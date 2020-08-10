Последствия грозы и ливня в Челябинской области: Копейск превратился в Сайлент Хилл, а Миасс — в Венецию

Вот так выглядит Копейск после вчерашнего ливня. Фото: vk.com/chel_kop
Вечером в минувшее воскресенье на Челябинск и другие города области обрушился мощный ливень с грозой. Из-за непогоды ливневки на Кировке переполнились, и по улице потекли реки.
Утром в понедельник, 10 августа, моросит мелкий дождик, небо затянуло туманом. Теперь виды Челябинска и Копейска больше напоминают пейзажи Сайлент Хилла.
Туман в Челябинске
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
Небо в Копейске затянуло туманом. Фото: vk.com/chel_kop
Фото: vk.com/chel_kop
В Копейске у ТЦ «Слава» затопило парковку. Вместо такси горожанам нужно вызывать гондольеров.
Вот так выглядит парковка возле ТЦ «Слава» в Копейске. Фото: vk.com/chel_kop
Фото: vk.com/chel_kop
В Миассе дороги превратились в улицы Венеции через 10 мин после начала ливня. Автомобили с трудом могут проехать по разлившимся рекам.
Читатели «Комсомолки» считают, что вся проблема в ливневках, а точнее в их отсутствии:
— Челябинск и ливневки несовместимы.
— В них куча грязи и камней с зимней посыпки, они засорены, и их никто не чистит!
— Потому что ливневок по городу нет.
— Гондольеров надо, да и все!
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