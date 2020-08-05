Вторая волна коронавируса в Челябинске: когда ждать, как готовиться и чего опасаться

Будет ли вторая волна коронавируса в Челябинске? Об очередной вспышке заболевания начали говорить еще в начале мировой пандемии. Сразу было понятно, что вирус останется в популяции, как тот же грипп. Другой вопрос: насколько часто он будет доводить до пандемии и насколько тяжелыми будут последствия для человечества.

Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет 00:00 00:00

На днях Германия и Эстония, а чуть раньше Израиль заявили о второй волне пандемии — заболеваемость в этих странах растет. Но в России она идет на убыль.

— За минувшие сутки прирост заболевших на Южном Урале составил 99 человек. Этот показатель опустился ниже сотни впервые с 27 мая, — сообщает Минздрав Челябинской области.

Пока предпосылок для новых вспышек, кажется, нет.

Но эксперты считают, что они будут.

ПОЧЕМУ ПОДЪЕМ НЕИЗБЕЖЕН

Во-первых, южноуральцы активно путешествуют по России. Туристы могут привезти вирус из отпуска.

Во-вторых, скоро дети отправятся в школы, и начнется учебный год в вузах. Детские и студенческие коллективы способны стать рассадником новой инфекции.

Наконец, приближается сезон простуд. Коронавирус способен поднять голову за компанию с ОРВИ и гриппом.

По мнению экспертов, если сработают два первых фактора, то вторая волна накроет Челябинск уже в сентябре. Если решающим станет сезон простуд, подъема стоит ждать к ноябрю.

Школы и вузы уже готовятся дать отпор коронавирусу — закупаются антисептики, рециркуляторы воздуха. Чтобы повысить защитные силы своего организма, минздрав советует не игнорировать вакцинацию и уже в августе — сентябре начать ставить прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Последняя защищает от таких осложнений, как воспаление легких. Правда, против ковидного воспаления она все же бессильна.

Прививки от коронавируса этой осенью обещают сделать медикам, педагогам. Потом вакцина станет доступной для людей из групп риска. Колоть детей начнут не раньше 2021 года, когда проведут дополнительные испытания.

КОГО НАКРОЕТ

Поведение самого вируса предсказать сложно. COVID-19 все еще полон тайн и сюрпризов. Но эксперты считают, что вторая волна будет значительно отличаться от первой.

— Согласно теории со временем вирус начинает приспосабливаться к человеческой популяции. Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам. Иными словами есть предположения, что во вторую волну ковид станет более массовым заболеванием, но количество тяжелых случаев уменьшится, — рассказал сайту KP.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Именно так сейчас происходит в Израиле. Летальность во время второй волны коронавируса здесь вдвое меньше, но по размаху сама волна более многочисленная.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ

Тяжелее всего болезнь переносят пожилые люди, успевшие нажить хронические болячки. Дети же, молодежь переносят COVID-19 практически бессимптомно. И чем сильнее сопротивляется организм, тем меньше шансов стать его жертвой.

Как подготовиться ко второй волне коронавируса, советует заведующая отделом Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Алтынбекова. Доктор разбила свои советы на пять важных пунктов.

1. Питание. Пока природа дает нам возможность, старайтесь есть как можно больше сырых овощей и фруктов. Они полны витаминов и способствуют очищению организма от продуктов распада. Осенью, зимой, весной мы едим много вареного и мясного — такая пища зашлаковывает организм. Пейте больше морсов из свежих ягод, в них много антиоксидантов, которые являются хорошей профилактикой простудных заболеваний.

2. Свежий воздух. Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе. Он восстанавливает резервы организма и повышают иммунную устойчивость.

3. Баланс труда и отдыха. Здоровый сон нормализует работу гормонов, а их правильная работа повышает иммунитет и сопротивляемость организма.

4. Отказ от алкоголя, кофе и крепкого чая. В больших количествах они вредны, так как несут нагрузку на сердечно-сосудистую систему. К тому же в дешевом кофе не слишком много натуральных компонентов, а все прочее загрязняет организм.

5. Физическая активность. Без нее никуда. Спорт помогает нам выводить токсины из организма и понижает уровень стресса. Чем больше стресс, тем хуже работает иммунная система.

— Пить иммуностимуляторы в ожидании второй волны коронавируса в Челябинске я не советую. В аптечных препаратах нет особого смысла. К тому же многие настойки идут на спирту, а это плохо в жаркое время года. Лучше используйте силы природы и укрепляйте свой организм, — говорит Ольга Алтынбекова.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ

Что-то новое власти вряд ли придумают. Без шумных массовых праздников мы живем до сих пор. Бизнес активно осваивает онлайн-продажи, сотрудники — удаленную работу.

Пока пугают только две перспективы — потеря работы и дистанционное образование. Будем надеяться, что мы этого избежим.

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