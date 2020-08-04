«Открытие» расширяет сеть отделений в Челябинской области

Комфортный и многофункциональный офис банка «Правобережный» начал работу в Магнитогорске

Сегодня это уже второй офис «Открытия» в городе и двенадцатый в области. Он расположен на улице Ленина, 154А в Орджоникидзевском районе — одном из старейших и крупнейших в городе, число жителей которого достигает 200 тысяч человек.

— Для банка это уже третий офис, запущенный в текущем году. «Открытие» в регионе планомерно расширяет свое присутствие наряду с ростом бизнеса. Для Магнитогорска, который является вторым городом в регионе, один офис — это слишком мало и неудобно. Мы ценим комфорт наших клиентов, потому было принято решение о появлении здесь еще одной точки продаж и обслуживания, — отметил управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев.

Константин Болдырев: «Мы заботимся о комфорте своих клиентов!»

Дизайн интерьера нового офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного и быстрого обслуживания как частных лиц, так и представителей бизнеса. Ежедневно здесь могут обслуживать до 100 клиентов. На площади в 172 квадратных метра разместились универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов, кассовая зона, зоны самообслуживания и обслуживания юридических лиц.

В новом офисе представлена вся линейка банковских продуктов: от открытия депозита до подачи заявки на кредитование бизнеса. А квалифицированные специалисты готовы ответить на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», помогут оформить их. Главное преимущество, которое ожидает клиентов в обновленном офисе — простота и скорость обслуживания за счет внедрения новых информационных систем и расширения зоны самообслуживания. К слову, банкоматы при входе в офис работают в круглосуточном режиме. Кроме того, в офисе есть бесплатный доступ в интернет и инфосистема, с помощью которой можно решить многие финансовые вопросы самостоятельно.

Новый офис предлагает стандартный перечень продуктов для юридических и физических лиц.

Добро пожаловать в офис «Правобережный»!

Обслуживание физических лиц: понедельник — пятница с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00.

Обслуживание юридических лиц: понедельник — пятница с 9:00 до 17:00.

Кассовое обслуживание осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, выходные дни — суббота, воскресенье.

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