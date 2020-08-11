На шасси «Урал NEXT» изготовлен автомобиль для здравоохранения Челябинской области

На шасси «Урал NEXT» производства автомобильного завода «Урал» создан специальный медицинский автомобиль для здравоохранения Челябинской области. Это передвижной лечебно-диагностический комплекс в исполнении фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). В числе другой техники медицинский автомобиль «Урал NEXT» был представлен 10 августа Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в рамках презентации новых автомобилей, закупленных для пополнения автопарка медицинских учреждений региона. Передвижной медицинский комплекс ФАП на шасси «Урал» будет работать в Октябрьском районе Челябинской области.

Новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) создан на полноприводном шасси «Урал NEXT» (колесная формула 6х6) производства автозавода «Урал». 10 августа лечебно-диагностический комплекс ФАП в числе другой новой техники — диагностических комплексов, реанимобилей и машин скорой помощи в торжественной обстановке был передан в Челябинске Министерству здравоохранения Челябинской области. Новую технику оценил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Презентация новых медицинских автомобилей состоялась перед Челябинской областной клинической больницей. Автотехника и оборудование поступили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Передвижной медицинский лечебно-диагностический комплекс «Урал NEXT» в исполнении фельдшерско-акушерского пункта создан и предназначен для профилактических осмотров и своевременной диагностики заболеваний, а также оказания высокотехнологичной помощи населению в любых, в том числе и труднодоступных регионах страны. Автомобиль изготовлен совместно с ПАО «Козельский механический завод» и ЗАО «НПО «Медкар». Спецтехника на шасси «Урал» регулярно и высокоэффективно выполняет самые различные задачи в условиях стихийных бедствий и тяжелого бездорожья, а способность уральского автомобиля добраться в любую труднодоступную местность часто просто необходима для спасения человеческих жизней.

Передвижной фельдшерско-акушерский комплекс на шасси «Урал NEXT» спроектирован с учетом медицинских требований, и состоит из нескольких разделенных между собой секций: трех медицинских, санитарно-гигиенической, генераторной и коридора.

Размещение диагностических кабинетов и оснащение предусмотрено индивидуально под потребности заказчика. В медицинском фургоне — закрепленная мебель из пластиковых панелей, столы с закругленными столешницами, навесные полки с ручками-замками кнопочного типа с отсутствием в положении «закрыто» выступающих деталей, необходимое для работы количество медицинских стульев на колесиках, рукомойник накопительного типа с подогревом воды, смотровая кушетка-рундук, дозаторы для мыла, емкости для бахил, и др. Среди медицинского оборудования ФАП: холодильник, гинекологическое кресло с возможностью трансформации в кушетку и с устойчивой к химическим дезинфектантам и УФ облучению обивкой, электрокардиограф с выводом результатов ЭКГ на печать, дефибриллятор, тонометр, фонендоскоп, медицинские весы, электронные настольные весы для новорожденных, фельдшерский набор для оказания скорой медицинской помощи, укладка врача скорой медицинской помощи, экспресс- и портативные анализаторы уровня сахара, уровня холестерина и уровня гемоглобина, взрослый и детский дыхательные аппараты, акушерский стетоскоп, кислородный ингалятор, носилки, ростомер, медицинский термометр, ультрафиолетовый бактерицидный облучатель и многое другое, необходимое в фельдшерско-акушерском пункте.

Комфортные условия для работы врачей и самочувствия их пациентов в кузове-фургоне создают отопители, электрические обогреватели, сплит-система, воздушная тепловая завеса, работу которых обеспечивают генератор и электростанция на выдвижной платформе в герметичном отсеке. Панели фургона многослойны, с нетоксичным и негорючим теплоизолирующим слоем. Входная группа спроектирована с учетом специфики эксплуатации автомобиля и состоит из удобной лестницы с площадкой и поручнями. Фургон оборудован противопожарной сигнализацией с датчиками — детекторами дыма в каждом отсеке и вывода сигнала в кабину водителя. Кроме фельдшерско-акушерского пункта, на базе передвижного медицинского комплекса возможны и другие исполнения: диагностика, профосмотр, стоматология и другие. Передвижной медицинский комплекс ФАП на шасси «Урал» будет работать в Октябрьском районе Челябинской области.

Базой для медицинского комплекса «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6 выбран неслучайно. Данный автомобиль совмещает легендарную высокую проходимость с высоким уровнем комфорта и эргономики и полностью соответствует требованиям современных потребителей. Грузовики NEXT, как и все автомобили семейства «Урал» могут эксплуатироваться на всех типах дорог и на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях. Высокая эффективность в эксплуатации, функциональность, надежность и ремонтопригодность, проходимость на грани возможного для колесной техники обеспечивают широкую применяемость автомобилей в различных сферах.

Автомобиль «Урал NEXT» оснащен современным и мощным рядным двигателем ЯМЗ-53613 экологического стандарта «Евро-5» мощностью 310 л.с. Современный внешний облик автомобиля и комфортные условия для работы водителя обеспечивает трехместная кабина NEXT, спроектированная в соответствии с последними требованиями эргономики. В кабине применены современные системы рулевого управления, кондиционирования воздуха и обогрева. Эргономика кабины снижает утомляемость водителя при длительной эксплуатации за счет использования сидений на пневмоподвесках. Капотная компоновка обеспечивает высокую пассивную безопасность и удобный доступ к двигателю. Гарантия на автомобиль 24 месяца или 100 тысяч км пробега, межсервисный интервал 15 тысяч км.

Автомобили семейства NEXT сохраняют традиционные преимущества бренда «Урал», при этом обладая повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью и экономичностью. Среди спецтехники NEXT: вахтовые автобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили с краноманипуляторными установками, автотопливозаправщики и автоцистерны, автокраны, трубоплетевозы и другая техника. Модельный ряд «Урал NEXT» постоянно пополняется новыми образцами специальной техники. Новые образцы спецтехники, созданные на шасси «Урал NEXT» совместно с партнерами — заводами-изготовителями спецтехники, технологичны, функционально эффективны, экономически выгодны.

СПРАВКА КП

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Также предприятие выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Флагманская модель предприятия — автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей — около 30%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 100 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

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