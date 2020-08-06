«Вместо помощи у него забрали телефон»: военный штурман из Челябинской области умер во время пробежки

Артем Ермаков был примерным семьянином Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

31-летний штурман ВКС из Челябинской области Артем Ермаков умер во время пробежки на стадионе. Молодой мужчина почувствовал себя плохо, остановился и упал. Вместо того, чтобы помочь, прохожие вытащили у него телефон. Вопиющий случай произошел в Омске на стадионе возле лицея №25, сообщают наши коллеги КП-Омск. В этот город выпускник челябинского училища штурманов недавно перевелся по службе.

Историю придал огласке тесть погибшего Владимир Ошурков.

— Привет, дорогие омичи! В вашем городе, как я считаю, произошло чудовищное по сути правонарушение и с точки зрения морали и с точки зрения закона! Остался без отца и кормильца маленький ребенок, а армия потеряла отличного специалиста и сослуживца. Через семь минут после того, как человек потерял сознание и упал на беговой дорожке, к нему подошли два человека и вместо того чтобы оказать помощь и вызвать реанимобиль, наклонились над нуждающимся, забрали его телефон и не спеша удалились, — написал он в местном паблике «Омск Live» во ВКонтакте.

Полиция начала проверку.

— Мы с моей дочерью (его вдовой) находимся в Омске. Вчера был следователь, опросил, все записал с ее слов. Она написала тут же заявление о пропаже телефона. Никого пока не нашли соответственно, — рассказал журналисту КП-Челябинск Владимир Ошурков.

Артем родом из Чесмы, супруга — из Магнитогорска Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родственники недавно вернулись в Омск после похорон. Артема Ермакова похоронили в Чесме, рядом с отцом. В этом селе молодой человек родился и окончил школу.

— Мы сами из Магнитогорска, — пояснил тесть погибшего. — Он окончил ЧВВАКУШ в 2012 году, женился и уехал по месту службы в Саратовскую область. В марте 2020 года был переведен на новое место службы в Омск.

Владимир называет Артема лучшим зятем на свете. Причина скоропостижной смерти молодого офицера пока не названа.

— Предварительно — сердце, а окончательно только через месяц после его гибели, — добавил Владимир Ошурков.

КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru