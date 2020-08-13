Семья бывшего мужа челябинки, у которой певица Валерия взяла интервью, заявила о травле

Виктория отрабатывала удары на дверях. Фото:кадр из видео youtube.com/Между нами

Певица Валерия взяла интервью у челябинки Виктории Школьниковой, которая ударила мужа Даниила ножом, но теперь родственники обвиняют героиню в издевательствах. Родители бывшего супруга женщины утверждают, что невестка клевещет и рассказали КП-Челябинск, как Виктория обманула Валерию, травит их семью, и почему четырехлетний сын боится собственной мамы.

«СХВАТИЛА НОЖ И ВСАДИЛА В ЖИВОТ»

По словам членов семьи Школьниковых, в канун нового 2019 года Виктория устроила истерику и схватила нож.

— В тот вечер Вика начала предъявлять, что я должен купить ей ноутбук. Я ползарплаты истратил на подарки для нее на Новый год, больше у меня денег не было. После этого начался скандал. Я хотел уйти с сыном к родителям, чтобы он не видел этого, и подождать, пока она перебесится. Вика схватила нож, заорала: «Вы никуда не уйдете!» И воткнула его мне в живот. Я не ожидал. Она за этот нож хваталась ни один раз. Не думал, что все-таки воткнет его, — вспоминает Даниил. — Следов драки не было, и я был не пьяный, а выпивший, иначе не смог бы сам себе оказать первую помощь. Это полиция зафиксировала. На ней не было ни одной царапины. Ее же сразу повезли на экспертизу. И только через два часа после того, как ее отпустили, у нее появился синяк, ссадины на голове.

Из-за травмы у Даниила начались проблемы со здоровьем. Теперь из-за спаечных процессов его мучают жуткие приступы боли.

Данилу повезло, что нож не задел органы

«ОНА НЕ СКАЗАЛА, ЧТО ЭТО САМООБОРОНА»

После инцидента Викторию позвали на шоу Андрея Малахова и к певице Валерии. Во всех передачах она называет себя жертвой домашнего насилия и говорит, что это была самооборона. Однако свекровь считает иначе.

— Дело рассматривалось в особом порядке, и никакие 10 лет ей не грозили. Всем сторонам дела следователи говорили, что будет наказание 3-4 года условно. Когда дело рассматривают в особом порядке, срок уменьшается на 2/3. В течение семи месяцев, пока шло разбирательство, она ни разу не сказала, что это была самооборона. К тому же, мы никогда не настаивали на реальном сроке для нее, сразу согласились с условным, потому что не хотели, чтобы мать нашего внука сидела в тюрьме. Это отражено в деле, — объясняет свекровь Виктории Ирина.

Адвокат Виктории Александр Бенхин заявил, что у его подзащитной не было возможности уже сказать, что это была самооборона.

— Я подключился к делу не сразу. Виктория связалась со мной за месяц до вынесения приговора. Она уже пошла на сделку со следствием, подписала все бумаги, — объясняет Александр Бенхин. — Ей дали очень мягкий приговор для такой статьи. Это свидетельствует о том, что суд вошел в положение.

«ПРОЩАЛАСЬ С ЖИЗНЬЮ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ»

Родители бывшего мужа Виктории утверждают, что она психически неуравновешенный человек. Во время каждой ссоры она провоцировала Даниила и угрожала самоубийством.

— Вот они начали жить, и все было нормально, а потом началось. Даже ее отец сказал, что когда мы появились в ее жизни, она переключилась на нас. Раньше все время ругалась со своими родителями. Ей всегда надо быть с кем-то в состоянии войны. Она прощалась с жизнью 1-2 раза в неделю. Чуть что, сразу заявляет о суициде, — рассказывает свекровь Виктории. — Мы не хотели ее садить, а хотели вылечить.

Муж и его родителя боялись, что Виктория могла поскользнуться во время попыток самоубийства, и тогда случилось бы непоправимое.

— Валерия ее спрашивает, почему я снимал вместо того, чтобы помочь. Да потому, что она могла спокойно встать, и все, без вреда для здоровья. А если бы она поскользнулась, то меня бы могли посадить, — объясняет Даниил. — Думал, если это покажу ее родителям, то, может быть, хоть они окажут на нее воздействие. К сожалению, я ошибался, это не помогло, да и не могло помочь. Более равнодушного отношения к своим детям я еще не встречал. Мать Виктории на жалобы о постоянных попытках суицида как-то заявила: « Две мои подруги похоронили своих детей, и ничего, пережили и я переживу!»

В распоряжении редакции КП-Челябинск оказались те самые кадры, по которым трудно сказать о реальных намерениях Виктории.

«КУЛАКОМ РАЗБИЛА ТЕЛЕВИЗОР»

В порыве страсти Виктория отрабатывала свои удары на муже или на мебели.

Муж говорит, что Виктория почти разнесла всю квартиру

— Она не может совершенно себя сдерживать. Вика разбила все двери, кухонный гарнитур, кулаком разбила телевизор, — рассказывает Даниил. — Она с 10 лет занимается карате, у нее коричневый пояс. Как-то она меня ударила пяткой в ухо. После этого я потерял слух на несколько дней. Наши школьные друзья могут подтвердить, что Вика очень агрессивная (это есть в деле). На шутку или незначительную обиду в компании она могла с ноги ударить в пах или по голове.

«Я НЕ УСПОКОЮСЬ, ПОКА НЕ ИЗВЕДУ ВАШУ СЕМЕЙКУ!»

После инцидента челябинка пообещала бывшему мужу, что затравит всю его семью. Даниил и его родители считают, что именно для этого она ходила на шоу к Малахову.

— Передача сразу началась с вранья. Позвонили наши друзья и знакомые и сказали: «Мы сразу выключили, потому что знаем, что дальше будет то же самое». Отец Даниила не является «олигархом, местным царьком, хозяином ЖКХ области», как сказал Малахов. Виктория лжет, приписывая ему злоупотребления служебным положением. А если бы так было, то, имея подписку о невыезде, она бы не оказалась на передаче у Малахова, ведь Даниил писал в суд заявление против ее поездки. Но это наши знакомые знают, а другие люди думают, что наш сын подонок. С этим жить очень тяжело, — поделилась Ирина. — Это все делается, чтобы нас опорочить. Когда вот это все случилось, она сыну сказала: «Я не успокоюсь, пока не изведу всю вашу семейку!». Она сейчас этим и занимается.

«МАМА КУКУ»

— Валерия с Пригожиным «мажут чернуху», что мы ребенка собираемся отобрать. Да хотели бы, посадили бы, отобрали бы. Ее статья позволяла это сделать в первый же день. Надо было забирать ребенка, потому что мой внук не хочет к ней идти. Недавно уговаривали его к маме пойти, он мне заявляет: «Деда, ты чего? Мама куку! Она моего папу хотела зарезать», — рассказал отец Даниила.

Александр Бенхин в разговоре с КП-Челябинск отметил, что Виктория не собирается забирать ребенка у бывшего мужа.

— По-моему, у нее денег нет, чтобы ребенка содержать полностью. Поэтому они и делят его, — добавил Бенхин.

Певица Валерия пригласила челябинку Викторию Школьникову на интервью. Фото: кадр из видео youtube.com/Между нами

Интервью Валерия взяла у Виктории еще полгода назад, но выложила его только сейчас. В разговоре с певицей героиня рассказывает, что прошло около 6 месяцев с момента вынесения приговора, хотя суд был в августе 2019 года. Родители пострадавшего считают, что историю Виктории подняли к разговору о принятии закона против домашнего насилия. Теперь всем выгодно выставлять ее жертвой мужа-тирана.

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