистами стали более 70 компаний. В этом году победителям предоставят рекламное сопровождение бизнеса на один млн рублей от «Челябинского эха» и 31 канала, а также шесть месяцев рекламного размещения в сервисе 2ГИС.

Эксперт бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2020» — рекрутинговое агентство «ТИРС». Информационный партнер проекта — геосервис 2ГИС. Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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