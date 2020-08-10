Последствия грозы и ливня в Челябинской области: Копейск превратился в Сайлент Хилл, а Миасс — в Венецию

Вот так выглядит Копейск после вчерашнего ливня. Фото: vk.com/chel_kop

Вечером в минувшее воскресенье на Челябинск и другие города области обрушился мощный ливень с грозой. Из-за непогоды ливневки на Кировке переполнились, и по улице потекли реки.

Утром в понедельник, 10 августа, моросит мелкий дождик, небо затянуло туманом. Теперь виды Челябинска и Копейска больше напоминают пейзажи Сайлент Хилла.

Туман в Челябинске Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Небо в Копейске затянуло туманом. Фото: vk.com/chel_kop

Фото: vk.com/chel_kop

В Копейске у ТЦ «Слава» затопило парковку. Вместо такси горожанам нужно вызывать гондольеров.

Вот так выглядит парковка возле ТЦ «Слава» в Копейске. Фото: vk.com/chel_kop

Фото: vk.com/chel_kop

В Миассе дороги превратились в улицы Венеции через 10 мин после начала ливня. Автомобили с трудом могут проехать по разлившимся рекам.

Читатели «Комсомолки» считают, что вся проблема в ливневках, а точнее в их отсутствии:

— Челябинск и ливневки несовместимы.

— В них куча грязи и камней с зимней посыпки, они засорены, и их никто не чистит!

— Потому что ливневок по городу нет.

— Гондольеров надо, да и все!

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