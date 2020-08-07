«Меня поразила реакция твоего мужа»: певица Валерия взяла интервью у челябинки, ударившей мужа ножом

Певица Валерия пригласила челябинку Викторию Школьникову на интервью. Фото: кадр из видео youtube.com/Между нами

Певица Валерия взяла интервью у челябинки Виктории Школьниковой, которая ударила мужа ножом в живот, а потом назвала себя жертвой домашнего насилия. Знаменитости она рассказала, почему лежала в психбольнице, как пыталась покончить с собой, и почему не будет лишать родительских прав экс-супруга.

Недавно Валерия решила пойти в политику и объявила о желании создать партию «Сильные женщины». Главной темой стала защита жертв домашнего насилия. Теперь звезда российского шоу-бизнеса рассказывает истории тех, кто пострадал от мужей или жен.

Челябинка рассказала Валерии свою версию произошедшего. Фото: кадр из видео youtube.com/Между нами

В канун Нового 2019 года челябинка Виктория поссорилась с мужем Данилом. После конфликта мужчина оказался в больнице с ножевым ранением.

— Я выпила два бокала вина и, конечно, была вся на эмоциях. И когда он на меня сзади с игрушечной машиной побежал и там еще ребенок летел за ним. В тот момент я понимаю, что не смогу от него никак защищаться. Нож лежал на столе, я его взяла и хотела дистанцию создать. И в этот момент он — на меня, я — на него, — оправдывается Виктория.

Раненный муж бросил в жену бокал и принялся бить ее по голове.

«САМА БЬЮСЬ ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНЫ»

В интервью Виктория рассказывает, что все знали об избиениях и видели синяки. Тем не менее, следствие считает иначе.

— Он вообще отрицает, что меня бил. У следствия была такая версии: я истеричка, сама бьюсь головой об стену, сама себе наношу удары. И что у меня кожа тонкая, — рассказывает Виктория.

«ПЫТАЛАСЬ ПОВЕСИТЬСЯ»

— Было даже несколько [попыток суицида]. Я хотела повлиять на него, хотела чтобы он видел. В то же время я была на грани, мне некуда было себя девать. Повеситься хотела, — признается Виктория.

— Меня, конечно, поразила реакция твоего мужа, который вместо того, чтобы помогать, кинулся на телефон снимать. Он не верил? Думал, что это театральная постановка? — удивляется певица Валерия.

— Ему нужно было это видео. Это рычаг давления, — объясняет челябинка.

«МЕСЯЦ Я ЛЕЖАЛА В ПСИХБОЛЬНИЦЕ»

Виктория рассказала Валерии, как ее упрятали в психбольницу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Муж действительно снимал, как Виктория пытается покончить с собой. Эти фотографии родители Данила использовали, чтобы упрятать Викторию в психбольницу.

— Во время следствия я месяц находилась на экспертизе в психиатрической клинике, а ребенок был с ним, — вспоминает Виктория. — Я боролась за то, что бы меня в эту больницу не положили. Они [родители бывшего мужа] были убеждены, что я больна, но экспертиза показал обратное.

«ЗАКОН НЕ НА МОЕЙ СТОРОНЕ»

Валерии Виктория призналась, что не собирается лишать родительских прав экс-супруга. Женщина боится, что из-за судимости может потерять сына.

— Закон не на моей стороне. У меня судимость, статья против личности. Возможно, опять будут приплетать психолога и психологические моменты. И если я займусь установлением часов, то окажусь сама в минусе. Я опасаюсь.

Напомним, Советский районный суд приговорил Викторию Школьникову к трем годам условно, также она должна выплатить моральный ущерб в размере 75 тыс. рублей.

В этом раз женщина наотрез отказала КП-Челябинск комментировать ситуацию, считая, что СМИ выставляет ее не только в свете жертвы.

Наш журналист узнал у адвоката Виктории Александра Бенхина, как певица нашла челябинку.

— Викторию везде засветили, как яркий пример домашнего насилия. И Валерия, видимо, когда готовилась к передаче, просто зашла в соцсети и набрала «Виктория Школьникова», да нашла ее, — рассказал КП-Челябинск Александр Бенхин. — Она мне написала: «А это на самом деле Валерия?» Я в Москве находился, у меня есть телефон Пригожина, написал ему: «Йося, это правда твоя жена снимает программу?» Да, он мне подтвердил, что подставы никакой нет. Меня удивило, что первый вопрос в интервью был об этом. Я стал невольным участником программы.

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